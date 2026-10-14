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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/kirklarelinde-firtina-binadan-kopan-beton-parcalari-otomobili-kullanilamaz-hale-getirdi-1109523955.html
Kırklareli'nde fırtına: Binadan kopan beton parçaları otomobili kullanılamaz hale getirdi
Kırklareli'nde fırtına: Binadan kopan beton parçaları otomobili kullanılamaz hale getirdi
Sputnik Türkiye
Kırklareli'nde fırtına etkili oluyor. Kuvvetli rüzgar sebebiyle binadan kopan beton parçalar bir aracın üzerine düştü. Kent genelinde etkili olan fırtınanın... 14.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-14T11:19+0300
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yaşam
kırklareli
fırtına
rüzgar
meteoroloji
beton
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Kırklareli'nde kuvvetli rüzgar etkili oluyor.Çatıdan beton düştüRüzgar nedeniyle Karacaibrahim Mahallesi'nde bir binadan kopan beton parçaları, park halindeki otomobilin üzerine düştü. Otomobilde maddi hasar oluştu.Cumhuriyet Mahallesi'nde de bir aracın üzerine ağaç devrildi.Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, saatteki hızı 25 kilometreye ulaşan rüzgarın öğleden sonra etkisini artırması ve yağışın etkili olması bekleniyor.Valilik uyardıValilikten yapılan açıklamada ise Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinin değerlendirmelerine göre, Kırklareli ve çevre illerde kuzeyden kuvvetli rüzgar ve fırtınanın (50-70, yer yer 80 kilometre/saat) etkili olmasının beklendiği bildirildi.Fırtınanın yarına kadar süreceği belirtilen açıklamada, ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/istanbulda-saganak-etkili-oluyor-ev-ve-is-yerlerini-su-basti-dairesinde-mahsur-kalan-bir-kisi-1109522021.html
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kırklareli, fırtına, rüzgar, meteoroloji, beton
kırklareli, fırtına, rüzgar, meteoroloji, beton

Kırklareli'nde fırtına: Binadan kopan beton parçaları otomobili kullanılamaz hale getirdi

11:19 14.10.2026 (güncellendi: 11:36 14.10.2026)
© Özgün TiranKırklareli'nde fırtına: Binadan kopan beton parçaları otomobili kullanılamaz hale getirdi
Kırklareli'nde fırtına: Binadan kopan beton parçaları otomobili kullanılamaz hale getirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2026
© Özgün Tiran
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Kırklareli'nde fırtına etkili oluyor. Kuvvetli rüzgar sebebiyle binadan kopan beton parçalar bir aracın üzerine düştü. Kent genelinde etkili olan fırtınanın yarına kadar süreceği açıklandı.
Kırklareli'nde kuvvetli rüzgar etkili oluyor.

Çatıdan beton düştü

Rüzgar nedeniyle Karacaibrahim Mahallesi'nde bir binadan kopan beton parçaları, park halindeki otomobilin üzerine düştü. Otomobilde maddi hasar oluştu.
Cumhuriyet Mahallesi'nde de bir aracın üzerine ağaç devrildi.
Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, saatteki hızı 25 kilometreye ulaşan rüzgarın öğleden sonra etkisini artırması ve yağışın etkili olması bekleniyor.

Valilik uyardı

Valilikten yapılan açıklamada ise Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinin değerlendirmelerine göre, Kırklareli ve çevre illerde kuzeyden kuvvetli rüzgar ve fırtınanın (50-70, yer yer 80 kilometre/saat) etkili olmasının beklendiği bildirildi.
Fırtınanın yarına kadar süreceği belirtilen açıklamada, ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.
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