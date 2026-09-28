https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/mahkeme-kararini-acikladi-durakta-bekleyenlere-carpan-iett-soforune-30-yil-hapis-cezasi--1109097419.html

Mahkeme kararını açıkladı: Durakta bekleyenlere çarpan İETT şoförüne 30 yıl hapis cezası

Mahkeme kararını açıkladı: Durakta bekleyenlere çarpan İETT şoförüne 30 yıl hapis cezası

Sputnik Türkiye

İstanbul'da kullandığı özel halk otobüsünün durakta bekleyenlere çarptığı kazayla ilgili yargılanan sürücüye 30 yıl hapis cezası verildi. Kazada 1 kişi... 28.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-28T13:49+0300

2026-09-28T13:49+0300

2026-09-28T13:49+0300

türki̇ye

motosiklet

i̇ett

kaza

ceza

yargılama

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İstanbul Çekmeköy'de 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasıyla ilgili yargılanan İETT'ye bağlı özel halk otobüsünün şoförü Hüseyin Gezer "olası kastla kasten öldürme" ile "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kazada, otobüsün önünü kestiği iddia edilen motosiklet sürücüsüne de 1 yıl hapis cezası verildi. Kendisini savundu motosiklet sürücüsünü suçladı Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Hüseyin Gezer cezaevinden getirildi. Duruşmada, müşteki Taner Zorlu ve sanık avukatları da hazır bulundu.Gezer, savunmasında 14 yıldır şoförlük yaptığını anlattı. Şimdiye kadar başını eğecek bir iş yapmadığını belirten Gezer, "Motosiklet sürücüsü bana küfür etti ve ardından yumruk attı. El frenini çekmeye çalışırken fren kilitlendi, 5 gün yoğun bakımda yattım." ifadesini kullandı.Kararını açıklayan mahkeme heyeti, şoför Hüseyin Gezer'i, maktul Deniz Şengül'e yönelik "olası kastla kasten öldürme" suçundan 20 yıl, motosiklet sürücüsü Kerim Polat'a yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 10 yıl olmak üzere 30 yıl hapis cezasına çarptırdı.Heyet, motosikletin sürücüsü sanık Kerim Polat'ın "ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi, kaçırılması veya alıkonulması" suçundan 1 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Otobüsü, motosikletlinin üzerine sürmüştü İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, İETT şoförü müşteki sanık Hüseyin Gezer'in trafikte, motosikletin sürücüsü müşteki sanık Kerim Polat'la tartıştığı, Polat'ın şoförün önünü keserek "Kaç tane aynan var? İnsan ol biraz. Benim canımı sen mi verdin, sen alacaksın?" deyip tepki gösterdiği ve tükürdüğü anlatılmıştı.Polat'ın motosikletiyle otobüsün önünü kesip cama yaklaşarak şoförle tartıştığı, bir vatandaşın onu otobüsten uzaklaştırdığı belirtilen iddianamede, Gezer'in de otobüsü Polat'ın üzerine sürdüğü, aracın da duraktaki diğer kişilere çarptığı kaydedilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/iett-otobusu-duraga-girdi-4-kisi-yaralandi-1100211973.html

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