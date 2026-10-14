https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/bati-rusyaya-yonelik-yaptirimlarin-bedelini-enerji-alaninda-oduyor-1109547643.html
‘Batı, Rusya’ya yönelik yaptırımların bedelini enerji alanında ödüyor’
‘Batı, Rusya’ya yönelik yaptırımların bedelini enerji alanında ödüyor’
Sputnik Türkiye
Rusya uzmanı Majid Abu El-Muna, Avrupa ve ABD’nin Moskova’ya uyguladığı yaptırımların bedelini Rus gazı, petrolü ve petrol ürünlerinden mahrum kalarak... 14.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-14T20:33+0300
2026-10-14T20:33+0300
2026-10-14T20:33+0300
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Sputnik Arabic’e konuşan Majid Abu El-Muna, Rusya’ya yönelik Batılı yaptırımların sahadaki durumu değiştirmediğini ve Rus ekonomisine etkisinin sınırlı kaldığını söyledi.ABD Başkanı’nın dizel yakıt anlaşmasına ilişkin açıklamalarını değerlendiren uzman, bunun “önce Amerika” politikası kapsamında seçmenlere yönelik bir mesaj olduğunu belirtti. Rusya’dan ithal edilen dizel miktarının piyasaları değiştirecek büyüklükte olmadığını kaydeden Abu El-Muna, Washington’ın Rusya ile ilişkilerin kesilmesinden doğacak maliyeti Amerikan vatandaşlarına yüklemek istemediğini göstermeye çalıştığını ifade ederek şunları söyledi:Uzman, Avrupa’nın Rusya’ya yönelik yaptırımlarını tam bir "fiyasko" olarak nitelendirerek, bu kısıtlamaların hiçbir şeyi değiştirmediğini ve Rus ekonomisi üzerindeki etkilerinin çok önemsiz olduğunu belirtti:Moskova ile Washington arasında yaklaşık bir buçuk yıl önce başlayan temasların barışçıl çözüm açısından önemli olduğunu söyleyen Abu El-Muna, bunun ABD’nin Ukrayna politikasının köklü biçimde değiştiği anlamına gelmediğini vurguladı.Olası enerji ateşkesinin çerçevesinin henüz netleşmediğine dikkat çeken uzman, Rusya’nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısı çağrısını ise tutumunu resmi kayıtlara geçirmek amacıyla attığı doğal bir adım olarak değerlendirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/duma-baskani-volodinden-batiya-yaptirim-tepkisi-rekor-kirarak-kendilerini-yok-ediyorlar-1109535221.html
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rusya, abd, batı, avrupa, yaptırım, enerji, dizel yakıt, bm güvenlik konseyi, washington
rusya, abd, batı, avrupa, yaptırım, enerji, dizel yakıt, bm güvenlik konseyi, washington
‘Batı, Rusya’ya yönelik yaptırımların bedelini enerji alanında ödüyor’
Rusya uzmanı Majid Abu El-Muna, Avrupa ve ABD’nin Moskova’ya uyguladığı yaptırımların bedelini Rus gazı, petrolü ve petrol ürünlerinden mahrum kalarak ödediğini belirtti.
Sputnik Arabic’e konuşan Majid Abu El-Muna, Rusya’ya yönelik Batılı yaptırımların sahadaki durumu değiştirmediğini ve Rus ekonomisine etkisinin sınırlı kaldığını söyledi.
ABD Başkanı’nın dizel yakıt anlaşmasına ilişkin açıklamalarını değerlendiren uzman, bunun “önce Amerika” politikası kapsamında seçmenlere yönelik bir mesaj olduğunu belirtti. Rusya’dan ithal edilen dizel miktarının piyasaları değiştirecek büyüklükte olmadığını kaydeden Abu El-Muna, Washington’ın Rusya ile ilişkilerin kesilmesinden doğacak maliyeti Amerikan vatandaşlarına yüklemek istemediğini göstermeye çalıştığını ifade ederek şunları söyledi:
Bu daha ziyade Trump’ın Amerikan seçmenine, Washington’ın ‘Önce Amerika’ ilkesi doğrultusunda her şeyi yaptığını ve Rusya ile ilişkilerin kopmasının maliyetini Amerikan vatandaşına yüklemek istemediğini anlatma çabasıdır. Karşılıklı hedef alma eylemleri göz önünde bulundurulduğunda, enerji ateşkesinin kapsamı ise henüz net değil.
Uzman, Avrupa’nın Rusya’ya yönelik yaptırımlarını tam bir "fiyasko" olarak nitelendirerek, bu kısıtlamaların hiçbir şeyi değiştirmediğini ve Rus ekonomisi üzerindeki etkilerinin çok önemsiz olduğunu belirtti:
Söz konusu Avrupa veya Amerikan yaptırımları sahadaki hiçbir gerçeği değiştirmedi.
Moskova ile Washington arasında yaklaşık bir buçuk yıl önce başlayan temasların barışçıl çözüm açısından önemli olduğunu söyleyen Abu El-Muna, bunun ABD’nin Ukrayna politikasının köklü biçimde değiştiği anlamına gelmediğini vurguladı.
Olası enerji ateşkesinin çerçevesinin henüz netleşmediğine dikkat çeken uzman, Rusya’nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısı çağrısını ise tutumunu resmi kayıtlara geçirmek amacıyla attığı doğal bir adım olarak değerlendirdi.