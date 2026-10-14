https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/fransa-vizesinde-yeni-donem-randevu-icin-bekleme-listesi-uygulamasi-baslayacak-1109522849.html

Fransa vizesinde yeni dönem: Randevu için bekleme listesi uygulaması başlayacak

Fransa vizesinde yeni dönem: Randevu için bekleme listesi uygulaması başlayacak

Sputnik Türkiye

Fransa vizesinde bazı başvurular için doğrudan randevu uygulaması yarından itibaren sona erecek. 15 Ekim'de başlayacak yeni sistemle başvuru sahipleri önce... 14.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-14T10:31+0300

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yaşam

fransa

vize

türkiye

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Fransa vize başvurularında yarından itibaren yeni bir uygulama başlayacak. Fransa'nın Türkiye'deki vize başvurularını yürüten kurum tarafından yapılan açıklamaya göre, 15 Ekim 2026'dan itibaren belirli kategorilerdeki başvuru sahiplerinin randevu alabilmek için önce bekleme listesine kaydolması gerekecek. Bu kategorilerde doğrudan randevu alma uygulaması sona erecek.Uygulama, ilk kez kısa dönem turistik veya özel ziyaret vizesine başvuranları, son iki yıl içinde geçerli vizesi bulunan ve vizesini yenilemek isteyenleri kapsayacak. Almanya için benzer sistem varÖte yandan Almanya ise benzer bir randevu sistemini bir süredir uyguluyor. Almanya vize başvurularında yürüten aracı kurumun sisteminde başvuru sahipleri önce çevrim içi kayıt oluşturuyor, ardından kendilerine randevu tarihi atanmasını bekliyor.Randevu bilgileri e-postayla iletilirken başvuru sahipleri kendilerine gönderilen bağlantı üzerinden randevularını onaylayabiliyor veya iptal edebiliyor.'Bekleme süresi' uyarısı: Süre uzayabilirAncak aracı kurum tarafından yapılan açıklamada, Almanya'nın Türkiye'deki üç dış temsilciliğinde, randevuların alınmasından vize başvurusunun sonuçlanmasına kadar yoğunluk nedeniyle uzun bir bekleme süresi söz konusu olduğu ve bu bekleme süresi 11 aya kadar çıkabileceği ifade ediliyor.

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