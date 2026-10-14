https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/catalcada-gemi-karaya-oturdu-ekipler-sevk-edildi-1109532626.html
Çatalca'da gemi karaya oturdu: Ekipler sevk edildi
Çatalca'da gemi karaya oturdu: Ekipler sevk edildi
Sputnik Türkiye
Kuvvetli yağış ve fırtına etkisini sürdürüyor. Çatalca Çilingoz Sahili’nde bir gemi karaya oturdu. Olay yerine ekipler sevk edildi. 14.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-14T13:48+0300
2026-10-14T13:48+0300
2026-10-14T13:48+0300
türki̇ye
çatalca
gemi
fırtına
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Çatalca'da Çilingöz Sahili'nde gemi karaya oturdu. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/saganak-ve-firtina-daha-da-kuvvetlenecek-akom-istanbul-icin-kritik-saatleri-acikladi-1109524104.html
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çatalca
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çatalca, gemi, fırtına
Çatalca'da gemi karaya oturdu: Ekipler sevk edildi
Kuvvetli yağış ve fırtına etkisini sürdürüyor. Çatalca Çilingoz Sahili’nde bir gemi karaya oturdu. Olay yerine ekipler sevk edildi.
Çatalca'da Çilingöz Sahili'nde gemi karaya oturdu. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sürüyor.