https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/cemil-tugay-ak-parti-izmir-il-baskanligini-ziyaret-etti-evinize-hos-geldiniz-1109513979.html

Cemil Tugay AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti: 'Evinize hoşgeldiniz'

Cemil Tugay AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti: 'Evinize hoşgeldiniz'

Sputnik Türkiye

AK Parti'ye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. 13.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-13T20:31+0300

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poli̇ti̇ka

cemil tugay

i̇zmir

ak parti

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay bina önünde AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı tarafından çiçeklerle karşılandı.Basına kapalı gerçekleşen toplantılarda Tugay, AK Parti ilçe başkanları, ilçelerdeki meclis grup başkanvekilleri ve il yönetim kurulu üyeleriyle ayrı ayrı görüştü.Toplantıların ardından Saygılı ve Tugay il başkanlığı binası önünde açıklama yaptı.'Evinize hoşgeldiniz'AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Tugay'a "Evinize hoşgeldiniz" diyerek sözlerine şöyle devam etti:Saygılı, il başkanlığında İzmir için çok verimli toplantılar yaptıklarını anlattı.Bilal Saygılı, kendilerini eleştirenlere şu sözlerle yanıt verdi:'İzmir'e hizmet etmek üzere konuşmak değil, çalışmak zamanı'Cemil Tugay da AK Parti İl Başkanlığı'nda ilçe başkanları, il yönetim kurulu üyeleri ve ilçelerdeki meclis grup başkanvekilleriyle bir araya geldiklerini belirtti.AK Parti İzmir il yönetiminde nitelikli ve oldukça çalışkan insanların bir araya geldiğini anlatan Tugay, "Geleceğe dair hep birlikte çalışacağız. Verdikleri güzel mesajlar için teşekkür ederim. Söylenecek çok şey var. Sıkça tekrar ettiğimiz gibi İzmir'e hizmet etmek üzere konuşmak değil, çalışmak zamanı" diye konuştu.

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