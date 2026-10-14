https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/ankarada-taksici-musterisini-kursunladi-agir-yaralanan-kisi-hastanede-1109521445.html

Ankara'da taksici müşterisini kurşunladı: Ağır yaralanan kişi hastanede

Ankara'da taksici müşterisini kurşunladı: Ağır yaralanan kişi hastanede

Sputnik Türkiye

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde silahlı saldırıda 1 kişi ağır yaralandı. Akşam saatlerinde meydana gelen olayda taksicinin müşterisini silahla vurduğu... 14.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-14T09:36+0300

2026-10-14T09:36+0300

2026-10-14T09:36+0300

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silahlı saldırı

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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir taksici, yolcusunu varış noktasına bırakmasının ardından müşterisine arkasından tabanca ile ateş etti. Silahlı saldırı sonucunda müşteri ağır yaralandı.Demetevler'de meydana geldiEdinilen bilgiye göre, Yenimahalle ilçesi Demetevler Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, S.G. isimli şahıs silahlı saldırıya uğradı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.Ekiplerin yaptığı ilk incelemede ağır yaralandığı tespit edilen S.G, hastaneye kaldırıldı.S.G'nin bindiği ticari taksinin bagajından eşyalarını aldıktan sonra binaya doğru yürüdüğü sırada taksi sürücüsünün silahlı saldırısına uğradığı anlar, bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.Taksici aranıyorS.G'yi tabancayla ateş ederek yaralayan kimliği belirlenemeyen şüphelinin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/ankarada-okula-silahli-saldiri-gece-ates-acan-5-supheli-tutuklandi-1109437615.html

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