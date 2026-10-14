https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/halk-tvye-polis-baskini-kayyum-atandi-yayin-kesildi-1109518601.html

Halk TV'ye polis baskını: Kayyum atandı, yayın kesildi

Halk TV'ye polis baskını: Kayyum atandı, yayın kesildi

Sputnik Türkiye

İstanbul'daki Halk TV merkez binasına sabahın erken saatlerinde polis ekiplerince şafak baskını düzenlendi. Binada aramalar sürerken kanala kayyum atandığı ve... 14.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-14T07:16+0300

2026-10-14T07:16+0300

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İstanbul'daki Halk TV merkez binasına sabah erken saatlerde polis ekipleri tarafından ani bir operasyon düzenlendi. Ekiplerin binaya girmesiyle birlikte içeride geniş çaplı aramalar başlatılırken, televizyon kanalının ekranları bir anda karardı. Yapılan ilk açıklamalarda, yönetime kayyum atandığı ve televizyonun yayınının durdurulduğu resmen duyuruldu.

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