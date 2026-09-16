Rus ordusu, Kiev’de askeri tesis ile Odessa'da askeri kargo gemisini vurdu
© U.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott BiOdessa Limanı
© U.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott Bi
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Özel askeri harekata devam eden Rusya ordusu, Ukrayna güçleri tarafından kullanılan hedefleri ortadan kaldırmayı sürdürüyor.
Rusya Silahlı kuvvetleri, gece saatlerinde Ukrayna'nın askeri sanayi tesislerini, limanlarını ve gemilerini hedef aldı.
📢Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre vurulan hedefler:
📍Kiev
🔴Ukrayna kuvvetleri için özel araçlar üreten işletme
📍Odessa
🔴Çernomorsk Limanı'nda konuşlu askeri kargo gemisi
Ukrayna ordusunun Rusya topraklarında sivil hedeflere yönelik düzenlediği saldırılara karşılık olarak Rus ordusu düzenli olarak Ukraynalı askerlerin, teçhizatının ve yabancı militanların konuşlandığı yerlerin yanı sıra Ukrayna enerji, savunma sanayi, askeri idare ve iletişim tesisleri gibi altyapıyı hedef alan saldırılar düzenliyor.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ordunun sivil hedeflere saldırmadığını defalarca vurguladı.
📢Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre vurulan hedefler:
📍Kiev
🔴Ukrayna kuvvetleri için özel araçlar üreten işletme
📍Odessa
🔴Çernomorsk Limanı'nda konuşlu askeri kargo gemisi
Ukrayna ordusunun Rusya topraklarında sivil hedeflere yönelik düzenlediği saldırılara karşılık olarak Rus ordusu düzenli olarak Ukraynalı askerlerin, teçhizatının ve yabancı militanların konuşlandığı yerlerin yanı sıra Ukrayna enerji, savunma sanayi, askeri idare ve iletişim tesisleri gibi altyapıyı hedef alan saldırılar düzenliyor.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ordunun sivil hedeflere saldırmadığını defalarca vurguladı.