https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/crocus-saldirisinin-zanlilarina-silah-temin-etmekten-bir-teror-orgutu-sorumlu-tutuldu-1109535118.html

'Crocus' saldırısının zanlılarına silah temin etmekten bir terör örgütü sorumlu tutuldu

'Crocus' saldırısının zanlılarına silah temin etmekten bir terör örgütü sorumlu tutuldu

Sputnik Türkiye

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Kuzey Kafkasya'da faaliyet gösteren Battal-Hacı Belhoroyev'in Takipçileri Topluluğu* üyelerinin Moskova’daki Crocus City... 14.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-14T14:47+0300

2026-10-14T14:47+0300

2026-10-14T14:47+0300

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rusya

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moskova

i̇nguşetya

rusya federal güvenlik servisi (fsb)

terör örgütü

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FSB'den yapılan açıklamaya göre, (Kuzey Kafkasya'da, özellikle de İnguşetya'da faaliyet gösteren kapalı ve oldukça nüfuzlu bir Sufi tarikatının kolu olan) Battal-Hacı Belhoroyev'in Takipçileri Topluluğu* üyelerinin Mart 2024'te Moskova’daki Crocus City Hall konser salonuna düzenlenen saldırıya ve ses getiren diğer birçok terör saldırısına karıştığı belirtildi.Açıklamaya göre, 'Battalhacıcılar', ses getiren birçok suça karışmaktan sorumlu tutuluyor:▪️ Rus Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Şefi Korgeneral İgor Kirillov'un öldürülmesi (Ukrayna istihbarat servislerine yardım etmekle suçlanıyor).▪️ 2009’da 27 kişinin ölümüne yol açan Nevskiy Ekspres bombalı saldırısı.▪️ 2004’te İnguşetya'da 78 kişinin ölümüyle sonuçlanan devlet makamlarına yönelik saldırılar.▪️ Ukrayna'da Rus birliklerine karşı çatışmalara katılan silahlı oluşumlara destek verilmesi, 1990'lardan bu yana İslam Devleti* ve Kafkasya Emirliği* dahil olmak üzere terör örgütleriyle etkileşimde bulunması.Rusya Yüksek Mahkemesi bugün itibarıyla Battal-Hacı Belhoroyev'in Takipçileri Topluluğu'nu* terör örgütü ilan ederek, Rusya'daki faaliyetlerini yasakladı.*Rusya'da yasaklı olan terör örgütü

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260312/moskovadaki-crocus-saldirisi-davasi-19-zanlidan-15ine-muebbet-hapis-cezasi-1104198229.html

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