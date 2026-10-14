https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/belediyeye-actigi-davayi-kazandi-caddenin-bir-bolumu-mahkeme-karariyla-kapatildi-1109539393.html
Belediyeye açtığı davayı kazandı: Caddenin bir bölümü mahkeme kararıyla kapatıldı
Belediyeye açtığı davayı kazandı: Caddenin bir bölümü mahkeme kararıyla kapatıldı
Sputnik Türkiye
Kütahya'da caddenin bir bölümü, arazi sahibi tarafından açılan dava sonucu mahkeme kararıyla araç ve yaya geçişine kapatıldı. 14.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-14T16:44+0300
2026-10-14T16:44+0300
2026-10-14T16:44+0300
yaşam
kütahya
cadde
mahkeme
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/0e/1109539878_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9d09db49e21f682852b54cd1bcd6112f.jpg
Kütahya'da caddenin bir bölümü mahkeme kararıyla geçişlere kapatıldı.15 yıl önce belediyeye dava açmıştıCumhuriyet Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde arazisi bulunan kişi, istimlak anlaşmazlığı nedeniyle yaklaşık 15 yıl önce Kütahya Belediyesine dava açtı.Tel çekildiKarşılıklı açılan davaların tapu sahibinin lehine sonuçlanması üzerine Kütahya 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, caddenin kişiye ait olan kısmının tel çekilerek kapatılmasına karar verdi.Mahkeme kararı gereği Kütahya Belediyesi ekipleri, tel çekerek kapatma işlemini gerçekleştirdi. Mahkeme kararı ise görevliler tarafından caddenin girişine asıldı.Sürücüler farklı yola yönlendirildiPolis ekipleri de sürücüleri farklı güzergahlara yönlendirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/mahkeme-kararini-acikladi-durakta-bekleyenlere-carpan-iett-soforune-30-yil-hapis-cezasi--1109097419.html
kütahya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/0e/1109539878_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_690f499f21d3b0d9d8f5afb0615a2d1a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kütahya, cadde, mahkeme
Belediyeye açtığı davayı kazandı: Caddenin bir bölümü mahkeme kararıyla kapatıldı
Kütahya'da caddenin bir bölümü, arazi sahibi tarafından açılan dava sonucu mahkeme kararıyla araç ve yaya geçişine kapatıldı.
Kütahya'da caddenin bir bölümü mahkeme kararıyla geçişlere kapatıldı.
15 yıl önce belediyeye dava açmıştı
Cumhuriyet Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde arazisi bulunan kişi, istimlak anlaşmazlığı nedeniyle yaklaşık 15 yıl önce Kütahya Belediyesine dava açtı.
Karşılıklı açılan davaların tapu sahibinin lehine sonuçlanması üzerine Kütahya 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, caddenin kişiye ait olan kısmının tel çekilerek kapatılmasına karar verdi.
Mahkeme kararı gereği Kütahya Belediyesi ekipleri, tel çekerek kapatma işlemini gerçekleştirdi. Mahkeme kararı ise görevliler tarafından caddenin girişine asıldı.
Sürücüler farklı yola yönlendirildi
Polis ekipleri de sürücüleri farklı güzergahlara yönlendirdi.