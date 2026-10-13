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Cemil Tugay AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti: 'Evinize hoşgeldiniz'
Cemil Tugay AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti: 'Evinize hoşgeldiniz'
Sputnik Türkiye
AK Parti'ye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. 13.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-13T20:31+0300
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poli̇ti̇ka
cemil tugay
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay bina önünde AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı tarafından çiçeklerle karşılandı.Basına kapalı gerçekleşen toplantılarda Tugay, AK Parti ilçe başkanları, ilçelerdeki meclis grup başkanvekilleri ve il yönetim kurulu üyeleriyle ayrı ayrı görüştü.Toplantıların ardından Saygılı ve Tugay il başkanlığı binası önünde açıklama yaptı.'Evinize hoşgeldiniz'AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Tugay'a "Evinize hoşgeldiniz" diyerek sözlerine şöyle devam etti:Saygılı, il başkanlığında İzmir için çok verimli toplantılar yaptıklarını anlattı.Bilal Saygılı, kendilerini eleştirenlere şu sözlerle yanıt verdi:'İzmir'e hizmet etmek üzere konuşmak değil, çalışmak zamanı'Cemil Tugay da AK Parti İl Başkanlığı'nda ilçe başkanları, il yönetim kurulu üyeleri ve ilçelerdeki meclis grup başkanvekilleriyle bir araya geldiklerini belirtti.AK Parti İzmir il yönetiminde nitelikli ve oldukça çalışkan insanların bir araya geldiğini anlatan Tugay, "Geleceğe dair hep birlikte çalışacağız. Verdikleri güzel mesajlar için teşekkür ederim. Söylenecek çok şey var. Sıkça tekrar ettiğimiz gibi İzmir'e hizmet etmek üzere konuşmak değil, çalışmak zamanı" diye konuştu.
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cemil tugay, i̇zmir, ak parti

Cemil Tugay AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti: 'Evinize hoşgeldiniz'

20:31 13.10.2026 (güncellendi: 20:52 13.10.2026)
© AA / Tezcan Ekizlerİzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti İzmir İl Başkanlığını ziyaret etti
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti İzmir İl Başkanlığını ziyaret etti - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2026
© AA / Tezcan Ekizler
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AK Parti'ye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay bina önünde AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı tarafından çiçeklerle karşılandı.
Basına kapalı gerçekleşen toplantılarda Tugay, AK Parti ilçe başkanları, ilçelerdeki meclis grup başkanvekilleri ve il yönetim kurulu üyeleriyle ayrı ayrı görüştü.
Toplantıların ardından Saygılı ve Tugay il başkanlığı binası önünde açıklama yaptı.

'Evinize hoşgeldiniz'

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Tugay'a "Evinize hoşgeldiniz" diyerek sözlerine şöyle devam etti:

Çatışan bir bakış açısı değil, uzlaşan İzmirimizi en iyi şekilde yarına taşıyacak projelere imza atan bir ekip anlayışıyla başkanımızla, milletvekillerimizle, bakanlarımızla ve sayın Cumhurbaşkanımızla beraber inşallah güzel başarılara imza atacağız. Bunları yakında göreceğiz. İzmir'de laf üzerine laf değil, taş üzerine taş koyacağız. İnşaat ve şantiye alanı yapacağız. Eserler çıkaracağız. İnşallah bunlar sözde kalmayacak. Ben kendisine samimi ve yarınlardaki yapacağı çalışmaları özetleyen konuşmalarından dolayı teşekkür ediyorum.

Saygılı, il başkanlığında İzmir için çok verimli toplantılar yaptıklarını anlattı.
Bilal Saygılı, kendilerini eleştirenlere şu sözlerle yanıt verdi:

Bizim partimizde olan belediye başkanlarına, milletvekillerine ve ilçe başkanlarımıza ve meclis üyelerine kadar hiçbir arkadaşımıza laf ettirmeyiz. Gereğini de yaparız. Son günlerde yapılan hakaretlerin ne anlama geldiğini hepiniz biliyorsunuz. Bitmek üzere olan zihniyetler kendilerini yeşertmeye çalışıyorlar. Bunlara gereken cevap hukuk önünde de verilecektir. Bunun da sözünü burada veriyorum.

© AA / İzmir Büyükşehir Belediyesiİzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti İzmir İl Başkanlığını ziyaret etti
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti İzmir İl Başkanlığını ziyaret etti - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2026
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti İzmir İl Başkanlığını ziyaret etti
© AA / İzmir Büyükşehir Belediyesi

'İzmir'e hizmet etmek üzere konuşmak değil, çalışmak zamanı'

Cemil Tugay da AK Parti İl Başkanlığı'nda ilçe başkanları, il yönetim kurulu üyeleri ve ilçelerdeki meclis grup başkanvekilleriyle bir araya geldiklerini belirtti.
AK Parti İzmir il yönetiminde nitelikli ve oldukça çalışkan insanların bir araya geldiğini anlatan Tugay, "Geleceğe dair hep birlikte çalışacağız. Verdikleri güzel mesajlar için teşekkür ederim. Söylenecek çok şey var. Sıkça tekrar ettiğimiz gibi İzmir'e hizmet etmek üzere konuşmak değil, çalışmak zamanı" diye konuştu.
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