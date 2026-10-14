https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/bati-basini-trump-ve-netanyahu-irana-yonelik-yeni-operasyon-olasiligini-gorustu-1109517524.html

Batı basını: Trump ve Netanyahu, İran’a yönelik yeni operasyon olasılığını görüştü

Batı basını: Trump ve Netanyahu, İran’a yönelik yeni operasyon olasılığını görüştü

Sputnik Türkiye

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump’ın, İsrail ve ABD’deki seçimlerden önce İran’a karşı yeni ve geniş çaplı bir operasyon... 14.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-14T00:47+0300

2026-10-14T00:47+0300

2026-10-14T00:47+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

abd

i̇srail

donald trump

benyamin netanyahu

i̇ran

askeri operasyon

kongre

i̇srail parlamentosu (knesset)

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Axios’un kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta İran’a yönelik yeni bir operasyon olasılığını görüştü.Haberde, “Netanyahu ve Trump, İsrail ve ABD’deki seçimlerden önce İran’a karşı geniş çaplı yeni bir operasyon düzenlenmesi ihtimalini ele aldı” ifadesine yer verildi.Görüşmenin, Trump’ın ABD’deki ara seçimler öncesinde İran’a saldırmayı düşünmediğini açıklamasından önce gerçekleştiği belirtildi.NBC televizyonu daha önce Trump ve ulusal güvenlik ekibinin, gelecek haftalarda İran’a yönelik geniş çaplı askeri operasyonların yeniden başlatılmasına ilişkin seçenekleri değerlendirdiğini aktarmıştı. Söz konusu seçeneklerin, 3 Kasım’da yapılacak Kongre ara seçimlerinden önce harekete geçilmesini de kapsadığı ifade edilmişti.İsrail’de Knesset (parlamento) seçimleri 27 Ekim’de yapılacak. Seçim sonuçlarının ardından yeni hükümetin kurulması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/trumptan-turkiyenin-yemene-karsilik-surecine-katilmasini-istiyor-musunuz-sorusuna-bunu-yapabilirim-1109510205.html

i̇srail

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abd, i̇srail, donald trump, benyamin netanyahu, i̇ran, askeri operasyon, kongre, i̇srail parlamentosu (knesset)