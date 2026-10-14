https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/bakan-simsekten-eski-spk-baskani-gonul-hakkinda-sorusturma-izni-1109543045.html
Bakan Şimşek'ten eski SPK Başkanı Gönül hakkında soruşturma izni
Bakan Şimşek'ten eski SPK Başkanı Gönül hakkında soruşturma izni
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine yapılan ön inceleme sonucu, eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül... 14.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-14T17:45+0300
2026-10-14T17:45+0300
2026-10-14T18:10+0300
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mehmet şimşek
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maliye bakanlığı
hazine ve maliye bakanlığı
spk
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fon soruşturması kapsamında eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında inceleme yapılması için Teftiş Kurulunu görevlendirmişti.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine yürütülen ön incelemenin ardından Bakan Şimşek, Gönül hakkında soruşturma izni verdi.İbrahim Ömer Gönül kimdir?Ankara'da doğan İbrahim Ömer Gönül, Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun oldu. Atılım Üniversitesi'nde işletme alanında yüksek lisans, siyasal ekonomi alanında doktora yaptı.Kariyerine Şekerbank'ta başlayan Gönül, 2004 yılında Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) geçti. 2014'te SPK Başkan Yardımcılığına atanan Gönül, 18 Nisan 2022'de SPK Başkanı oldu ve dört yıllık görev süresinin sona ermesiyle 18 Nisan 2026'da görevinden ayrıldı.Gönül, 8 Mayıs 2026'da yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararıyla Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanlığına getirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/cumhurbaskani-erdogan-kabine-toplantisinda-fon-meselesi-gundemimizdeydi-1109480120.html
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mehmet şimşek, hazine, maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanlığı, spk, sermaye piyasası kurulu (spk)
Bakan Şimşek'ten eski SPK Başkanı Gönül hakkında soruşturma izni
17:45 14.10.2026 (güncellendi: 18:10 14.10.2026)
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine yapılan ön inceleme sonucu, eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni verdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fon soruşturması kapsamında eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında inceleme yapılması için Teftiş Kurulunu görevlendirmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine yürütülen ön incelemenin ardından Bakan Şimşek, Gönül hakkında soruşturma izni verdi.
İbrahim Ömer Gönül kimdir?
Ankara'da doğan İbrahim Ömer Gönül, Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun oldu. Atılım Üniversitesi'nde işletme alanında yüksek lisans, siyasal ekonomi alanında doktora yaptı.
Kariyerine Şekerbank'ta başlayan Gönül, 2004 yılında Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) geçti. 2014'te SPK Başkan Yardımcılığına atanan Gönül, 18 Nisan 2022'de SPK Başkanı oldu ve dört yıllık görev süresinin sona ermesiyle 18 Nisan 2026'da görevinden ayrıldı.
Gönül, 8 Mayıs 2026'da yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararıyla Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanlığına getirildi.