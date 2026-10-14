Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/catalcada-gemi-karaya-oturdu-ekipler-sevk-edildi-1109532626.html
Çatalca'da gemi karaya oturdu: Ekipler sevk edildi
Çatalca'da gemi karaya oturdu: Ekipler sevk edildi
Sputnik Türkiye
Kuvvetli yağış ve fırtına etkisini sürdürüyor. Çatalca Çilingoz Sahili’nde bir gemi karaya oturdu. Olay yerine ekipler sevk edildi. 14.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-14T13:48+0300
2026-10-14T13:48+0300
türki̇ye
çatalca
gemi
fırtına
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/0e/1109532471_0:2:1416:798_1920x0_80_0_0_cdaf5acbe1f910852763211e92247f9e.jpg
Çatalca'da Çilingöz Sahili'nde gemi karaya oturdu. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/saganak-ve-firtina-daha-da-kuvvetlenecek-akom-istanbul-icin-kritik-saatleri-acikladi-1109524104.html
türki̇ye
çatalca
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/0e/1109532471_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_bcb5268e8dd03b9b89eccd80c22ce366.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
çatalca, gemi, fırtına
çatalca, gemi, fırtına

Çatalca'da gemi karaya oturdu: Ekipler sevk edildi

13:48 14.10.2026
Çatalca'da gemi karaya oturdu: Ekipler sevk edildi
Çatalca'da gemi karaya oturdu: Ekipler sevk edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2026
Abone ol
Kuvvetli yağış ve fırtına etkisini sürdürüyor. Çatalca Çilingoz Sahili’nde bir gemi karaya oturdu. Olay yerine ekipler sevk edildi.
Çatalca'da Çilingöz Sahili'nde gemi karaya oturdu. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sürüyor.
AKOM İstanbul için kritik saatleri açıkladı: Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den 'evinize erken gidin' uyarısı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2026
TÜRKİYE
AKOM İstanbul için kritik saatleri açıkladı: Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den 'evinize erken gidin' uyarısı
10:58
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала