https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/kolombiya-iran-ile-diplomatik-iliskilerini-kesti-1109022213.html

Kolombiya, İran ile diplomatik ilişkilerini kesti

Kolombiya, İran ile diplomatik ilişkilerini kesti

Sputnik Türkiye

Kolombiya yönetimi, İran ile diplomatik ilişkilerini resmen sona erdirdiğini duyurdu. 25.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-25T02:02+0300

2026-09-25T02:02+0300

2026-09-25T02:49+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

i̇ran

kolombiya

hürmüz boğazı

uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea)

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Kolombiya Dışişleri Bakanlığı, Kolombiya'nın İran ile diplomatik ilişkilerini kestiğini açıkladı.Kolombiya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:Kolombiya, bu kararın gerekçesi olarak ulusal güvenlik endişelerini, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasını ve İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) denetimlerini engellemesini gösterdi.Açıklamada, diplomatik ilişkilerin kesilmesinin konsoloslukların kapatılması anlamına gelmediği de belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/bae-iran-hava-yolu-sirketlerinin-ucuslarini-askiya-aldi-1109021461.html

i̇ran

kolombiya

hürmüz boğazı

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i̇ran, kolombiya, hürmüz boğazı, uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea)