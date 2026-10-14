https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/catalcada-gemi-karaya-oturdu-ekipler-sevk-edildi-1109532626.html

Çatalca'da gemi karaya oturdu: Ekipler sevk edildi

Çatalca'da gemi karaya oturdu: Ekipler sevk edildi

Sputnik Türkiye

Kuvvetli yağış ve fırtına etkisini sürdürüyor. Çatalca Çilingoz Sahili’nde bir gemi karaya oturdu. Olay yerine ekipler sevk edildi. 14.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-14T13:48+0300

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türki̇ye

çatalca

gemi

fırtına

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Çatalca'da Çilingöz Sahili'nde gemi karaya oturdu. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/saganak-ve-firtina-daha-da-kuvvetlenecek-akom-istanbul-icin-kritik-saatleri-acikladi-1109524104.html

türki̇ye

çatalca

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