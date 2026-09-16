https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/rus-ordusu-kievde-askeri-tesis-ile-odessada-askeri-kargo-gemisini-vurdu-1108799289.html

Rus ordusu, Kiev’de askeri tesis ile Odessa'da askeri kargo gemisini vurdu

Rus ordusu, Kiev’de askeri tesis ile Odessa'da askeri kargo gemisini vurdu

Sputnik Türkiye

Özel askeri harekata devam eden Rusya ordusu, Ukrayna güçleri tarafından kullanılan hedefleri ortadan kaldırmayı sürdürüyor. 16.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-16T09:34+0300

2026-09-16T09:34+0300

2026-09-16T09:34+0300

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özel askeri harekat

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Rusya Silahlı kuvvetleri, gece saatlerinde Ukrayna'nın askeri sanayi tesislerini, limanlarını ve gemilerini hedef aldı.📢Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre vurulan hedefler:📍Kiev🔴Ukrayna kuvvetleri için özel araçlar üreten işletme📍Odessa 🔴Çernomorsk Limanı'nda konuşlu askeri kargo gemisiUkrayna ordusunun Rusya topraklarında sivil hedeflere yönelik düzenlediği saldırılara karşılık olarak Rus ordusu düzenli olarak Ukraynalı askerlerin, teçhizatının ve yabancı militanların konuşlandığı yerlerin yanı sıra Ukrayna enerji, savunma sanayi, askeri idare ve iletişim tesisleri gibi altyapıyı hedef alan saldırılar düzenliyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ordunun sivil hedeflere saldırmadığını defalarca vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/abdnin-ortadogudaki-askeri-uslerindeki-hasar-goruntulendi-1108798945.html

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odessa, ukrayna, rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, özel askeri harekat