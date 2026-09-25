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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/kolombiya-iran-ile-diplomatik-iliskilerini-kesti-1109022213.html
Kolombiya, İran ile diplomatik ilişkilerini kesti
Kolombiya, İran ile diplomatik ilişkilerini kesti
Sputnik Türkiye
Kolombiya yönetimi, İran ile diplomatik ilişkilerini resmen sona erdirdiğini duyurdu. 25.09.2026, Sputnik Türkiye
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abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
i̇ran
kolombiya
hürmüz boğazı
uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea)
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Kolombiya Dışişleri Bakanlığı, Kolombiya'nın İran ile diplomatik ilişkilerini kestiğini açıkladı.Kolombiya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:Kolombiya, bu kararın gerekçesi olarak ulusal güvenlik endişelerini, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasını ve İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) denetimlerini engellemesini gösterdi.Açıklamada, diplomatik ilişkilerin kesilmesinin konsoloslukların kapatılması anlamına gelmediği de belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/bae-iran-hava-yolu-sirketlerinin-ucuslarini-askiya-aldi-1109021461.html
i̇ran
kolombiya
hürmüz boğazı
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i̇ran, kolombiya, hürmüz boğazı, uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea)
i̇ran, kolombiya, hürmüz boğazı, uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea)

Kolombiya, İran ile diplomatik ilişkilerini kesti

02:02 25.09.2026 (güncellendi: 02:49 25.09.2026)
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Kolombiya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2026
© AA
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Kolombiya yönetimi, İran ile diplomatik ilişkilerini resmen sona erdirdiğini duyurdu.
Kolombiya Dışişleri Bakanlığı, Kolombiya'nın İran ile diplomatik ilişkilerini kestiğini açıkladı.
Kolombiya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Kolombiya Hükümeti adına Dışişleri Bakanlığı, 19 Eylül 2026 tarihinden itibaren İran ile diplomatik ilişkilerini resmen kestiğini duyurur"

Kolombiya, bu kararın gerekçesi olarak ulusal güvenlik endişelerini, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasını ve İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) denetimlerini engellemesini gösterdi.
Açıklamada, diplomatik ilişkilerin kesilmesinin konsoloslukların kapatılması anlamına gelmediği de belirtildi.
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