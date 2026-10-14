https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/altin-fiyatlarinda-kritik-bekleyis-gozler-abd-enflasyonunda-1109520608.html

Altın fiyatlarında kritik bekleyiş: Gözler ABD enflasyonunda

Altın fiyatlarında kritik bekleyiş: Gözler ABD enflasyonunda

Sputnik Türkiye

Altın fiyatları, ABD'de açıklanacak enflasyon verisi öncesinde yatay seyretti. Ons altın 4.159 dolar seviyesinde işlem görürken yatırımcılar, Fed'in faiz... 14.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-14T08:39+0300

2026-10-14T08:39+0300

2026-10-14T08:39+0300

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Altın fiyatları, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentileri etkileyebilecek ABD enflasyon verisi öncesinde yatay bir seyir izledi. Küresel piyasalarda yatırımcılar, açıklanacak tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verisinin ardından değerli metalin hangi yönde hareket edeceğine odaklandı.Çarşamba günü saat 05.51 itibarıyla spot altın, önceki kapanışına yakın seyrederek ons başına 4.159,45 dolardan işlem gördü. Aralık vadeli ABD altın kontratları ise yüzde 0,1 yükselişle 4.182,60 dolara ulaştı.Piyasalarda ABD'den gelecek ekonomik verilerin yanı sıra Orta Doğu'daki jeopolitik gerilim, petrol fiyatlarındaki yükseliş ve Fed yetkililerinin faiz açıklamaları da yakından takip ediliyor.Altın fiyatları neden yatay seyrediyor?Tastylive Küresel Makroekonomi Başkanı Ilya Spivak, altın piyasasında belirgin bir fiyat hareketi görülmediğini ve değerli metalin sınırlı bir aralıkta işlem gördüğünü belirtti.Spivak, petrol fiyatlarındaki yükselişe rağmen altının mevcut seviyelerini korumasının, yatırımcıların yeni bir yükseliş gerekçesi beklediğine işaret ettiğini ifade etti.Uzmanlara göre ABD enflasyon verisinin beklentilerden farklı gelmesi, Fed'in faiz politikasına ilişkin piyasa fiyatlamalarını değiştirebilir. Bu durum, altın fiyatlarında dalgalanmayı artırabilir.ABD enflasyon verisi saat kaçta açıklanacak?Piyasaların odaklandığı ABD tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verisinin, 14 Ekim Çarşamba günü Türkiye saatiyle 15.30'da açıklanması bekleniyor.Veri, ABD'deki fiyat artışlarının hızına ilişkin yeni bilgiler sunarken Fed'in önümüzdeki dönemde faiz oranlarını nasıl belirleyebileceğine yönelik beklentileri de etkileyebilir.Perşembe günü açıklanması beklenen üretici fiyat endeksi (ÜFE) ve perakende satış verileri de yatırımcıların gündeminde yer alıyor.Spivak, enflasyon ve ekonomik faaliyet verilerinin büyümede zayıflamaya işaret etmesi durumunda piyasaların ilave faiz artırımı beklentilerini azaltabileceğini belirtti. Böyle bir gelişmenin altın fiyatlarına destek sağlayabileceğini ifade etti.Fed'den yeni faiz artırımı sinyaliNew York Fed Başkanı John Williams, enflasyonla mücadele kapsamında merkez bankasının yıl içerisinde bir faiz artırımı daha gerçekleştirmesi gerekebileceği yönündeki değerlendirmesini yineledi.Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller ise ABD tahvil getirilerindeki yükselişin, enflasyon beklentilerindeki artıştan çok ekonomik büyümenin güçlenmesini yansıttığını belirtti.Waller, uzun vadeli enflasyon beklentilerinin sağlam biçimde çıpalanmış durumda olduğunu ifade etti.Paylaşılan CME FedWatch verilerine göre piyasalar, Fed'in ekim ayında faiz artırmasına yüzde 23, aralık ayında ise faiz artırımına gitmesine yüzde 88 olasılık tanıyor.Fed'in faiz kararları altını nasıl etkiliyor?Altın, ekonomik belirsizlik ve yüksek enflasyon dönemlerinde yatırımcılar tarafından değer saklama araçlarından biri olarak değerlendiriliyor.Ancak altın, tahvil ve mevduat gibi düzenli faiz getirisi sağlamıyor. Bu nedenle ABD faiz oranlarının yükselmesi, alternatif yatırım araçlarının getirisini artırarak altının cazibesini azaltabiliyor.Faizlerin düşeceğine yönelik beklentiler ise diğer koşullar sabitken altın fiyatlarını destekleyebiliyor.Bu nedenle ABD'de açıklanacak enflasyon verisinin, yalnızca dolar ve tahvil piyasalarında değil, ons altının kısa vadeli fiyat hareketlerinde de etkili olması bekleniyor.Orta Doğu'daki gerilim petrol fiyatlarını yükselttiKüresel piyasaların gündeminde Orta Doğu'daki çatışmalar da yer aldı.Aktarılan bilgilere göre Yemen'deki İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan arasındaki gerilimin tırmanması sırasında, Suudi Arabistan'ın doğusundaki Dhahran kentinde Saudi Aramco'ya ait bir idari bina saldırıya uğradı.Suudi Arabistan Enerji Bakanlığının saldırıyı doğruladığı belirtilirken gelişmenin ardından petrol fiyatlarında yükseliş yaşandı.Petrol fiyatlarındaki artış, enerji maliyetleri üzerinden enflasyon beklentilerini etkileyebildiği için merkez bankalarının faiz politikaları açısından da önem taşıyor.Gümüş, platin ve paladyum fiyatlarında son durumAltının yatay seyrettiği işlem gününde diğer değerli metallerde farklı yönlerde hareketler görüldü.Değerli metal piyasalarında yatırımcıların odağı, ABD enflasyon verisinin ardından Fed'in faiz patikasına ilişkin beklentilerin nasıl değişeceğine çevrildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/imfden-dunyaya-tarihi-uyari-kuresel-borcta-80-yil-sonra-bir-ilk-yasanabilir-1109520018.html

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abd, suudi arabistan, john williams, christopher waller, çarşamba , husiler, fed, saudi aramco