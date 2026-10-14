https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/kahramanmarasta-2-okulda-kotu-koku-panigi-20-ogrenci-hastaneye-kaldirildi-egitime-ara-verildi-1109525944.html

Kahramanmaraş'ta 2 okulda kötü koku paniği: 20 öğrenci hastaneye kaldırıldı, eğitime ara verildi

Kahramanmaraş'ta 2 okulda kötü koku paniği: 20 öğrenci hastaneye kaldırıldı, eğitime ara verildi

Sputnik Türkiye

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde iki ortaokulun yakınındaki inşaat alanından yayılan kötü kokudan etkilenen 20 öğrenci hastaneye kaldırıldı. Ekipler... 14.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-14T11:41+0300

2026-10-14T11:41+0300

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Okulların yakınında bulunan inşaat alanından yayılan kötü koku, eğitim gören bazı öğrencilerin rahatsızlanmasına neden oldu.Bunun üzerine okul yönetimleri, öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla okul binalarını tahliye etti ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.20 öğrenci nefes darlığı ve öksürük şikâyetiyle hastaneye kaldırıldıİhbarın ardından bölgeye sağlık, polis, özel donanımlı itfaiye, zabıta, AFAD ve doğalgaz dağıtım firması ekipleri sevk edildi.Kötü kokudan etkilenen öğrencilerden 20'sinde nefes almakta güçlük çekme ve öksürük şikâyetleri görüldü.Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 20 öğrenci tedbir amaçlı kentteki hastanelere kaldırıldı.Kokunun kaynağı olduğu değerlendirilen varile el konulduOlayın ardından ilgili kurumlar tarafından inşaat alanında ve okul çevresinde inceleme yapıldı.İncelemelerin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, kötü kokunun kaynağı olduğu değerlendirilen bir varile el koydu.Yetkililer, alınan tedbirler kapsamında inşaat çalışmalarını durdurdu.Kötü kokunun kesin kaynağına ilişkin incelemelerin sonucu hakkında ise henüz bilgi paylaşılmadı.Kahramanmaraş'ta iki okulda eğitime ara verildiYaşanan olayın ardından Zekeriya Tanrıverdi İmam Hatip Ortaokulu ile Şehit Ahmet Gülbahar Ortaokulu'nda eğitime tedbir amaçlı bugün ara verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/antalyaya-mevsimin-ilk-kari-yagdi-kasin-yuksek-kesimleri-beyaza-burundu-1109525240.html

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