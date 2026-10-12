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İngiltere'den İran'a suçlama: Üssü hedef alan girişimin arkasında 'büyük olasılıkla İran Devrim Muhafızları var'
İngiltere'den İran'a suçlama: Üssü hedef alan girişimin arkasında 'büyük olasılıkla İran Devrim Muhafızları var'
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İngiltere Başbakanı Andy Burnham, İngiltere'deki RAF Fairford hava üssünü hedef aldığı şüphesi bulunan bir saldırı planı için "büyük olasılıkla İran'da... 12.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-12T17:57+0300
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Burnham, parlamentoda yaptığı konuşmada, "Topraklarımızdaki bu tehditlere müsamaha göstermeyeceğiz" dedi.İran'ın suç şebekelerini kullanmasına karşı harekete geçeceklerini öne süren Burnham, şunları söyledi:Ne olmuştu? İngiltere’nin Gloucestershire bölgesindeki Whelford köyü yakınlarında ve RAF Fairford Hava Üssü çevresinde 27 Eylül'de şüpheli araçlar ve kişiler ihbar edildi. Silahlı polis ekipleri bölgede 5 İngiliz vatandaşı şüpheliyi gözaltına aldı. Ancak bu kişiler kefaletle serbest bırakıldı. İngiltere Başbakanı Andy Burnham, olayda İran’ın rolü bulunduğuna dair güçlü işaretler olduğunu iddia etti. İran'ın Londra Büyükelçiliği ise iddiaları reddetti. Olayın ardından ABD, ‘güvenlik endişeleri ve terör soruşturması’ kapsamında RAF Fairford Üssü'nde konuşlu bulunan tüm Rockwell B-1 Lancer bombardıman uçaklarını 4 Ekim itibarıyla ülkesindeki ana üslere geri çekti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/ingilterede-hava-ussune-saldiri-plani-suphesi-5-kisi-kefaletle-serbest-birakilacak-1109108322.html
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İngiltere'den İran'a suçlama: Üssü hedef alan girişimin arkasında 'büyük olasılıkla İran Devrim Muhafızları var'

17:57 12.10.2026 (güncellendi: 18:39 12.10.2026)
© Wiktor Szymanowicz Andy Burnham
 Andy Burnham - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2026
© Wiktor Szymanowicz
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İngiltere Başbakanı Andy Burnham, İngiltere'deki RAF Fairford hava üssünü hedef aldığı şüphesi bulunan bir saldırı planı için "büyük olasılıkla İran'da koordine edildiğini ve neredeyse kesin olarak İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yönlendirildi" iddiasında bulundu.
Burnham, parlamentoda yaptığı konuşmada, "Topraklarımızdaki bu tehditlere müsamaha göstermeyeceğiz" dedi.
İran'ın suç şebekelerini kullanmasına karşı harekete geçeceklerini öne süren Burnham, şunları söyledi:

Bu ağları ve finansman kaynaklarını hedef almak için tüm yetkilerimizi kullanarak İran'ın suç şebekelerinden yararlanmasına karşı sert önlemler alacağız. İran'ın ve Devrim Muhafızları'nın bize zarar verme kapasitesini kısıtlamak için yeni yaptırımlar da uygulayacağız.

Ne olmuştu?

İngiltere’nin Gloucestershire bölgesindeki Whelford köyü yakınlarında ve RAF Fairford Hava Üssü çevresinde 27 Eylül'de şüpheli araçlar ve kişiler ihbar edildi.
Silahlı polis ekipleri bölgede 5 İngiliz vatandaşı şüpheliyi gözaltına aldı. Ancak bu kişiler kefaletle serbest bırakıldı.
İngiltere Başbakanı Andy Burnham, olayda İran’ın rolü bulunduğuna dair güçlü işaretler olduğunu iddia etti. İran'ın Londra Büyükelçiliği ise iddiaları reddetti.
Olayın ardından ABD, ‘güvenlik endişeleri ve terör soruşturması’ kapsamında RAF Fairford Üssü'nde konuşlu bulunan tüm Rockwell B-1 Lancer bombardıman uçaklarını 4 Ekim itibarıyla ülkesindeki ana üslere geri çekti.
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İngiltere'de hava üssüne saldırı planı şüphesi: 5 kişi kefaletle serbest bırakılacak
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