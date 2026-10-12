https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/ingiltereden-irana-suclama-ussu-hedef-alan-girisimin-arkasinda-buyuk-olasilikla-iran-devrim-1109479650.html
İngiltere'den İran'a suçlama: Üssü hedef alan girişimin arkasında 'büyük olasılıkla İran Devrim Muhafızları var'
İngiltere'den İran'a suçlama: Üssü hedef alan girişimin arkasında 'büyük olasılıkla İran Devrim Muhafızları var'
Sputnik Türkiye
İngiltere Başbakanı Andy Burnham, İngiltere'deki RAF Fairford hava üssünü hedef aldığı şüphesi bulunan bir saldırı planı için "büyük olasılıkla İran'da... 12.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-12T17:57+0300
2026-10-12T17:57+0300
2026-10-12T18:39+0300
dünya
raf
i̇ngiltere
i̇ran
i̇ran devrim muhafızları
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/11/1107341930_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_79db0d8057910530e587f0b2fdf0ea09.jpg
Burnham, parlamentoda yaptığı konuşmada, "Topraklarımızdaki bu tehditlere müsamaha göstermeyeceğiz" dedi.İran'ın suç şebekelerini kullanmasına karşı harekete geçeceklerini öne süren Burnham, şunları söyledi:Ne olmuştu? İngiltere’nin Gloucestershire bölgesindeki Whelford köyü yakınlarında ve RAF Fairford Hava Üssü çevresinde 27 Eylül'de şüpheli araçlar ve kişiler ihbar edildi. Silahlı polis ekipleri bölgede 5 İngiliz vatandaşı şüpheliyi gözaltına aldı. Ancak bu kişiler kefaletle serbest bırakıldı. İngiltere Başbakanı Andy Burnham, olayda İran’ın rolü bulunduğuna dair güçlü işaretler olduğunu iddia etti. İran'ın Londra Büyükelçiliği ise iddiaları reddetti. Olayın ardından ABD, ‘güvenlik endişeleri ve terör soruşturması’ kapsamında RAF Fairford Üssü'nde konuşlu bulunan tüm Rockwell B-1 Lancer bombardıman uçaklarını 4 Ekim itibarıyla ülkesindeki ana üslere geri çekti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/ingilterede-hava-ussune-saldiri-plani-suphesi-5-kisi-kefaletle-serbest-birakilacak-1109108322.html
i̇ngiltere
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/11/1107341930_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_81f7793927073887481562d03addc6d2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
raf, i̇ngiltere, i̇ran, i̇ran devrim muhafızları, haberler
raf, i̇ngiltere, i̇ran, i̇ran devrim muhafızları, haberler
İngiltere'den İran'a suçlama: Üssü hedef alan girişimin arkasında 'büyük olasılıkla İran Devrim Muhafızları var'
17:57 12.10.2026 (güncellendi: 18:39 12.10.2026)
İngiltere Başbakanı Andy Burnham, İngiltere'deki RAF Fairford hava üssünü hedef aldığı şüphesi bulunan bir saldırı planı için "büyük olasılıkla İran'da koordine edildiğini ve neredeyse kesin olarak İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yönlendirildi" iddiasında bulundu.
Burnham, parlamentoda yaptığı konuşmada, "Topraklarımızdaki bu tehditlere müsamaha göstermeyeceğiz" dedi.
İran'ın suç şebekelerini kullanmasına karşı harekete geçeceklerini öne süren Burnham, şunları söyledi:
Bu ağları ve finansman kaynaklarını hedef almak için tüm yetkilerimizi kullanarak İran'ın suç şebekelerinden yararlanmasına karşı sert önlemler alacağız. İran'ın ve Devrim Muhafızları'nın bize zarar verme kapasitesini kısıtlamak için yeni yaptırımlar da uygulayacağız.
İngiltere’nin Gloucestershire bölgesindeki Whelford köyü yakınlarında ve RAF Fairford Hava Üssü çevresinde 27 Eylül'de şüpheli araçlar ve kişiler ihbar edildi.
Silahlı polis ekipleri bölgede 5 İngiliz vatandaşı şüpheliyi gözaltına aldı. Ancak bu kişiler kefaletle serbest bırakıldı.
İngiltere Başbakanı Andy Burnham, olayda İran’ın rolü bulunduğuna dair güçlü işaretler olduğunu iddia etti. İran'ın Londra Büyükelçiliği ise iddiaları reddetti.
Olayın ardından ABD, ‘güvenlik endişeleri ve terör soruşturması’ kapsamında RAF Fairford Üssü'nde konuşlu bulunan tüm Rockwell B-1 Lancer bombardıman uçaklarını 4 Ekim itibarıyla ülkesindeki ana üslere geri çekti.