https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/istanbulda-sanayi-sitesinde-yangin-otoparktaki-araclar-hizla-uzaklasmaya-calisti-1109527314.html
İstanbul'da sanayi sitesinde yangın: Otoparktaki çok sayıda araç hızla uzaklaştı
İstanbul'da sanayi sitesinde yangın: Otoparktaki çok sayıda araç hızla uzaklaştı
Sputnik Türkiye
Bayrampaşa'da bir sanayi sitesindeki iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. 14.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-14T11:57+0300
2026-10-14T11:57+0300
2026-10-14T12:07+0300
türki̇ye
i̇stanbul
bayrampaşa
yangın
iş yeri
sanayi
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İstanbul Bayrampaşa'da, Muratpaşa Mahallesi'ndeki Baltaş Kilimci Sanayi Sitesi'nde bulunan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Alevler kısa sürede büyürken, bölgede yoğun duman oluştu.Araçlar duman altında kaldıYangın yerine çok yakında bulunan otoparkta aracı bulunanlar otomobillerini dumanların altında hızla bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/istanbulda-saganak-etkili-oluyor-ev-ve-is-yerlerini-su-basti-dairesinde-mahsur-kalan-bir-kisi-1109522021.html
türki̇ye
i̇stanbul
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i̇stanbul, bayrampaşa, yangın, iş yeri, sanayi
i̇stanbul, bayrampaşa, yangın, iş yeri, sanayi
İstanbul'da sanayi sitesinde yangın: Otoparktaki çok sayıda araç hızla uzaklaştı
11:57 14.10.2026 (güncellendi: 12:07 14.10.2026)
Ayrıntılar geliyor
Bayrampaşa'da bir sanayi sitesindeki iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
İstanbul Bayrampaşa'da, Muratpaşa Mahallesi'ndeki Baltaş Kilimci Sanayi Sitesi'nde bulunan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler kısa sürede büyürken, bölgede yoğun duman oluştu.
Araçlar duman altında kaldı
Yangın yerine çok yakında bulunan otoparkta aracı bulunanlar otomobillerini dumanların altında hızla bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı.