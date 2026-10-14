https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/iran-ingiltere-buyukelcisini-disisleri-bakanligina-cagirdi-1109516793.html

İran, İngiltere Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı

İran, İngiltere Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı

Sputnik Türkiye

İran, İngiltere’nin Tahran Büyükelçisi Shorter’ı Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak, RAF Fairford Hava Üssü'ne yönelik saldırı planında Tahran'ın rolü olduğu... 14.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-14T00:08+0300

2026-10-14T00:08+0300

2026-10-14T00:08+0300

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İran Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'de ABD tarafından kullanılan RAF Fairford Hava Üssü'ne yönelik saldırı şüphesinde Tahran'ın rolü olduğu yönündeki iddialar nedeniyle İngiltere’nin Tahran Büyükelçisi Hugo Shorter’ın bakanlığa çağrıldığını açıkladı.Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükelçi Shorter'a İngiliz hükümetinin suçlamalarının kesin bir dille reddedildiği iletildi.Açıklamada "İngiliz yetkililerin İran'a karşı asılsız suçlamalar yöneltme yoluyla, ABD ve İsrail’in İran'a yönelik askeri saldırılarına ortak olmaktan kaynaklanan uluslararası sorumluluk ve yükümlülüklerinden kaçamayacağı” aktarıldı. Ne olmuştu?İngiltere'nin Gloucestershire bölgesinde bulunan ve ABD ordusu tarafından kullanılan RAF Fairford Hava Üssü yakınlarında, 27 Eylül'de hareketli saatler yaşandı. Patlayıcı taşıdığından şüphelenilen 3 minibüs durduruldu. Güvenlik önlemleri hızla artırılırken, üssün hemen yanındaki Whelford köyünde yaşayan 85 hane tedbir amacıyla tahliye edildi.Silahlı polis ekipleri olayla ilgili 5 İngiliz vatandaşını gözaltına aldı. Ancak bu şüpheliler daha sonra kefaletle serbest bırakıldı.Olayın ardından İngiltere Başbakanı Andy Burham, bu saldırı planının arkasında büyük olasılıkla İran'ın ve İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun olduğunu iddia etti. İngiltere ile birlikte 28 ülke, olayda İran’ın parmağı olabileceğine dair ortak bir görüşe katıldıklarını açıkladı.İran ise bu suçlamaları kesin bir dille reddetti. İngiltere'nin iddialarını somut kanıtlarla ispatlaması gerektiğini savunan Tahran yönetimi, tepki olarak İngiltere’nin Tahran Büyükelçisi Hugo Shorter’ı bakanlığa çağırdı.Yaşananlar nedeniyle ABD, ‘güvenlik endişeleri ve terör soruşturması’ kapsamında üste konuşlu bulunan tüm Rockwell B-1 Lancer bombardıman uçaklarını geri çekerek ABD'deki ana üslere yönlendirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/ingiltereden-irana-suclama-ussu-hedef-alan-girisimin-arkasinda-buyuk-olasilikla-iran-devrim-1109479650.html

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