Moskova'daki 'Crocus' saldırısı davası: 19 zanlıdan 15'ine müebbet hapis cezası

Moskova'daki 'Crocus' saldırısı davası: 19 zanlıdan 15'ine müebbet hapis cezası

2024 yılında düzenlenen 'Crocus' saldırısıyla ilgili davada karar bugün açıklandı. 12.03.2026

Rusya’nın başkenti Moskova yakınlarındaki Crocus City Hall konser salonuna düzenlenen terör saldırısının elebaşı olduğu belirtilen Shamsidin Fariduni ile saldırının diğer 3 faili Saidakrami Rajabalizoda, Muhammadrahim Faizov ve Dalercon Mirzoyev, çıkarıldığı mahkemece müebbet hapis cezasına çarptırıldı.Sputnik muhabirinin mahkeme salonundan bildirdiği detaylara göre, saldırıda dahli bulunan 11 terörist de müebbet hapis cezası alırken, geri kalan 4 zanlı ise 22.5'er yıl hapse mahkum edildi.Mahkeme heyetinin hükmüne göre elebaşı Fariduni, cezasının ilk 18 yılı kapalı cezaevinde, geri kalan kısmı ise özel rejimli ıslahevinde çekecek. Sanığa ayrıca 990 bin ruble tutarında adli para cezası verildi.Crocus City Hall saldırısıMoskova Bölgesi’nin Krasnogorsk ilçesinde yer alan Crocus City Hall’de, 22 Mart 2024'te terör saldırısı meydana gelmişti. Saldırganlar, binadaki insanlara otomatik silahlarla ateş açtıktan sonra salonu ateşe vermiş, saldırıda 147 kişi hayatını kaybederken 336 kişi yaralanmış, 3 kişi de kaybolmuştu. Rusya Soruşturma Komitesi'nin tespitine göre saldırı, Ukrayna yönetiminin çıkarları doğrultusunda, Rusya'daki siyasi durumu istikrarsızlaştırmak amacıyla yapılmıştı.Verilen zarar 5.7 milyar ruble olarak gerçekleşmişti.

