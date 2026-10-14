https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/ankarada-taksici-musterisini-kursunladi-agir-yaralanan-kisi-hastanede-1109521445.html
Ankara'da taksici müşterisini kurşunladı: Ağır yaralanan kişi hastanede
Ankara'da taksici müşterisini kurşunladı: Ağır yaralanan kişi hastanede
Sputnik Türkiye
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde silahlı saldırıda 1 kişi ağır yaralandı. Akşam saatlerinde meydana gelen olayda taksicinin müşterisini silahla vurduğu... 14.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-14T09:36+0300
2026-10-14T09:36+0300
2026-10-14T09:36+0300
türki̇ye
türkiye
yenimahalle
ankara
taksi
silahlı saldırı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/0e/1109521290_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_6a5d5cac782293555680bd1028c46a93.jpg
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir taksici, yolcusunu varış noktasına bırakmasının ardından müşterisine arkasından tabanca ile ateş etti. Silahlı saldırı sonucunda müşteri ağır yaralandı.Demetevler'de meydana geldiEdinilen bilgiye göre, Yenimahalle ilçesi Demetevler Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, S.G. isimli şahıs silahlı saldırıya uğradı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.Ekiplerin yaptığı ilk incelemede ağır yaralandığı tespit edilen S.G, hastaneye kaldırıldı.S.G'nin bindiği ticari taksinin bagajından eşyalarını aldıktan sonra binaya doğru yürüdüğü sırada taksi sürücüsünün silahlı saldırısına uğradığı anlar, bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.Taksici aranıyorS.G'yi tabancayla ateş ederek yaralayan kimliği belirlenemeyen şüphelinin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/ankarada-okula-silahli-saldiri-gece-ates-acan-5-supheli-tutuklandi-1109437615.html
türki̇ye
yenimahalle
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/0e/1109521290_146:0:1046:675_1920x0_80_0_0_fd86e99a238c99269da43165cf520b32.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, yenimahalle, ankara, taksi, silahlı saldırı
türkiye, yenimahalle, ankara, taksi, silahlı saldırı
Ankara'da taksici müşterisini kurşunladı: Ağır yaralanan kişi hastanede
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde silahlı saldırıda 1 kişi ağır yaralandı. Akşam saatlerinde meydana gelen olayda taksicinin müşterisini silahla vurduğu belirlendi.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir taksici, yolcusunu varış noktasına bırakmasının ardından müşterisine arkasından tabanca ile ateş etti. Silahlı saldırı sonucunda müşteri ağır yaralandı.
Demetevler'de meydana geldi
Edinilen bilgiye göre, Yenimahalle ilçesi Demetevler Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, S.G. isimli şahıs silahlı saldırıya uğradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı ilk incelemede ağır yaralandığı tespit edilen S.G, hastaneye kaldırıldı.
S.G'nin bindiği ticari taksinin bagajından eşyalarını aldıktan sonra binaya doğru yürüdüğü sırada taksi sürücüsünün silahlı saldırısına uğradığı anlar, bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.
S.G'yi tabancayla ateş ederek yaralayan kimliği belirlenemeyen şüphelinin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.