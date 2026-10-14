https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/istanbulda-makas-atan-surucuye-96-bin-lira-ceza-ehliyetine-el-konuldu-1109538258.html
İstanbul'da makas atan sürücüye 96 bin lira ceza, ehliyetine el konuldu
İstanbul'da makas atan sürücüye 96 bin lira ceza, ehliyetine el konuldu
Sputnik Türkiye
İstanbul Bakırköy'de D-100 kara yolunda makas atarak ilerlediği görüntüleri sosyal medyada paylaşılan 20 yaşındaki sürücü Ş.P. polis ekiplerince yakalandı... 14.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-14T15:57+0300
2026-10-14T15:57+0300
2026-10-14T15:57+0300
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trafik
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü bünyesindeki sanal devriye ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntüleri incelemeye aldı.Yapılan çalışmalar sonucunda trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücünün Ş.P. (20) olduğu belirlendi.Kimliği tespit edilen sürücü, polis ekiplerince kullandığı araçla birlikte yakalandı.Makas atan sürücüye 96 bin lira para cezasıPolis ekiplerinin yaptığı işlemlerin ardından sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 96 bin lira idari para cezası uygulandı.Makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen Ş.P.'nin ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.Böylece sürücü hakkında hem para cezası hem de sürücü belgesine yönelik idari yaptırım uygulandı.Araç 60 gün trafikten men edildiSürücüye uygulanan yaptırımlar yalnızca para cezası ve ehliyetine el konulmasıyla sınırlı kalmadı.Ş.P.'nin makas atarak ilerlediği araç da 60 gün süreyle trafikten men edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/rtukten-yayin-kuruluslarina-dolandiricilara-karsi-uyari-adli-surec-baslatildi-1109536308.html
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bakırköy, trafik, ceza
İstanbul'da makas atan sürücüye 96 bin lira ceza, ehliyetine el konuldu
İstanbul Bakırköy'de D-100 kara yolunda makas atarak ilerlediği görüntüleri sosyal medyada paylaşılan 20 yaşındaki sürücü Ş.P. polis ekiplerince yakalandı. Sürücüye 96 bin lira idari para cezası kesildi, ehliyetine 60 gün el konuldu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü bünyesindeki sanal devriye ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntüleri incelemeye aldı.
Yapılan çalışmalar sonucunda trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücünün Ş.P. (20) olduğu belirlendi.
Kimliği tespit edilen sürücü, polis ekiplerince kullandığı araçla birlikte yakalandı.
Makas atan sürücüye 96 bin lira para cezası
Polis ekiplerinin yaptığı işlemlerin ardından sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 96 bin lira idari para cezası uygulandı.
Makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen Ş.P.'nin ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.
Böylece sürücü hakkında hem para cezası hem de sürücü belgesine yönelik idari yaptırım uygulandı.
Araç 60 gün trafikten men edildi
Sürücüye uygulanan yaptırımlar yalnızca para cezası ve ehliyetine el konulmasıyla sınırlı kalmadı.
Ş.P.'nin makas atarak ilerlediği araç da 60 gün süreyle trafikten men edildi.