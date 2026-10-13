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Fon Kurulu 5. kez toplandı: Ara ödemelerin tamamlanması hedefleniyor
Fon Kurulu 5. kez toplandı: Ara ödemelerin tamamlanması hedefleniyor
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Fon Kurulu'nun beşinci toplantısının gerçekleştirildiğini bildirdi. Açıklamada, 3 portföy yönetim şirketinin yönettiği 66... 13.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-13T18:18+0300
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, sosyal medya hesabından 5. Fon Kurulu Toplantısı'na ilişkin yazılı bir açıklama yaptıCumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bu bakanlıklara bağlı ilgili kurum ve kuruluşların katıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/cumhurbaskani-erdogan-kabine-toplantisinda-fon-meselesi-gundemimizdeydi-1109480120.html
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cumhurbaşkanlığı i̇letişim başkanlığı, tbmm, hazine, türkiye, fon, fon soruşturması
cumhurbaşkanlığı i̇letişim başkanlığı, tbmm, hazine, türkiye, fon, fon soruşturması

Fon Kurulu 5. kez toplandı: Ara ödemelerin tamamlanması hedefleniyor

18:18 13.10.2026 (güncellendi: 18:51 13.10.2026)
Cevdet Yılmaz
Cevdet Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2026
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Fon Kurulu'nun beşinci toplantısının gerçekleştirildiğini bildirdi. Açıklamada, 3 portföy yönetim şirketinin yönettiği 66 yatırım fonunda bulunan 45 bin 745 kişiye toplam 40.5 milyar liralık tasfiye işleminin bu hafta sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, sosyal medya hesabından 5. Fon Kurulu Toplantısı'na ilişkin yazılı bir açıklama yaptı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bu bakanlıklara bağlı ilgili kurum ve kuruluşların katıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
Kurulun önceki toplantı kararlarının gerçekleştirmesini temin edecek, Sermaye Piyasası Kurulunca tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarında tasfiye sürecinin adil, şeffaf ve etkin şekilde yürütülmesi ve ödemelerin hukuki güvenceye kavuşturulmasını sağlayacak Kanun Teklifi 09.10.2026 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulmuştur. Teklifin 14.10.2026 tarihinde TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşülmesi öngörülmektedir. Gelinen aşamada; geçtiğimiz hafta Ziraat Bankası tarafından A1, Bulls ve Pardus’un yönetimindeki fonlarda bulunan 43.643 yatırımcıya toplam 6,4 milyar TL ödenmiştir. Söz konusu bu 3 portföy yönetim şirketinin geriye kalan 49 fonu kapsamında, toplam 34,1 Milyar TL tutarında tasfiye sürecinin bu hafta sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir. Böylelikle, 3 portföy yönetim şirketindeki toplam 66 ayrı yatırım fonunda bulunan 45.745 kişiye toplam 40,5 Milyar TL tutarındaki ayni ve nakdi tasfiye tamamlanmış olacaktır. Diğer taraftan TBMM gündeminde yer alan teklifin yasalaşmasının ardından tasfiye sürecinde yer alan diğer 65 fona ait ara ödemelerin de ivedilikle tamamlanması hedeflenmektedir.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2026
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Erdoğan'dan fon soruşturması açıklaması: 'Ekim ayı içerisinde 1 milyon liraya kadar ana para ödemelerine başlanacak'
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