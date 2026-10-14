https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/crocus-saldirisinin-zanlilarina-silah-temin-etmekten-bir-teror-orgutu-sorumlu-tutuldu-1109535118.html
'Crocus' saldırısının zanlılarına silah temin etmekten bir terör örgütü sorumlu tutuldu
'Crocus' saldırısının zanlılarına silah temin etmekten bir terör örgütü sorumlu tutuldu
Sputnik Türkiye
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Kuzey Kafkasya'da faaliyet gösteren Battal-Hacı Belhoroyev'in Takipçileri Topluluğu* üyelerinin Moskova’daki Crocus City... 14.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-14T14:47+0300
2026-10-14T14:47+0300
2026-10-14T14:47+0300
dünya
rusya
kuzey kafkasya
moskova
i̇nguşetya
rusya federal güvenlik servisi (fsb)
terör örgütü
i̇slam devleti
kafkasya emirliği
i̇nguşetiya
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FSB'den yapılan açıklamaya göre, (Kuzey Kafkasya'da, özellikle de İnguşetya'da faaliyet gösteren kapalı ve oldukça nüfuzlu bir Sufi tarikatının kolu olan) Battal-Hacı Belhoroyev'in Takipçileri Topluluğu* üyelerinin Mart 2024'te Moskova’daki Crocus City Hall konser salonuna düzenlenen saldırıya ve ses getiren diğer birçok terör saldırısına karıştığı belirtildi.Açıklamaya göre, 'Battalhacıcılar', ses getiren birçok suça karışmaktan sorumlu tutuluyor:▪️ Rus Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Şefi Korgeneral İgor Kirillov'un öldürülmesi (Ukrayna istihbarat servislerine yardım etmekle suçlanıyor).▪️ 2009’da 27 kişinin ölümüne yol açan Nevskiy Ekspres bombalı saldırısı.▪️ 2004’te İnguşetya'da 78 kişinin ölümüyle sonuçlanan devlet makamlarına yönelik saldırılar.▪️ Ukrayna'da Rus birliklerine karşı çatışmalara katılan silahlı oluşumlara destek verilmesi, 1990'lardan bu yana İslam Devleti* ve Kafkasya Emirliği* dahil olmak üzere terör örgütleriyle etkileşimde bulunması.Rusya Yüksek Mahkemesi bugün itibarıyla Battal-Hacı Belhoroyev'in Takipçileri Topluluğu'nu* terör örgütü ilan ederek, Rusya'daki faaliyetlerini yasakladı.*Rusya'da yasaklı olan terör örgütü
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260312/moskovadaki-crocus-saldirisi-davasi-19-zanlidan-15ine-muebbet-hapis-cezasi-1104198229.html
rusya
kuzey kafkasya
moskova
i̇nguşetya
i̇nguşetiya
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rusya, kuzey kafkasya, moskova, i̇nguşetya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), terör örgütü, i̇slam devleti, kafkasya emirliği, i̇nguşetiya, i̇nguşetya cumhuriyeti
rusya, kuzey kafkasya, moskova, i̇nguşetya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), terör örgütü, i̇slam devleti, kafkasya emirliği, i̇nguşetiya, i̇nguşetya cumhuriyeti
'Crocus' saldırısının zanlılarına silah temin etmekten bir terör örgütü sorumlu tutuldu
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Kuzey Kafkasya'da faaliyet gösteren Battal-Hacı Belhoroyev'in Takipçileri Topluluğu* üyelerinin Moskova’daki Crocus City Hall konser salonuna düzenlenen saldırıya ve ses getiren diğer birçok terör saldırısına karıştığını bildirdi.
FSB'den yapılan açıklamaya göre, (Kuzey Kafkasya'da, özellikle de İnguşetya'da faaliyet gösteren kapalı ve oldukça nüfuzlu bir Sufi tarikatının kolu olan) Battal-Hacı Belhoroyev'in Takipçileri Topluluğu* üyelerinin Mart 2024'te Moskova’daki Crocus City Hall konser salonuna düzenlenen saldırıya ve ses getiren diğer birçok terör saldırısına karıştığı belirtildi.
Açıklamaya göre, 'Battalhacıcılar', ses getiren birçok suça karışmaktan sorumlu tutuluyor:
▪️ Rus Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Şefi Korgeneral İgor Kirillov'un öldürülmesi (Ukrayna istihbarat servislerine yardım etmekle suçlanıyor).
▪️ 2009’da 27 kişinin ölümüne yol açan Nevskiy Ekspres bombalı saldırısı.
▪️ 2004’te İnguşetya'da 78 kişinin ölümüyle sonuçlanan devlet makamlarına yönelik saldırılar.
▪️ Ukrayna'da Rus birliklerine karşı çatışmalara katılan silahlı oluşumlara destek verilmesi, 1990'lardan bu yana İslam Devleti* ve Kafkasya Emirliği* dahil olmak üzere terör örgütleriyle etkileşimde bulunması.
Rusya Yüksek Mahkemesi bugün itibarıyla Battal-Hacı Belhoroyev'in Takipçileri Topluluğu'nu* terör örgütü ilan ederek, Rusya'daki faaliyetlerini yasakladı.
*Rusya'da yasaklı olan terör örgütü