https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/bati-basini-trump-ve-netanyahu-irana-yonelik-yeni-operasyon-olasiligini-gorustu-1109517524.html
Batı basını: Trump ve Netanyahu, İran’a yönelik yeni operasyon olasılığını görüştü
Batı basını: Trump ve Netanyahu, İran’a yönelik yeni operasyon olasılığını görüştü
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump’ın, İsrail ve ABD’deki seçimlerden önce İran’a karşı yeni ve geniş çaplı bir operasyon... 14.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-14T00:47+0300
2026-10-14T00:47+0300
2026-10-14T00:47+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd
i̇srail
donald trump
benyamin netanyahu
i̇ran
askeri operasyon
kongre
i̇srail parlamentosu (knesset)
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Axios’un kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta İran’a yönelik yeni bir operasyon olasılığını görüştü.Haberde, “Netanyahu ve Trump, İsrail ve ABD’deki seçimlerden önce İran’a karşı geniş çaplı yeni bir operasyon düzenlenmesi ihtimalini ele aldı” ifadesine yer verildi.Görüşmenin, Trump’ın ABD’deki ara seçimler öncesinde İran’a saldırmayı düşünmediğini açıklamasından önce gerçekleştiği belirtildi.NBC televizyonu daha önce Trump ve ulusal güvenlik ekibinin, gelecek haftalarda İran’a yönelik geniş çaplı askeri operasyonların yeniden başlatılmasına ilişkin seçenekleri değerlendirdiğini aktarmıştı. Söz konusu seçeneklerin, 3 Kasım’da yapılacak Kongre ara seçimlerinden önce harekete geçilmesini de kapsadığı ifade edilmişti.İsrail’de Knesset (parlamento) seçimleri 27 Ekim’de yapılacak. Seçim sonuçlarının ardından yeni hükümetin kurulması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/trumptan-turkiyenin-yemene-karsilik-surecine-katilmasini-istiyor-musunuz-sorusuna-bunu-yapabilirim-1109510205.html
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abd, i̇srail, donald trump, benyamin netanyahu, i̇ran, askeri operasyon, kongre, i̇srail parlamentosu (knesset)
abd, i̇srail, donald trump, benyamin netanyahu, i̇ran, askeri operasyon, kongre, i̇srail parlamentosu (knesset)
Batı basını: Trump ve Netanyahu, İran’a yönelik yeni operasyon olasılığını görüştü
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump’ın, İsrail ve ABD’deki seçimlerden önce İran’a karşı yeni ve geniş çaplı bir operasyon düzenlenmesi ihtimalini ele aldığı öne sürüldü.
Axios’un kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta İran’a yönelik yeni bir operasyon olasılığını görüştü.
Haberde, “Netanyahu ve Trump, İsrail ve ABD’deki seçimlerden önce İran’a karşı geniş çaplı yeni bir operasyon düzenlenmesi ihtimalini ele aldı” ifadesine yer verildi.
Görüşmenin, Trump’ın ABD’deki ara seçimler öncesinde İran’a saldırmayı düşünmediğini açıklamasından önce gerçekleştiği belirtildi.
NBC televizyonu daha önce Trump ve ulusal güvenlik ekibinin, gelecek haftalarda İran’a yönelik geniş çaplı askeri operasyonların yeniden başlatılmasına ilişkin seçenekleri değerlendirdiğini aktarmıştı. Söz konusu seçeneklerin, 3 Kasım’da yapılacak Kongre ara seçimlerinden önce harekete geçilmesini de kapsadığı ifade edilmişti.
İsrail’de Knesset (parlamento) seçimleri 27 Ekim’de yapılacak. Seçim sonuçlarının ardından yeni hükümetin kurulması bekleniyor.