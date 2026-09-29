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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/suudi-arabistan-turkiyeye-vize-muafiyetini-onayladi-1109143611.html
Suudi Arabistan, Türkiye'ye vize muafiyetini onayladı
Suudi Arabistan, Türkiye'ye vize muafiyetini onayladı
Sputnik Türkiye
Suudi Arabistan ve Türkiye arasında diplomatik ve hususi pasaport sahiplerine karşılıklı vize muafiyeti konusunda anlaşmaya varıldı. 29.09.2026, Sputnik Türkiye
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dünya
suudi arabistan
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anlaşma
pasaport
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vize
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Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu, Veliaht Prens Muhammed bin Selman başkanlığında toplandı.Toplantıda, Türkiye ve Suudi Arabistan arasında diplomatik ve hususi pasaport hamilleri için karşılıklı vize muafiyetine ilişkin anlaşma onaylandı.İki ülke arasındaki anlaşma, 6 Mayıs 2026'da Ankara'da imzalanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/turkiye-ile-suudi-arabistan-arasinda-vize-muafiyeti-yururluge-girdi-1106470072.html
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suudi arabistan, türkiye, anlaşma, pasaport, hususi damgalı pasaport, yeşil pasaport, vize, vize başvuru
suudi arabistan, türkiye, anlaşma, pasaport, hususi damgalı pasaport, yeşil pasaport, vize, vize başvuru

Suudi Arabistan, Türkiye'ye vize muafiyetini onayladı

23:01 29.09.2026
© AATürkiye - Pasaport
Türkiye - Pasaport - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2026
© AA
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Suudi Arabistan ve Türkiye arasında diplomatik ve hususi pasaport sahiplerine karşılıklı vize muafiyeti konusunda anlaşmaya varıldı.
Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu, Veliaht Prens Muhammed bin Selman başkanlığında toplandı.
Toplantıda, Türkiye ve Suudi Arabistan arasında diplomatik ve hususi pasaport hamilleri için karşılıklı vize muafiyetine ilişkin anlaşma onaylandı.
İki ülke arasındaki anlaşma, 6 Mayıs 2026'da Ankara'da imzalanmıştı.
pasaport - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2026
TÜRKİYE
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti yürürlüğe girdi
13 Haziran , 04:39
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