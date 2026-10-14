https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/belediyeye-actigi-davayi-kazandi-caddenin-bir-bolumu-mahkeme-karariyla-kapatildi-1109539393.html

Belediyeye açtığı davayı kazandı: Caddenin bir bölümü mahkeme kararıyla kapatıldı

Belediyeye açtığı davayı kazandı: Caddenin bir bölümü mahkeme kararıyla kapatıldı

Sputnik Türkiye

Kütahya'da caddenin bir bölümü, arazi sahibi tarafından açılan dava sonucu mahkeme kararıyla araç ve yaya geçişine kapatıldı. 14.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-14T16:44+0300

2026-10-14T16:44+0300

2026-10-14T16:44+0300

yaşam

kütahya

cadde

mahkeme

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Kütahya'da caddenin bir bölümü mahkeme kararıyla geçişlere kapatıldı.15 yıl önce belediyeye dava açmıştıCumhuriyet Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde arazisi bulunan kişi, istimlak anlaşmazlığı nedeniyle yaklaşık 15 yıl önce Kütahya Belediyesine dava açtı.Tel çekildiKarşılıklı açılan davaların tapu sahibinin lehine sonuçlanması üzerine Kütahya 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, caddenin kişiye ait olan kısmının tel çekilerek kapatılmasına karar verdi.Mahkeme kararı gereği Kütahya Belediyesi ekipleri, tel çekerek kapatma işlemini gerçekleştirdi. Mahkeme kararı ise görevliler tarafından caddenin girişine asıldı.Sürücüler farklı yola yönlendirildiPolis ekipleri de sürücüleri farklı güzergahlara yönlendirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/mahkeme-kararini-acikladi-durakta-bekleyenlere-carpan-iett-soforune-30-yil-hapis-cezasi--1109097419.html

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kütahya, cadde, mahkeme