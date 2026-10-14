https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/gram-altinda-10-bin-tl-tahmini-uzman-isim-yil-sonunu-isaret-etti-1109523018.html

Gram altında 10 bin TL tahmini: Uzman isim yıl sonunu işaret etti

Gram altında 10 bin TL tahmini: Uzman isim yıl sonunu işaret etti

Sputnik Türkiye

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, gram altının yıl sonuna doğru 10 bin TL seviyesine yaklaşabileceğini öngördü. Ons altında 5 bin dolar... 14.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-14T10:35+0300

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Altın fiyatlarında yıl sonu beklentileri yeniden gündeme geldi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, gram altının 2026 yılı sonunda 10 bin TL seviyesine yaklaşabileceği tahmininde bulundu. Yıldırımtürk, küresel piyasalarda yüksek faiz ve güçlü doların oluşturduğu baskıya rağmen altının dirençli görünümünü koruduğunu söyledi.Nasıl Bir Ekonomi TV YouTube kanalında yayımlanan Ekonomi Masası programında konuşan Yıldırımtürk, ons altında 5 bin dolar hedefini koruduğunu açıkladı. Uzman isim, Türkiye'de gram altının seyrinde ise hem uluslararası altın fiyatlarının hem de dolar/TL kurunun belirleyici olacağını vurguladı.Yıldırımtürk'e göre dolar kurunun yıl sonunda 52-53 TL seviyelerine yükselmesi ve ons altındaki artışın devam etmesi halinde gram altında yeni fiyat seviyeleri gündeme gelebilir.Gram altında 10 bin TL beklentisi: Hangi seviyeler izleniyor?Mehmet Ali Yıldırımtürk, değerlendirmesini yaptığı sırada gram altının yaklaşık 6 bin 650 TL'den işlem gördüğünü, gün içerisinde ise 6 bin 620 ile 6 bin 700 TL arasında hareket ettiğini belirtti.ABD'den gelecek enflasyon verilerinin ve ons altındaki fiyat hareketlerinin kısa vadede belirleyici olacağını söyleyen Yıldırımtürk, ons altının 4 bin 200 dolar seviyesini aşması halinde gram altında 6 bin 700-6 bin 750 TL bandının test edilebileceğini ifade etti.Uzman isim, yıl sonuna ilişkin değerlendirmesinde dolar/TL kurunun 52-53 TL seviyelerinde olabileceğini öngördü. Kur artışının ons altındaki yükselişle birleşmesi durumunda gram altının 10 bin TL seviyelerine yaklaşabileceğini dile getirdi.Ons altında 5 bin dolar hedefi korunuyorKüresel piyasalardaki gelişmeleri değerlendiren Yıldırımtürk, ABD tahvil faizlerindeki yükselişin ve doların güçlenmesinin altın üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti.Uzman isim, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 5,20-5,35 bandına, 30 yıllık tahvil faizlerinin ise yüzde 5,75 seviyesine yükseldiğini; dolar endeksinin de 102 civarında bulunduğunu aktardı.Bu koşullara rağmen altının güçlü bir görünüm sergilediğini söyleyen Yıldırımtürk, ons altında 4 bin dolar seviyesinin önemli bir destek oluşturduğunu ifade etti.Yıldırımtürk'ün değerlendirmesine göre olası yükselişlerde sırasıyla 4 bin 400, 4 bin 500 ve 4 bin 700 dolar seviyeleri izlenecek. Orta ve uzun vadeli hedef ise 5 bin dolar olarak öne çıkıyor.Merkez bankalarının altın talebi fiyatları destekliyorYıldırımtürk, altın piyasasının dirençli görünümünde merkez bankalarının ve yatırım fonlarının alımlarının etkili olduğunu söyledi.Özellikle Çin Merkez Bankasının son sekiz ayda 1.000 ton altın aldığı bilgisini paylaşan uzman, altına dayalı borsa yatırım fonlarına (ETF) yönelik talebin de sürdüğünü belirtti.Merkez bankalarının rezervlerini çeşitlendirmeye yönelik alımları ve yatırımcıların altına ilgisi, Yıldırımtürk'ün orta ve uzun vadeli fiyat beklentilerini destekleyen unsurlar arasında yer aldı.Kapalıçarşı'da fiziki altın talebi sürüyorTürkiye'deki altın piyasasını da değerlendiren Yıldırımtürk, Kapalıçarşı'da son dönemde yaşanan fon kaynaklı sorunların piyasada durgunluğa neden olduğunu söyledi.Ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla altın satanların bir miktar öne çıktığını belirten uzman, buna karşın fiziki altına yönelik talebin devam ettiğini ifade etti.Yıldırımtürk, özellikle bankalardaki kaydi altınlarını fiziki altına dönüştürmek isteyen yatırımcıların ve Anadolu'dan gelen alıcıların piyasadaki talebi canlı tuttuğunu aktardı.İç piyasa ile uluslararası piyasa arasında kilogram başına yaklaşık 800 dolarlık fiyat primi oluştuğunu belirten Yıldırımtürk, bu farkın fiziki altın piyasasındaki talep koşullarını yansıttığını söyledi.Brent petrolde 100 dolar beklentisiAltın piyasasının yanı sıra petrol fiyatlarına ilişkin tahminlerini de paylaşan Yıldırımtürk, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin enerji piyasalarında etkili olduğunu belirtti.Hürmüz Boğazı'ndaki lojistik aksamalar, bölgesel güvenlik riskleri ve yaklaşan kış döneminde artabilecek enerji talebi nedeniyle Brent petrol fiyatlarının 100 doların altına gerilemesini zor gördüğünü ifade etti.Yıldırımtürk, daha önce gündeme gelen 120 dolar seviyesinin ise mevcut koşullarda ertelenmiş göründüğünü, ancak jeopolitik gelişmelere bağlı olarak yeniden tartışılabileceğini söyledi.Gümüş fiyatlarında altına göre daha sakin görünümDeğerli metaller arasında gümüşün altına kıyasla daha sakin bir seyir izlediğini belirten Yıldırımtürk, ons fiyatının yaklaşık 60 dolar seviyelerinde bulunduğunu aktardı.Uzman isim, endüstriyel metal talebindeki zayıflamanın gümüş fiyatlarını etkilediğini, bu nedenle gümüşün altın kadar güçlü bir yatırım talebiyle karşılaşmadığını ifade etti.Yıldırımtürk'ün değerlendirmeleri, altın fiyatlarının yılın kalan bölümünde ABD enflasyon verileri, Fed'in faiz politikası, dolar/TL kuru ve küresel jeopolitik gelişmelere bağlı olarak şekillenebileceğine işaret etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/altin-fiyatlarinda-kritik-bekleyis-gozler-abd-enflasyonunda-1109520608.html

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