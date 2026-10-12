https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/ingiltereden-irana-suclama-ussu-hedef-alan-girisimin-arkasinda-buyuk-olasilikla-iran-devrim-1109479650.html

İngiltere'den İran'a suçlama: Üssü hedef alan girişimin arkasında 'büyük olasılıkla İran Devrim Muhafızları var'

İngiltere'den İran'a suçlama: Üssü hedef alan girişimin arkasında 'büyük olasılıkla İran Devrim Muhafızları var'

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İngiltere Başbakanı Andy Burnham, İngiltere'deki RAF Fairford hava üssünü hedef aldığı şüphesi bulunan bir saldırı planı için "büyük olasılıkla İran'da... 12.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-12T17:57+0300

2026-10-12T17:57+0300

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Burnham, parlamentoda yaptığı konuşmada, "Topraklarımızdaki bu tehditlere müsamaha göstermeyeceğiz" dedi.İran'ın suç şebekelerini kullanmasına karşı harekete geçeceklerini öne süren Burnham, şunları söyledi:Ne olmuştu? İngiltere’nin Gloucestershire bölgesindeki Whelford köyü yakınlarında ve RAF Fairford Hava Üssü çevresinde 27 Eylül'de şüpheli araçlar ve kişiler ihbar edildi. Silahlı polis ekipleri bölgede 5 İngiliz vatandaşı şüpheliyi gözaltına aldı. Ancak bu kişiler kefaletle serbest bırakıldı. İngiltere Başbakanı Andy Burnham, olayda İran’ın rolü bulunduğuna dair güçlü işaretler olduğunu iddia etti. İran'ın Londra Büyükelçiliği ise iddiaları reddetti. Olayın ardından ABD, ‘güvenlik endişeleri ve terör soruşturması’ kapsamında RAF Fairford Üssü'nde konuşlu bulunan tüm Rockwell B-1 Lancer bombardıman uçaklarını 4 Ekim itibarıyla ülkesindeki ana üslere geri çekti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/ingilterede-hava-ussune-saldiri-plani-suphesi-5-kisi-kefaletle-serbest-birakilacak-1109108322.html

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