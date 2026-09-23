https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/imfden-kuresel-ekonomi-icin-abd-ve-ingiltereye-sert-borc-uyarisi-1108964632.html
IMF'den küresel ekonomi için ABD ve İngiltere'ye sert borç uyarısı
IMF'den küresel ekonomi için ABD ve İngiltere'ye sert borç uyarısı
Sputnik Türkiye
Uluslararası Para Fonu (IMF), gelişmiş ekonomilerin artan borç maliyetleri karşısında acilen harekete geçmesi gerektiğini belirterek, hükümetlerin mali... 23.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-23T12:49+0300
2026-09-23T12:49+0300
2026-09-23T12:49+0300
ekonomi̇
mali
abd
imf
kristalina georgieva
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/0c/1070979112_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_13a4c6326a7704e76de58cdd88ea6e7e.jpg
New York City'deki BM Genel Kurulu toplantısında konuşan IMF Başkanı Kristalina Georgieva, küresel ekonomik şokların borç seviyelerini tehlikeli bir şekilde tırmandırdığını ifade etti. Savaşların petrol arzını aksatarak enflasyonu körüklemesi yükselen borçlanma maliyetlerine hız kazandırırken, İngiltere'de ağustos ayında borçlanma resmi tahminleri aşarak faizleri 1997'den bu yana en yüksek ağustos seviyesine taşıdı. ABD'de ise toplam borcun 40 trilyon doları aştığı açıklandı.Politikacıların gerekli mali adımları atacak cesareti göstermesi gerektiğinin altını çizen Georgieva, hükümetlerin dış etkenleri kontrol edemese de iç politikaları yönetebileceğini ve mali konsolidasyonun öncelik haline getirilmesi gerektiğini vurguladı.Yapay zeka yatırımları finansal risk yaratıyorYüksek borç yükünün yanı sıra teknolojik gelişmelerin de piyasalara etkisine değinen Kristalina Georgieva, yapay zeka yatırımlarının tahvil piyasasında ciddi bir rekabet yaratarak tahvil getirilerini yukarı çektiğine dikkati çekti. Georgieva, yapay zekanın kontrol dışı kalmasının global ölçekte önemli bir finansal istikrar riski oluşturabileceği uyarısında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/japonyadan-bmde-tarihi-cagri-guvenlik-konseyi-islemiyor-1108964369.html
mali
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/0c/1070979112_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_55873ff66114d905e6fb4c8a2766c820.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
mali, abd, imf, kristalina georgieva
mali, abd, imf, kristalina georgieva
IMF'den küresel ekonomi için ABD ve İngiltere'ye sert borç uyarısı
Uluslararası Para Fonu (IMF), gelişmiş ekonomilerin artan borç maliyetleri karşısında acilen harekete geçmesi gerektiğini belirterek, hükümetlerin mali disiplin sağlaması ve borçlanmayı azaltması çağrısında bulundu.
New York City'deki BM Genel Kurulu toplantısında konuşan IMF Başkanı Kristalina Georgieva, küresel ekonomik şokların borç seviyelerini tehlikeli bir şekilde tırmandırdığını ifade etti. Savaşların petrol arzını aksatarak enflasyonu körüklemesi yükselen borçlanma maliyetlerine hız kazandırırken, İngiltere'de ağustos ayında borçlanma resmi tahminleri aşarak faizleri 1997'den bu yana en yüksek ağustos seviyesine taşıdı. ABD'de ise toplam borcun 40 trilyon doları aştığı açıklandı.
Politikacıların gerekli mali adımları atacak cesareti göstermesi gerektiğinin altını çizen Georgieva, hükümetlerin dış etkenleri kontrol edemese de iç politikaları yönetebileceğini ve mali konsolidasyonun
öncelik haline getirilmesi gerektiğini vurguladı.
Yapay zeka yatırımları finansal risk yaratıyor
Yüksek borç yükünün yanı sıra teknolojik gelişmelerin de piyasalara etkisine değinen Kristalina Georgieva
, yapay zeka yatırımlarının
tahvil piyasasında ciddi bir rekabet yaratarak tahvil getirilerini yukarı çektiğine dikkati çekti. Georgieva, yapay zekanın kontrol dışı kalmasının global ölçekte önemli bir finansal istikrar riski
oluşturabileceği uyarısında bulundu.