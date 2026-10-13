https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/faciadan-kil-payi-donuldu-hafriyat-kamyonu-dehset-sacti-1109506173.html

İstanbul'da faciadan kıl payı dönüldü: Hafriyat kamyonu dehşet saçtı

İstanbul'da faciadan kıl payı dönüldü: Hafriyat kamyonu dehşet saçtı

Sputnik Türkiye

İstanbul Eyüpsultan'da hızlı seyreden hafriyat kamyonu iki araca çarptı, İSKİ'nin bahçesine uçtu. 13.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-13T16:49+0300

2026-10-13T16:49+0300

2026-10-13T16:49+0300

türki̇ye

i̇stanbul

kaza

trafik kazası

hafriyat kamyonu

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Eyüpsultan'da hızlı ilerleyen bir hafriyat kamyonu kontrolden çıkarak iki araca çarptı. Duramayan kamyon demir bariyerleri aşarak İSKİ'nin bahçesine girdi. İki kişinin yaralandığı kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı. Kontrolden çıkarak iki araca çarptıGüzeltepe Mahallesi'nde seyir halinde olan Kadri T. yönetimindeki 34 DMB 234 plakalı hafriyat kamyonu, kontrolden çıkarak önündeki araca çarptı. İSKİ Genel Müdürlüğü binasına girmek üzere olan Selahattin K. idaresindeki 34 HJE 574 plakalı otomobile de çarpan kamyon, demir bariyerleri aşarak İSKİ'nin bahçesine girdi. Kamyon buradaki park halindeki midibüse çarptıktan sonra devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İki kişi yaralandıOtomobilde sıkışan sürücü Selahattin K. itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile kamyon sürücüsü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından toprak yüklü hafriyat kamyonu vinçle kaldırıldı.O anlar ortaya çıktı Öte yandan kaza anı ise çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, hızla ilerleyen kamyonun kavşaktan dönen otomobile çarpması, ardından yoldan çıkıp demir bariyerleri aşarak İSKİ'nin bahçesine girmesi ve burada park halindeki araca çarpıp devrilmesi yer aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/mhp-milletvekili-zuhal-karakocun-da-yaralandigi-kazanin-goruntuleri-ortaya-cikti--1109478553.html

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i̇stanbul, kaza, trafik kazası, hafriyat kamyonu