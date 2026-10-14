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Ankara'da taksici müşterisini kurşunladı: Ağır yaralanan kişi hastanede
Ankara'da taksici müşterisini kurşunladı: Ağır yaralanan kişi hastanede
Sputnik Türkiye
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde silahlı saldırıda 1 kişi ağır yaralandı. Akşam saatlerinde meydana gelen olayda taksicinin müşterisini silahla vurduğu... 14.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-14T09:36+0300
2026-10-14T09:36+0300
türki̇ye
türkiye
yenimahalle
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taksi
silahlı saldırı
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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir taksici, yolcusunu varış noktasına bırakmasının ardından müşterisine arkasından tabanca ile ateş etti. Silahlı saldırı sonucunda müşteri ağır yaralandı.Demetevler'de meydana geldiEdinilen bilgiye göre, Yenimahalle ilçesi Demetevler Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, S.G. isimli şahıs silahlı saldırıya uğradı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.Ekiplerin yaptığı ilk incelemede ağır yaralandığı tespit edilen S.G, hastaneye kaldırıldı.S.G'nin bindiği ticari taksinin bagajından eşyalarını aldıktan sonra binaya doğru yürüdüğü sırada taksi sürücüsünün silahlı saldırısına uğradığı anlar, bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.Taksici aranıyorS.G'yi tabancayla ateş ederek yaralayan kimliği belirlenemeyen şüphelinin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/ankarada-okula-silahli-saldiri-gece-ates-acan-5-supheli-tutuklandi-1109437615.html
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türkiye, yenimahalle, ankara, taksi, silahlı saldırı

Ankara'da taksici müşterisini kurşunladı: Ağır yaralanan kişi hastanede

09:36 14.10.2026
Ankara'da taksici müşterisini kurşunladı
Ankara'da taksici müşterisini kurşunladı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2026
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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde silahlı saldırıda 1 kişi ağır yaralandı. Akşam saatlerinde meydana gelen olayda taksicinin müşterisini silahla vurduğu belirlendi.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir taksici, yolcusunu varış noktasına bırakmasının ardından müşterisine arkasından tabanca ile ateş etti. Silahlı saldırı sonucunda müşteri ağır yaralandı.

Demetevler'de meydana geldi

Edinilen bilgiye göre, Yenimahalle ilçesi Demetevler Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, S.G. isimli şahıs silahlı saldırıya uğradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı ilk incelemede ağır yaralandığı tespit edilen S.G, hastaneye kaldırıldı.
S.G'nin bindiği ticari taksinin bagajından eşyalarını aldıktan sonra binaya doğru yürüdüğü sırada taksi sürücüsünün silahlı saldırısına uğradığı anlar, bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Taksici aranıyor

S.G'yi tabancayla ateş ederek yaralayan kimliği belirlenemeyen şüphelinin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.
Ankara'da okula silahlı saldırı: Gece ateş açan 5 şüpheli tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2026
TÜRKİYE
Ankara'da okula silahlı saldırı: Gece ateş açan 5 şüpheli tutuklandı
10 Ekim, 09:18
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