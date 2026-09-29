https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/suudi-arabistan-turkiyeye-vize-muafiyetini-onayladi-1109143611.html
Suudi Arabistan, Türkiye'ye vize muafiyetini onayladı
Suudi Arabistan, Türkiye'ye vize muafiyetini onayladı
Sputnik Türkiye
Suudi Arabistan ve Türkiye arasında diplomatik ve hususi pasaport sahiplerine karşılıklı vize muafiyeti konusunda anlaşmaya varıldı. 29.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-29T23:01+0300
2026-09-29T23:01+0300
2026-09-29T23:01+0300
dünya
suudi arabistan
türkiye
anlaşma
pasaport
hususi damgalı pasaport
yeşil pasaport
vize
vize başvuru
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/19/1055036308_14:0:1129:627_1920x0_80_0_0_a8965192e224b02bbe602b46b291320c.jpg
Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu, Veliaht Prens Muhammed bin Selman başkanlığında toplandı.Toplantıda, Türkiye ve Suudi Arabistan arasında diplomatik ve hususi pasaport hamilleri için karşılıklı vize muafiyetine ilişkin anlaşma onaylandı.İki ülke arasındaki anlaşma, 6 Mayıs 2026'da Ankara'da imzalanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/turkiye-ile-suudi-arabistan-arasinda-vize-muafiyeti-yururluge-girdi-1106470072.html
suudi arabistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/19/1055036308_153:0:989:627_1920x0_80_0_0_8ff76628287c40856d47c3ecca8aed49.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
suudi arabistan, türkiye, anlaşma, pasaport, hususi damgalı pasaport, yeşil pasaport, vize, vize başvuru
suudi arabistan, türkiye, anlaşma, pasaport, hususi damgalı pasaport, yeşil pasaport, vize, vize başvuru
Suudi Arabistan, Türkiye'ye vize muafiyetini onayladı
Suudi Arabistan ve Türkiye arasında diplomatik ve hususi pasaport sahiplerine karşılıklı vize muafiyeti konusunda anlaşmaya varıldı.
Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu, Veliaht Prens Muhammed bin Selman başkanlığında toplandı.
Toplantıda, Türkiye ve Suudi Arabistan arasında diplomatik ve hususi pasaport hamilleri için karşılıklı vize muafiyetine ilişkin anlaşma onaylandı.
İki ülke arasındaki anlaşma, 6 Mayıs 2026'da Ankara'da imzalanmıştı.