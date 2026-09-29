https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/rubio-fairford-hava-ussundeki-olayda-yabancilarin-parmagi-var-1109134937.html

Rubio: Fairford Hava Üssü'ndeki olayda yabancıların parmağı var

Rubio: Fairford Hava Üssü'ndeki olayda yabancıların parmağı var

Sputnik Türkiye

Uzun menzilli ABD bombardıman uçaklarının kullandığı İngiltere'deki hava üssüne ilişkin saldırı planı hakkında konuşan Rubio, olayda yabancıların parmağı... 29.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-29T16:53+0300

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2026-09-29T16:56+0300

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Amerikan ordusu tarafından kullanılan İngiltere'deki Fairford Hava Üssü'nde meydana gelen olayda yabancıların parmağı bulunduğunu açıkladı. ABD medyasına verdiği röportajda duruma dikkat çeken Rubio, "İngiltere'de hafta sonu yaşanan şey son derece ciddi bir durum. Bu olay aleni bir yabancı müdahale yoluyla gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı.Olayla ilgili işbirliği ve yardımları dolayısıyla Londra yönetimine teşekkür eden Rubio, önümüzdeki günlerde bu konuda çok daha fazla bilginin ortaya çıkacağını kaydetti.Soruşturma ve gözaltılarPazar günü Fairford Hava Üssü yakınlarında 5 kişi gözaltına alınmıştı. Operasyon kapsamında bomba imha robotuyla 3 minibüs incelenirken, araçlardan birinde yangın çıkarıcı düzenekler ve kimyasallar bulunduğu bildirilmişti.İngiliz polisi, patlayıcı maddeler kanunu kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin tamamının İngiltere vatandaşı olduğunu duyurmuştu.Pazartesi günü ise şüpheliler kefaletle serbest bırakılmıştı.Stratejik üssün önemiFairford, Amerikan stratejik bombardıman uçaklarının Avrupa'da iniş yaptığı tek üs olma özelliğini taşıyor.Mart ayında İngiliz makamları, ABD'nin tesisi İran'a yönelik operasyonlarda kullanmasına izin vermiş, Londra yönetimi ise Washington'ın üssü yalnızca savunma operasyonları için işletebileceğini garanti etmişti. Öte yandan Tahran yönetimi, İngiltere'deki patlayıcı olayına karıştığı yönündeki iddiaları reddetmişti.

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