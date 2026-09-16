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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/rus-ordusu-kievde-askeri-tesis-ile-odessada-askeri-kargo-gemisini-vurdu-1108799289.html
Rus ordusu, Kiev’de askeri tesis ile Odessa'da askeri kargo gemisini vurdu
Rus ordusu, Kiev’de askeri tesis ile Odessa'da askeri kargo gemisini vurdu
Sputnik Türkiye
Özel askeri harekata devam eden Rusya ordusu, Ukrayna güçleri tarafından kullanılan hedefleri ortadan kaldırmayı sürdürüyor. 16.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-16T09:34+0300
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ukrayna kri̇zi̇
odessa
ukrayna
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rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
özel askeri harekat
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Rusya Silahlı kuvvetleri, gece saatlerinde Ukrayna'nın askeri sanayi tesislerini, limanlarını ve gemilerini hedef aldı.📢Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre vurulan hedefler:📍Kiev🔴Ukrayna kuvvetleri için özel araçlar üreten işletme📍Odessa 🔴Çernomorsk Limanı'nda konuşlu askeri kargo gemisiUkrayna ordusunun Rusya topraklarında sivil hedeflere yönelik düzenlediği saldırılara karşılık olarak Rus ordusu düzenli olarak Ukraynalı askerlerin, teçhizatının ve yabancı militanların konuşlandığı yerlerin yanı sıra Ukrayna enerji, savunma sanayi, askeri idare ve iletişim tesisleri gibi altyapıyı hedef alan saldırılar düzenliyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ordunun sivil hedeflere saldırmadığını defalarca vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/abdnin-ortadogudaki-askeri-uslerindeki-hasar-goruntulendi-1108798945.html
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odessa, ukrayna, rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, özel askeri harekat
odessa, ukrayna, rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, özel askeri harekat

Rus ordusu, Kiev’de askeri tesis ile Odessa'da askeri kargo gemisini vurdu

09:34 16.09.2026
© U.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott BiOdessa Limanı
Odessa Limanı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2026
© U.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott Bi
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Özel askeri harekata devam eden Rusya ordusu, Ukrayna güçleri tarafından kullanılan hedefleri ortadan kaldırmayı sürdürüyor.
Rusya Silahlı kuvvetleri, gece saatlerinde Ukrayna'nın askeri sanayi tesislerini, limanlarını ve gemilerini hedef aldı.

📢Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre vurulan hedefler:

📍Kiev

🔴Ukrayna kuvvetleri için özel araçlar üreten işletme

📍Odessa

🔴Çernomorsk Limanı'nda konuşlu askeri kargo gemisi

Ukrayna ordusunun Rusya topraklarında sivil hedeflere yönelik düzenlediği saldırılara karşılık olarak Rus ordusu düzenli olarak Ukraynalı askerlerin, teçhizatının ve yabancı militanların konuşlandığı yerlerin yanı sıra Ukrayna enerji, savunma sanayi, askeri idare ve iletişim tesisleri gibi altyapıyı hedef alan saldırılar düzenliyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ordunun sivil hedeflere saldırmadığını defalarca vurguladı.
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