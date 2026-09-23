https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/imfden-kuresel-ekonomi-icin-abd-ve-ingiltereye-sert-borc-uyarisi-1108964632.html

IMF'den küresel ekonomi için ABD ve İngiltere'ye sert borç uyarısı

IMF'den küresel ekonomi için ABD ve İngiltere'ye sert borç uyarısı

Sputnik Türkiye

Uluslararası Para Fonu (IMF), gelişmiş ekonomilerin artan borç maliyetleri karşısında acilen harekete geçmesi gerektiğini belirterek, hükümetlerin mali... 23.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-23T12:49+0300

2026-09-23T12:49+0300

2026-09-23T12:49+0300

ekonomi̇

mali

abd

imf

kristalina georgieva

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New York City'deki BM Genel Kurulu toplantısında konuşan IMF Başkanı Kristalina Georgieva, küresel ekonomik şokların borç seviyelerini tehlikeli bir şekilde tırmandırdığını ifade etti. Savaşların petrol arzını aksatarak enflasyonu körüklemesi yükselen borçlanma maliyetlerine hız kazandırırken, İngiltere'de ağustos ayında borçlanma resmi tahminleri aşarak faizleri 1997'den bu yana en yüksek ağustos seviyesine taşıdı. ABD'de ise toplam borcun 40 trilyon doları aştığı açıklandı.Politikacıların gerekli mali adımları atacak cesareti göstermesi gerektiğinin altını çizen Georgieva, hükümetlerin dış etkenleri kontrol edemese de iç politikaları yönetebileceğini ve mali konsolidasyonun öncelik haline getirilmesi gerektiğini vurguladı.Yapay zeka yatırımları finansal risk yaratıyorYüksek borç yükünün yanı sıra teknolojik gelişmelerin de piyasalara etkisine değinen Kristalina Georgieva, yapay zeka yatırımlarının tahvil piyasasında ciddi bir rekabet yaratarak tahvil getirilerini yukarı çektiğine dikkati çekti. Georgieva, yapay zekanın kontrol dışı kalmasının global ölçekte önemli bir finansal istikrar riski oluşturabileceği uyarısında bulundu.

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