https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/halk-tvnin-sosyal-medya-hesaplarina-erisim-engeli-karari-verildi-1109546613.html
Halk TV'nin sosyal medya hesaplarına erişim engeli kararı verildi
Halk TV'nin sosyal medya hesaplarına erişim engeli kararı verildi
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Cafer Mahiroğlu hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında, TMSF'nin kayyum atadığı Halk TV'nin sosyal medya hesaplarına... 14.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-14T19:39+0300
2026-10-14T19:39+0300
2026-10-14T19:39+0300
türki̇ye
cafer mahiroğlu
halk tv
i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iş insanı Cafer Mahiroğlu hakkında "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.Soruşturma süreci doğrultusunda, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyum olarak atandığı Halk TV'nin sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilmesi talep edildi. Talebi değerlendiren sulh ceza hakimliği, Halk TV'nin sosyal medya hesaplarına erişimin engellenmesi yönünde karar verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/halk-tvye-polis-baskini-kayyum-atandi-yayin-kesildi-1109518601.html
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cafer mahiroğlu, halk tv, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı
cafer mahiroğlu, halk tv, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı
Halk TV'nin sosyal medya hesaplarına erişim engeli kararı verildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Cafer Mahiroğlu hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında, TMSF'nin kayyum atadığı Halk TV'nin sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iş insanı Cafer Mahiroğlu hakkında "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.
Soruşturma süreci doğrultusunda, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyum olarak atandığı Halk TV'nin sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilmesi talep edildi. Talebi değerlendiren sulh ceza hakimliği, Halk TV'nin sosyal medya hesaplarına erişimin engellenmesi yönünde karar verdi.