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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/halk-tvnin-sosyal-medya-hesaplarina-erisim-engeli-karari-verildi-1109546613.html
Halk TV'nin sosyal medya hesaplarına erişim engeli kararı verildi
Halk TV'nin sosyal medya hesaplarına erişim engeli kararı verildi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Cafer Mahiroğlu hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında, TMSF'nin kayyum atadığı Halk TV'nin sosyal medya hesaplarına... 14.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-14T19:39+0300
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türki̇ye
cafer mahiroğlu
halk tv
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iş insanı Cafer Mahiroğlu hakkında "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.Soruşturma süreci doğrultusunda, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyum olarak atandığı Halk TV'nin sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilmesi talep edildi. Talebi değerlendiren sulh ceza hakimliği, Halk TV'nin sosyal medya hesaplarına erişimin engellenmesi yönünde karar verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/halk-tvye-polis-baskini-kayyum-atandi-yayin-kesildi-1109518601.html
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cafer mahiroğlu, halk tv, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı
cafer mahiroğlu, halk tv, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı

Halk TV'nin sosyal medya hesaplarına erişim engeli kararı verildi

19:39 14.10.2026
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Halk TV logo - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2026
© Halk TV
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Cafer Mahiroğlu hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında, TMSF'nin kayyum atadığı Halk TV'nin sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iş insanı Cafer Mahiroğlu hakkında "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.
Soruşturma süreci doğrultusunda, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyum olarak atandığı Halk TV'nin sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilmesi talep edildi. Talebi değerlendiren sulh ceza hakimliği, Halk TV'nin sosyal medya hesaplarına erişimin engellenmesi yönünde karar verdi.
Halk TV - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2026
TÜRKİYE
Halk TV'ye polis baskını: Kayyum atandı, yayın kesildi
07:16
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