https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/halk-tvnin-sosyal-medya-hesaplarina-erisim-engeli-karari-verildi-1109546613.html

Halk TV'nin sosyal medya hesaplarına erişim engeli kararı verildi

Halk TV'nin sosyal medya hesaplarına erişim engeli kararı verildi

Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Cafer Mahiroğlu hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında, TMSF'nin kayyum atadığı Halk TV'nin sosyal medya hesaplarına... 14.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-14T19:39+0300

2026-10-14T19:39+0300

2026-10-14T19:39+0300

türki̇ye

cafer mahiroğlu

halk tv

i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102635/23/1026352340_42:0:968:521_1920x0_80_0_0_d54dac172d03af6d6e55db1b133627fb.jpg

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iş insanı Cafer Mahiroğlu hakkında "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.Soruşturma süreci doğrultusunda, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyum olarak atandığı Halk TV'nin sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilmesi talep edildi. Talebi değerlendiren sulh ceza hakimliği, Halk TV'nin sosyal medya hesaplarına erişimin engellenmesi yönünde karar verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/halk-tvye-polis-baskini-kayyum-atandi-yayin-kesildi-1109518601.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

cafer mahiroğlu, halk tv, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı