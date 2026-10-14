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FBI, OpenAI'ın Suudi çalışanını gözaltına aldı: 'Kayıt cihazı yerleştirdi' şüphesi
FBI, OpenAI'ın Suudi çalışanını gözaltına aldı: 'Kayıt cihazı yerleştirdi' şüphesi
Sputnik Türkiye
Yapay zeka şirketi OpenAI'ın üst düzey yöneticilere ait toplantı odasında gizlenmiş "gelişmiş bir kayıt cihazı" bulunmasının ardından bir şirket çalışanı gözaltına alındı.
2026-10-14T12:58+0300
2026-10-14T12:58+0300
2026-10-14T12:58+0300
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Cihazın fotoğraflarını yayınlayan ABD Adalet Bakanlığı, Suudi Arabistan vatandaşı 35 yaşındaki Abdulrahman Alfozan'ın olayla bağlantılı olarak gözaltına alındığını açıkladı.ABD Adalet Bakanlığı ve şirketin yaptığı açıklamaya göre, OpenAI çalışanı, şirketin üst düzey yöneticilere ait toplantı odasında "gelişmiş bir kayıt cihazı" bulunmasının ardından gözaltına alındı.OpenAI'ın paylaşımında, bir çalışanın cihazı bulunmasından birkaç gün önce odaya yerleştirdiği ve Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) "hızlı hareket ederek gözaltı işlemini gerçekleştirdiği" belirtildi. Şirket, söz konusu çalışanın işine son verildiğini açıkladı.'Hassas iletişimleri gizlice kaydetme amacıyla'FBI Direktörü Kash Patel, yaptığı açıklamada Alfozan'ın "şirketinin süper zeka teknolojisine ilişkin hassas iletişimleri gizlice kaydetmek amacıyla işverenine ait üst düzey yönetici toplantı odasına gizli bir kayıt cihazı yerleştirdiğinin öne sürüldüğünü" söyledi.Alfozan, internet sitesindeki bilgilere göre, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'ya odaklanan bir girişim sermayesi şirketi olan Raed Ventures'ta da ortak olarak listeleniyor.Raed Ventures'ın Alfozan hakkındaki duyurusunda, daha önce Meta, Microsoft ve SAP'de görev aldığı bilgisi yer aldı. Duyuruda ayrıca Alfozan'ın Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) bilgisayar bilimi ve mühendisliği eğitimi aldığı belirtildi.OpenAI ise, paylaşımında, "Teknolojimizi, verilerimizi ve çalışanlarımızı korumayı ciddiye alıyoruz. Bunu ulusal önem taşıyan bir mesele olarak görüyoruz" açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/fransada-ikinci-siber-saldiri-marketlerde-sicaklik-bu-sefer-150-dereceye-cikarildi-1109527010.html
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suudi arabistan, openai, fbi, adalet bakanlığı, abd, haberler
suudi arabistan, openai, fbi, adalet bakanlığı, abd, haberler
FBI, OpenAI'ın Suudi çalışanını gözaltına aldı: 'Kayıt cihazı yerleştirdi' şüphesi
Yapay zeka şirketi OpenAI'ın üst düzey yöneticilere ait toplantı odasında gizlenmiş "gelişmiş bir kayıt cihazı" bulunmasının ardından bir şirket çalışanı gözaltına alındı.
Cihazın fotoğraflarını yayınlayan ABD Adalet Bakanlığı, Suudi Arabistan vatandaşı 35 yaşındaki Abdulrahman Alfozan'ın olayla bağlantılı olarak gözaltına alındığını açıkladı.
ABD Adalet Bakanlığı ve şirketin yaptığı açıklamaya göre, OpenAI çalışanı, şirketin üst düzey yöneticilere ait toplantı odasında "gelişmiş bir kayıt cihazı" bulunmasının ardından gözaltına alındı.
OpenAI'ın paylaşımında, bir çalışanın cihazı bulunmasından birkaç gün önce odaya yerleştirdiği ve Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) "hızlı hareket ederek gözaltı işlemini gerçekleştirdiği" belirtildi. Şirket, söz konusu çalışanın işine son verildiğini açıkladı.
'Hassas iletişimleri gizlice kaydetme amacıyla'
FBI Direktörü Kash Patel, yaptığı açıklamada Alfozan'ın "şirketinin süper zeka teknolojisine ilişkin hassas iletişimleri gizlice kaydetmek amacıyla işverenine ait üst düzey yönetici toplantı odasına gizli bir kayıt cihazı yerleştirdiğinin öne sürüldüğünü" söyledi.
Alfozan, internet sitesindeki bilgilere göre, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'ya odaklanan bir girişim sermayesi şirketi olan Raed Ventures'ta da ortak olarak listeleniyor.
Şirket, 6 Şubat 2025'te Suudi kraliyet ailesinin bir üyesi olan Prens Halid bin Bader Al Saud'un
girişim ortağı olarak bünyelerine katıldığını duyurmuştu. Alfozan'ın girişim ortağı olarak atandığı ise bundan iki gün sonra açıklanmıştı.
Raed Ventures'ın Alfozan hakkındaki duyurusunda, daha önce Meta, Microsoft ve SAP'de görev aldığı bilgisi yer aldı. Duyuruda ayrıca Alfozan'ın Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) bilgisayar bilimi ve mühendisliği eğitimi aldığı belirtildi.
OpenAI ise, paylaşımında, "Teknolojimizi, verilerimizi ve çalışanlarımızı korumayı ciddiye alıyoruz. Bunu ulusal önem taşıyan bir mesele olarak görüyoruz" açıklamasında bulundu.