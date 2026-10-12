https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/cevdet-yilmazdan-fon-aciklamasi-kamu-kaynagi-kullanilmasi-soz-konusu-degil-1109464216.html

Cevdet Yılmaz'dan fon açıklaması: 'Kamu kaynağı kullanılması söz konusu değil'

Cevdet Yılmaz'dan fon açıklaması: 'Kamu kaynağı kullanılması söz konusu değil'

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fon denetimlerinin sürdüğünün altını çizerek "Tasfiyelerde kamu kaynağı kullanılması söz konusu değil. Fon... 12.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-12T10:36+0300

2026-10-12T10:36+0300

2026-10-12T11:00+0300

ekonomi̇

cevdet yılmaz

fon

devlet denetleme kurulu (ddk)

anadolu ajansı (aa)

pusula

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. Yılmaz, fon soruşturması hakkında açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "Çok yüksek fahiş getiriler elde etmiş veya hukuka aykırı işlemlerle haksız kazanç elde etmiş kişilerle ilgili soruşturma ve incelemeler devam ediyor" dedi.Yılmaz'ın açıklamaları şöyle:“Fon rehberiyle birlikte, yeni kurallar, kaideler geldi. Şeffaflık artırıldı. Çok daha güven veren piyasa oluşması için kurallar kondu. Bu şartlara uyan fonlar için çok olumlu bir adım. Bu kuralla birlikte sorunlu olan fonlar açığa çıktı. Buralarda sıkıntı yaşandı, bunlara karşı da hızlı tedbir alındı. Fon piyasasının belli bir alanında yaşanan hadisenin genele sirayet etmemesi için hızlı şekilde tasfiyelerine karar verildi, bir anlamda karantinaya alındılar. 7 şirket ve 131 fona tedbir getirildi, tasfiye kararı alındı.Adli mekanizmalar devreye girdi, bu işin sorunlu hale gelmesinde rolü olan birçok yatırımcının olumsuz etkilenmesine sebebiyet verenler hakkında etkili şekilde mekanizma işlemeye başladı. Birçok kişi ya tutuklu ya gözaltında ya da soruşturma aşamasında. Ana sorumlulara baktığımızda yurtdışına kaçan giden hatırlamıyorum. Şirketlerin sahipleri adli olarak işlem görüyor. Fahiş getiriler elde etmiş kişilerle ilgili önemli soruşturma ve incelemeler devam ediyor.'Çok güçlü şekilde bu süreci DDK denetliyor'İdari tarafta SPK, BDDK çeşitli kararlar verdi. Cumhurbaşkanımız bu sürece hassas şekilde yaklaştı. Hükümetimiz bu süreci başından beri kontrol altına aldı. Fon Koordinasyon Kurulu kuruldu, önemli kararlar alındı. Devlet Denetleme Kurulu görevlendirildi. Toplamda 15 civarı denetmenle, müfettişle DDK çok yönlü olarak çalışmasını sahada başlatmış durumda. İdarelerin açıkları da kişilerin sorumlulukları da ortaya konmuş olacak. Bu doğrudan görevlendirdiği kişiler, DDK'nın tüm kurumların uzmanlarından istifade etme imkanı da var. Çok güçlü şekilde bu süreci DDK denetliyor.Bu olaydan etkilenen 455 binden fazla yatırımcı var. Bu fonlar toplam fonların yüzde 4,6'sını oluşturuyor. Bunların hakkı, hukukunu gözetecek şekilde kanun teklifi Fon Koordinasyon Kurulu'nda tartışıldı. Meclis grubumuzda konuştuk. Geçtiğimiz Cuma günü kanun teklifi paylaşıldı. 7 şirket ve 131 fon var. Bunlarla ilgili 3 şirket olağan tasfiye koşullarını kabul etti ve tasfiye edildi. 8 Ekim'de bu gerçekleşti, 44 bine yakın vatandaşımızın ödemeleri gerçekleştirildi. 17 fon böylece devreden çıkmış oldu. Kapalı fon dediğimiz fonlar da var. Kapalı fonlarda da 3 kuruluşta 2 bin küsür kişi var. Burada 46 bin kişinin olağan yöntemlerle tasfiye sürecine girdiğini söyleyebiliriz. A1 Capital, Bulls ve Pardus tasfiye edildi, mağdur kalmadı.'Atlas'la ilgili müzakereler devam ediyor'En büyük fon Tera. Diğer taraftan Pusula, Hedef ve Atlas var. Atlas'la ilgili müzakereler devam ediyor, bunu bu hafta görmüş oluruz. Sahipleriyle görüşmeler yapılıyor. Ümit ederiz ki böyle olsun. Atlas da devreye girerse orada 58 bin civarında vatandaşımız var. Bunlarla ilgili de olağan tasfiye uygulanmış olacak.”Tasfiyelerde kamu kaynağı kullanılması söz konusu değil. Fon piyasalarında devletin güvencesi yok. Bankacılık sisteminde var. Bunun için de TMSF diye yapımız var, orada biriken bir kaynak var. Fonlarda böyle bir durum söz konusu değil. Serbest fonlara giderken profesyonel ve nitelikli yatırımcı sözleşmesi imzalanıyor. Kazanç ve kayıp kabul edilmiş oluyor. Bu 3 fonun tasfiyesi de kendi kaynaklarıyla yapılacak.Esas aldığımız ana para, net yatırım tutarı diyoruz buna. Olağan tasfiyelerde yatırımcı parasını alıyor. Olağanüstü tasfiyelerde esas aldığımız net yatırım tutarı kavramı var. Nedir bu, siz gittiniz bir fondan pay aldınız. 1 milyon lira para yatırdınız, ana paranız bu. 2 milyon kar ettiniz diyelim, 2 milyonun çektiniz 1 milyon kaldı hesabınızda. Biz size olağanüstü ödemede 1 milyona kadar ödeme yapmayacağız. Net yatırım tutarı üzerinden ana parayı ödeyecek sistem kurguluyoruz. Meclis'ten henüz geçmedi, yanlış anlaşılmasın. Şu anki teklif itibarıyla anlatıyorum.Suç mahiyetinde bir işlem yapan varsa en yakınımız da olsa, partimizde de olsa, bürokraside de olsa gereği yapılır, AK Parti'nin anlayışı budur. Benim yakınımmış, onun yakınıymış, şu partidenmiş hiç fark etmez, gereği yapılır. Suç suçtur, suçlu suçludur.Yatırım yapabilir insanlar, suçunu delillendirerek, bir şey ortaya koyarsanız eyvallah. Suç işlemiş biri varsa, iktidar olsun muhalefet olsun hesabını birlikte soralım."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/bassavcilik-aciklama-yapti-gizli-ibareli-belgeleri-sosyal-medyadan-paylasanlara-iliskin-sorusturma-1109462156.html

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cevdet yılmaz, fon, devlet denetleme kurulu (ddk), anadolu ajansı (aa), pusula