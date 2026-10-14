https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/abd-tarihinin-en-buyuk-ucuncu-cezasi-bank-of-america-12-milyar-dolar-odeyecek-1109537742.html

ABD tarihinin en büyük üçüncü cezası: Bank of America, 1.2 milyar dolar ödeyecek

ABD tarihinin en büyük üçüncü cezası: Bank of America, 1.2 milyar dolar ödeyecek

Sputnik Türkiye

ABD'nin en büyük bankalarından Bank of America, kara para aklamayı önleme ve şüpheli finansal işlemleri bildirme konusundaki yaygın eksiklikleri nedeniyle 1.2 milyar doları aşan yaptırımlarla karşı karşıya kaldı. İşte detaylar...

2026-10-14T15:34+0300

2026-10-14T15:34+0300

2026-10-14T15:34+0300

ekonomi̇

bank of america

abd

scott bessent

haberler

abd para birimi denetleme ofisi (occ)

fincen

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ABD'li düzenleyiciler, Bank of America'ya toplamda 1.21 milyar doları (bugünün döviz kuruyla yaklaşık 59 milyar 270 milyon lira) aşan para cezaları ve yaptırımlar uyguladı. ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Finansal Suçları Uygulama Ağı (FinCEN), bankaya 1.2 milyar dolar ceza verdi. Bu, Hazine Bakanlığı tarihindeki en büyük üçüncü ceza oldu. Kurum daha önce 2023'te kripto para borsası Binance'e 3.4 milyar dolar, 2024'te ise TD Bank'a 1.3 milyar dolar ceza vermişti.Para Birimi Denetleme Ofisi (OCC) de bankaya 750 milyon dolar ceza kesti. Bu, kurumun şimdiye kadar uyguladığı en yüksek ceza olarak kayda geçti. Ancak OCC'nin cezası, FinCEN'in belirlediği tutara eklenmek yerine bu tutardan düşülecek. ABD Hazine Bakanlığı'nın Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi'nin (OFAC) yaptırım programları kapsamında açıkladığı 11.6 milyon dolarlık uzlaşma da dahil edildiğinde toplam yaptırım tutarı 1.21 milyar doları aşıyor.'En büyük finans suruluşları bile yasaların üzerinde değildir'ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, yaptığı açıklamada, "En büyük finans kuruluşları bile yasaların üzerinde değildir" dedi.Bank of America hisseleri, salı günü piyasa kapanışının ardından yüzde 2'den fazla değer kaybetti. Hisseler çarşamba günü piyasa öncesi işlemlerde de yaklaşık yüzde 1 geriledi. Bankanın üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını çarşamba sabahı açıklaması bekleniyor.Banka, üçüncü çeyrek sonuçlarına net karı hisse başına yaklaşık 17 sent azaltacak, vergiden düşülemeyen 1.2 milyar dolarlık bir gider yansıtacağını bildirdi.Kuzey Carolina eyaletinin Charlotte kentinde bulunan banka, tespit edilen eksiklikleri gidermek amacıyla teknolojiye milyarlarca dolar yatırım yaptığını ve finansal suçlarla mücadele için binlerce çalışan görevlendirdiğini belirtti.Şüpheli işlemler yeterince incelenmediDüzenleyici kurumlar, Bank of America'nın eksikliklerinin işlem izleme sistemleri, müşteri durum tespiti ve iç denetim mekanizmalarının tamamına yayıldığını bildirdi.Banka, aralarında ulusal güvenlikle bağlantılı ve diğer öncelikli yasa dışı finansman risklerinin de bulunduğu 5 milyar dolardan fazla şüpheli işlemi yetkililere bildirmedi. Bu işlemlerin 1 milyar dolardan fazlasının ulusal güvenlikle bağlantılı riskler ve diğer öncelikli yasa dışı finansman faaliyetleriyle ilişkili olduğu belirtildi.

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bank of america, abd, scott bessent, haberler, abd para birimi denetleme ofisi (occ), fincen