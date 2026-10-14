https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/abdde-enflasyon-beklentileri-asti-fedin-faiz-artirma-ihtimali-yuzde-40a-yukseldi-1109538070.html

ABD'de enflasyon beklentileri aştı: Fed'in faiz artırma ihtimali yüzde 40'a yükseldi

ABD'de enflasyon beklentileri aştı: Fed'in faiz artırma ihtimali yüzde 40'a yükseldi

Sputnik Türkiye

ABD'de tüketici enflasyonu eylülde yıllık yüzde 3,7'ye yükselirken, benzin fiyatlarındaki sert artış enflasyon baskısını güçlendirdi. Verilerin ardından Fed'in... 14.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-14T15:41+0300

2026-10-14T15:41+0300

2026-10-14T16:28+0300

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abd

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merkez bankası

enflasyon

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ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS), eylül ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini açıkladı. Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 0.6, yıllık bazda yüzde 3.7 yükselerek son 5 ayın en hızlı artışını kaydetti.Reuters tarafından yapılan ekonomist anketinde aylık enflasyonun yüzde 0.6, yıllık enflasyonun ise yüzde 3.6 olması bekleniyordu. Aylık artış beklentilere paralel gerçekleşirken yıllık enflasyon tahminleri 0.1 puan aştı. Yıllık enflasyon ağustosta yüzde 3.4 olarak kaydedilmişti.Aylık enflasyondaki yükselişte enerji fiyatları, özellikle de benzin fiyatlarındaki artış etkili oldu.Benzin fiyatları enflasyon baskısını artırdıEnerji endeksi eylülde aylık bazda yüzde 5.2 yükseldi. Bu oran ağustosta yüzde 2,1 seviyesindeydi. Benzin fiyatları ise aylık bazda yüzde 9.1 artarak genel TÜFE'deki aylık yükselişin yarısından fazlasını oluşturdu.Mevsim etkilerinden arındırılmamış hesaplamaya göre benzin fiyatları eylülde yüzde 6.5 yükseldi. Enerji endeksi yıllık bazda yüzde 20.4, benzin fiyatları ise yüzde 34.2 arttı.Fed'in faiz artırma ihtimali yükseldi Reuters'ın haberine göre, enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ayki toplantısında faiz artırabileceği ihtimalini daha yüksek fiyatlamaya başladı. Fed'in 27-28 Ekim'de gerçekleştireceği toplantıda faiz kararı, daha önce öngörülenden daha çekişmeli bir karar haline gelebilir. Enflasyondaki hızlanma ve özellikle enerji fiyatlarındaki yükseliş, Fed'in fiyat istikrarını sağlama hedefi açısından baskı oluşturuyor. Bununla birlikte, faiz kararının enflasyonun yanı sıra diğer ekonomik göstergeler ve para politikası görünümü doğrultusunda şekillenmesi bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/abd-tarihinin-en-buyuk-ucuncu-cezasi-bank-of-america-12-milyar-dolar-odeyecek-1109537742.html

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