https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/halk-tvye-polis-baskini-kayyum-atandi-yayin-kesildi-1109518601.html
Halk TV'ye polis baskını: Kayyum atandı, yayın kesildi
Halk TV'ye polis baskını: Kayyum atandı, yayın kesildi
Sputnik Türkiye
İstanbul'daki Halk TV merkez binasına sabahın erken saatlerinde polis ekiplerince şafak baskını düzenlendi. Binada aramalar sürerken kanala kayyum atandığı ve... 14.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-14T07:16+0300
2026-10-14T07:16+0300
2026-10-14T07:17+0300
türki̇ye
haberler
halk tv
polis
polis müdahalesi
polis müdahalesi
polis baskını
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/09/19/1042915572_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_3a27b4f93ee6ee4fe4fb8783226a4c6c.jpg
İstanbul'daki Halk TV merkez binasına sabah erken saatlerde polis ekipleri tarafından ani bir operasyon düzenlendi. Ekiplerin binaya girmesiyle birlikte içeride geniş çaplı aramalar başlatılırken, televizyon kanalının ekranları bir anda karardı. Yapılan ilk açıklamalarda, yönetime kayyum atandığı ve televizyonun yayınının durdurulduğu resmen duyuruldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/meteoroloji-acil-koduyla-duyurdu-kapi-pencereyi-kapatin-18-ilde-sari-ve-turuncu-alarm-basliyor-1109518359.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/09/19/1042915572_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_61d8e92eaa94fa8d3f112ccd0292e77e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
haberler, halk tv, polis, polis müdahalesi, polis müdahalesi, polis baskını
haberler, halk tv, polis, polis müdahalesi, polis müdahalesi, polis baskını
Halk TV'ye polis baskını: Kayyum atandı, yayın kesildi
07:16 14.10.2026 (güncellendi: 07:17 14.10.2026)
İstanbul'daki Halk TV merkez binasına sabahın erken saatlerinde polis ekiplerince şafak baskını düzenlendi. Binada aramalar sürerken kanala kayyum atandığı ve televizyon yayınlarının durdurulduğu açıklandı.
İstanbul'daki Halk TV merkez binasına sabah erken saatlerde polis ekipleri tarafından ani bir operasyon düzenlendi. Ekiplerin binaya girmesiyle birlikte içeride geniş çaplı aramalar başlatılırken, televizyon kanalının ekranları bir anda karardı. Yapılan ilk açıklamalarda, yönetime kayyum atandığı ve televizyonun yayınının durdurulduğu resmen duyuruldu.