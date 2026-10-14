https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/filistinden-kolombiyaya-kudus-tepkisi-buyukelcilik-hukumsuzdur-1109536032.html
Filistin'den Kolombiya'ya Kudüs tepkisi: Büyükelçilik hükümsüzdür
Filistin'den Kolombiya'ya Kudüs tepkisi: Büyükelçilik hükümsüzdür
Sputnik Türkiye
Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kolombiya'nın Kudüs'te büyükelçilik açmasıyla ilgili, "uluslararası hukukun ve ilgili BM kararlarının açık ihlali, Filistin halkına ve onun adil ve meşru ulusal haklarına saldırı" açıklaması geldi.
2026-10-14T15:11+0300
2026-10-14T15:11+0300
2026-10-14T15:11+0300
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Filistin Dışişleri Bakanlığı, “işgal altındaki Kudüs'ün hukuki ve tarihi statüsünü değiştirmeyi amaçlayan tüm uygulama ve kararların hükümsüz olduğu ve hiçbir hukuki sonuç doğurmayacağını” kaydetti.Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Kolombiya'nın Kudüs'te büyükelçilik açmasının, başta BM Güvenlik Konseyinin 476 ve 478 sayılı kararları olmak üzere uluslararası meşruiyet kararlarına aykırı olduğu ifade edildi.'Filistin halkının devredilemez hakları'Ayrıca bu adımın, kentin hukuki statüsüne ilişkin uluslararası mutabakatı da baltaladığı ve Filistin halkının devredilemez haklarını zedelediği kaydedildi.Kolombiya'ya uluslararası hukuka ve ilgili BM kararlarına uyma çağrısı yapılan açıklamada, "adil ve kapsamlı barışın sağlanmasına yönelik fırsatları koruyacak şekilde" bu adımdan geri dönülmesi istendi.46 yıl sonra Tel Aviv'den taşıdılarKolombiya, Tel Aviv'de bulunan İsrail büyükelçiliğini 46 yıl aradan sonra Kudüs'e taşımıştı.İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ve Kolombiyalı mevkidaşı Omar Bula Escobar, Kudüs’teki yeni büyükelçilik binasının açılış törenine katılmıştı.Gazze'de Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları gerekçe göstererek Mayıs 2024'te İsrail ile diplomatik ilişkileri kesen eski Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella'ya büyükelçiliği Kudüs'e taşıması halinde bunun "dünyadaki tüm İslam alemine karşı yapılacak en büyük saygısızlık" olacağını belirterek karara tepki göstermişti.İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs'ü de içine katarak 1980'de tek taraflı şekilde Kudüs'ü "başkenti" olarak ilan etmişti. Ancak, dünya genelinde birçok ülke Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul etmiyor ve büyükelçilikler Tel Aviv'de bulunuyor.ABD, Guatemala, Honduras, Kosova, Paraguay, Papua Yeni Gine ve Fiji'nin İsrail'deki büyükelçilikleri Kudüs'te bulunuyor. Ayrıca Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ve İsrail tarafından tanınan Somaliland, İsrail'deki sözde büyükelçiliğini Kudüs'te açmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/kolombiya-iran-ile-diplomatik-iliskilerini-kesti-1109022213.html
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kudüs, i̇srail, filistin, filistin dışişleri bakanlığı, haberler
kudüs, i̇srail, filistin, filistin dışişleri bakanlığı, haberler
Filistin'den Kolombiya'ya Kudüs tepkisi: Büyükelçilik hükümsüzdür
Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kolombiya'nın Kudüs'te büyükelçilik açmasıyla ilgili, "uluslararası hukukun ve ilgili BM kararlarının açık ihlali, Filistin halkına ve onun adil ve meşru ulusal haklarına saldırı" açıklaması geldi.
Filistin Dışişleri Bakanlığı, “işgal altındaki Kudüs'ün hukuki ve tarihi statüsünü değiştirmeyi amaçlayan tüm uygulama ve kararların hükümsüz olduğu ve hiçbir hukuki sonuç doğurmayacağını” kaydetti.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Kolombiya'nın Kudüs'te büyükelçilik açmasının, başta BM Güvenlik Konseyinin 476 ve 478 sayılı kararları olmak üzere uluslararası meşruiyet kararlarına aykırı olduğu ifade edildi.
'Filistin halkının devredilemez hakları'
Ayrıca bu adımın, kentin hukuki statüsüne ilişkin uluslararası mutabakatı da baltaladığı ve Filistin halkının devredilemez haklarını zedelediği kaydedildi.
Bakanlık, söz konusu adımın İsrail makamlarını "sömürgeci politikalarını ve sahada hukuka aykırı fiili durumlar dayatma girişimlerini"
sürdürmeye teşvik ettiği uyarısında bulundu.
Kolombiya'ya uluslararası hukuka ve ilgili BM kararlarına uyma çağrısı yapılan açıklamada, "adil ve kapsamlı barışın sağlanmasına yönelik fırsatları koruyacak şekilde" bu adımdan geri dönülmesi istendi.
46 yıl sonra Tel Aviv'den taşıdılar
Kolombiya, Tel Aviv'de bulunan İsrail büyükelçiliğini 46 yıl aradan sonra Kudüs'e taşımıştı.
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ve Kolombiyalı mevkidaşı Omar Bula Escobar, Kudüs’teki yeni büyükelçilik binasının açılış törenine katılmıştı.
Gazze'de Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları gerekçe göstererek Mayıs 2024'te İsrail ile diplomatik ilişkileri kesen eski Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella'ya büyükelçiliği Kudüs'e taşıması halinde bunun "dünyadaki tüm İslam alemine karşı yapılacak en büyük saygısızlık" olacağını belirterek karara tepki göstermişti.
İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs'ü de içine katarak 1980'de tek taraflı şekilde Kudüs'ü "başkenti" olarak ilan etmişti. Ancak, dünya genelinde birçok ülke Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul etmiyor ve büyükelçilikler Tel Aviv'de bulunuyor.
ABD, Guatemala, Honduras, Kosova, Paraguay, Papua Yeni Gine ve Fiji'nin İsrail'deki büyükelçilikleri Kudüs'te bulunuyor. Ayrıca Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ve İsrail tarafından tanınan Somaliland, İsrail'deki sözde büyükelçiliğini Kudüs'te açmıştı.