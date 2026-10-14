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Halk TV'ye polis baskını: Kayyum atandı, yayın kesildi
Halk TV'ye polis baskını: Kayyum atandı, yayın kesildi
Sputnik Türkiye
İstanbul'daki Halk TV merkez binasına sabahın erken saatlerinde polis ekiplerince şafak baskını düzenlendi. Binada aramalar sürerken kanala kayyum atandığı ve... 14.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-14T07:16+0300
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İstanbul'daki Halk TV merkez binasına sabah erken saatlerde polis ekipleri tarafından ani bir operasyon düzenlendi. Ekiplerin binaya girmesiyle birlikte içeride geniş çaplı aramalar başlatılırken, televizyon kanalının ekranları bir anda karardı. Yapılan ilk açıklamalarda, yönetime kayyum atandığı ve televizyonun yayınının durdurulduğu resmen duyuruldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/meteoroloji-acil-koduyla-duyurdu-kapi-pencereyi-kapatin-18-ilde-sari-ve-turuncu-alarm-basliyor-1109518359.html
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haberler, halk tv, polis, polis müdahalesi, polis müdahalesi, polis baskını
haberler, halk tv, polis, polis müdahalesi, polis müdahalesi, polis baskını

Halk TV'ye polis baskını: Kayyum atandı, yayın kesildi

07:16 14.10.2026 (güncellendi: 07:17 14.10.2026)
© Fotoğraf : Halk TVHalk TV
Halk TV - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2026
© Fotoğraf : Halk TV
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İstanbul'daki Halk TV merkez binasına sabahın erken saatlerinde polis ekiplerince şafak baskını düzenlendi. Binada aramalar sürerken kanala kayyum atandığı ve televizyon yayınlarının durdurulduğu açıklandı.
İstanbul'daki Halk TV merkez binasına sabah erken saatlerde polis ekipleri tarafından ani bir operasyon düzenlendi. Ekiplerin binaya girmesiyle birlikte içeride geniş çaplı aramalar başlatılırken, televizyon kanalının ekranları bir anda karardı. Yapılan ilk açıklamalarda, yönetime kayyum atandığı ve televizyonun yayınının durdurulduğu resmen duyuruldu.
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