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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/istanbulda-sanayi-sitesinde-yangin-otoparktaki-araclar-hizla-uzaklasmaya-calisti-1109527314.html
İstanbul'da sanayi sitesinde yangın: Otoparktaki çok sayıda araç hızla uzaklaştı
İstanbul'da sanayi sitesinde yangın: Otoparktaki çok sayıda araç hızla uzaklaştı
Sputnik Türkiye
Bayrampaşa'da bir sanayi sitesindeki iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. 14.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-14T11:57+0300
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bayrampaşa
yangın
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İstanbul Bayrampaşa'da, Muratpaşa Mahallesi'ndeki Baltaş Kilimci Sanayi Sitesi'nde bulunan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Alevler kısa sürede büyürken, bölgede yoğun duman oluştu.Araçlar duman altında kaldıYangın yerine çok yakında bulunan otoparkta aracı bulunanlar otomobillerini dumanların altında hızla bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/istanbulda-saganak-etkili-oluyor-ev-ve-is-yerlerini-su-basti-dairesinde-mahsur-kalan-bir-kisi-1109522021.html
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i̇stanbul
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i̇stanbul, bayrampaşa, yangın, iş yeri, sanayi
i̇stanbul, bayrampaşa, yangın, iş yeri, sanayi

İstanbul'da sanayi sitesinde yangın: Otoparktaki çok sayıda araç hızla uzaklaştı

11:57 14.10.2026 (güncellendi: 12:07 14.10.2026)
İstanbul'da sanayi sitesinde yangın: Otoparktaki araçlar hızla uzaklaşmaya çalıştı
İstanbul'da sanayi sitesinde yangın: Otoparktaki araçlar hızla uzaklaşmaya çalıştı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2026
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Ayrıntılar geliyor
Bayrampaşa'da bir sanayi sitesindeki iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
İstanbul Bayrampaşa'da, Muratpaşa Mahallesi'ndeki Baltaş Kilimci Sanayi Sitesi'nde bulunan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler kısa sürede büyürken, bölgede yoğun duman oluştu.

Araçlar duman altında kaldı

Yangın yerine çok yakında bulunan otoparkta aracı bulunanlar otomobillerini dumanların altında hızla bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı.
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