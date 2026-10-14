https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/istanbulda-sanayi-sitesinde-yangin-otoparktaki-araclar-hizla-uzaklasmaya-calisti-1109527314.html

İstanbul'da sanayi sitesinde yangın: Otoparktaki çok sayıda araç hızla uzaklaştı

İstanbul'da sanayi sitesinde yangın: Otoparktaki çok sayıda araç hızla uzaklaştı

Sputnik Türkiye

Bayrampaşa'da bir sanayi sitesindeki iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. 14.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-14T11:57+0300

2026-10-14T11:57+0300

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türki̇ye

i̇stanbul

bayrampaşa

yangın

iş yeri

sanayi

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İstanbul Bayrampaşa'da, Muratpaşa Mahallesi'ndeki Baltaş Kilimci Sanayi Sitesi'nde bulunan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Alevler kısa sürede büyürken, bölgede yoğun duman oluştu.Araçlar duman altında kaldıYangın yerine çok yakında bulunan otoparkta aracı bulunanlar otomobillerini dumanların altında hızla bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/istanbulda-saganak-etkili-oluyor-ev-ve-is-yerlerini-su-basti-dairesinde-mahsur-kalan-bir-kisi-1109522021.html

türki̇ye

i̇stanbul

bayrampaşa

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i̇stanbul, bayrampaşa, yangın, iş yeri, sanayi