https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/bakanlik-devrede-doner-kofte-ve-hamburger-siparislerinde-yeni-donem-1109520392.html

Bakanlık devrede: Döner, köfte ve hamburger siparişlerinde yeni dönem

Bakanlık devrede: Döner, köfte ve hamburger siparişlerinde yeni dönem

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanlığı, internet üzerinden verilen yemek siparişlerinde et gramajlarının eksik veya hiç belirtilmediğine yönelik şikâyetler üzerine harekete geçti... 14.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-14T08:06+0300

2026-10-14T08:06+0300

2026-10-14T08:06+0300

ekonomi̇

ticaret bakanlığı

türkiye gazetesi

döner

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Ticaret Bakanlığı, internet üzerinden verilen yemek siparişlerinde et gramajı bilgilerinin eksik veya yanıltıcı biçimde sunulduğuna ilişkin şikâyetler üzerine ilgili federasyonlara uyarı yazısı gönderdi. Bakanlık, özellikle hamburger, döner, iskender ve köfte gibi kırmızı ve beyaz et içeren hazır gıdalarda gramaj bilgilerinin tüketicilere açık ve eksiksiz şekilde sunulmasını istedi.Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Bakanlığa ulaşan çok sayıda şikâyette, çevrim içi yemek siparişi platformlarında bazı işletmelerin ürünlerinde kullanılan et miktarını belirtmediği, bazılarının ise gramaj bilgilerini eksik sunduğu ifade edildi.Bakanlık, dijital platformlarda satışa sunulan ürünlerin temel özelliklerinin tüketiciler tarafından anlaşılabilmesi için gramaj bilgilerinin doğru ve eksiksiz gösterilmesi gerektiğini vurguladı.Hamburger, döner ve köfte siparişlerinde gramaj uyarısıTicaret Bakanlığının ilgili federasyonlara gönderdiği yazıda, internet üzerinden satışa sunulan tüketime hazır kırmızı ve beyaz et ürünlerine ilişkin bilgilendirmelerde eksiklikler tespit edildiği aktarıldı.Özellikle hamburger, döner, iskender ve köfte gibi yaygın olarak sipariş edilen ürünlerde bazı işletmelerin gramaj bilgisine yer verdiği, bazılarının ise bu bilgiyi hiç paylaşmadığı veya eksik sunduğu belirtildi.Bakanlık, tüketicilerin satın aldıkları ürünün miktarını değerlendirebilmesi ve farklı işletmelerin sunduğu seçenekleri karşılaştırabilmesi açısından et gramajının açıkça belirtilmesinin önemine dikkat çekti.Online yemek siparişlerinde açık bilgilendirme zorunluluğuBakanlığın yazısında, mesafeli satışlarda tüketicilerin satın alacakları ürünün temel nitelikleri hakkında açık ve anlaşılır biçimde bilgilendirilmesinin zorunlu olduğu hatırlatıldı.Bu kapsamda internet siteleri ve mobil uygulamalar üzerinden verilen yemek siparişlerinde, tüketicinin ürünün içeriği ve miktarı hakkında yeterli bilgiye ulaşabilmesi gerektiği vurgulandı.Gramaj bilgisinin eksik olması, özellikle benzer fiyatlarla satışa sunulan et ürünlerinin karşılaştırılmasını zorlaştırabiliyor. Bakanlığın uyarısı, tüketicilerin sipariş vermeden önce satın alacakları ürünün özelliklerini öğrenebilmesini amaçlıyor.Bakanlık federasyonlardan çalışmaların hızlandırılmasını istediTicaret Bakanlığı, ilgili federasyonlara gönderdiği yazıda dijital mecralarda satışa sunulan hazır et ürünlerinin gramaj bilgilerinin doğru ve eksiksiz biçimde yer alması için gerekli çalışmaların ivedilikle tamamlanmasını talep etti.Böylece internet üzerinden yemek siparişi veren tüketicilerin, satın alacakları ürünlerde kullanılan kırmızı veya beyaz et miktarını sipariş öncesinde görebilmesi hedefleniyor.Bakanlığın uyarısının ardından ilgili sektör kuruluşlarının ve işletmelerin ürün açıklamalarındaki eksiklikleri gidermesi bekleniyor.Tüketiciler sipariş verirken nelere dikkat etmeli?İnternet üzerinden hamburger, döner, iskender veya köfte siparişi veren tüketicilerin, ürün açıklamalarında et gramajı bilgisinin bulunup bulunmadığını kontrol etmesi önem taşıyor.Gramaj bilgisinin açıkça belirtilmesi, tüketicilerin farklı porsiyon ve fiyat seçeneklerini daha sağlıklı karşılaştırmasına yardımcı oluyor.Bakanlığın son uyarısı, çevrim içi yemek satışlarında ürün bilgilerinin şeffaflığı ve tüketicinin doğru bilgilendirilmesi konusunu yeniden gündeme taşıdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/sosyal-medyada-yeni-donem-1-kasimda-neler-degisecek-1109519028.html

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