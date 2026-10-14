https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/55-aydir-arizali-olan-m7-yildiz-mahmutbey-metro-hatti-ne-zaman-acilacak-soru-onergesi-verildi-1109542162.html

5.5 aydır arızalı olan M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı ne zaman açılacak?: Soru önergesi verildi

5.5 aydır arızalı olan M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı ne zaman açılacak?: Soru önergesi verildi

Sputnik Türkiye

M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nın 5.5 aydır çalışmamasıyla ilgili soru önergesi verildi. Metronun Aralık ayının ikinci haftasında tekrardan açılmasının... 14.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-14T17:20+0300

2026-10-14T17:20+0300

2026-10-14T17:21+0300

türki̇ye

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

mecidiyeköy

m7 metro hattı

metro

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M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nda yaklaşık 5.5 aydır giderilemeyen arızaya ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde verilen soru önergesi oy birliğiyle kabul edildi. Soru önergesi üzerine söz alan CHP'li Meclis Üyesi Onur Özyurt, metro hattıyla ilgili gerekli incelemelerin ve tespitlerin yapıldığını söyledi. Bu konuda ihale de yapıldığını anlatan Özyurt, "Şu anda yüklenici firmamız çalışmalarına başlamıştır. Aralık ayının ikinci haftasında tekrardan mevcut istasyonu hizmete açmayı planlıyoruz." dedi.AK Parti soru önergesi verdiİBB Meclisi ekim ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gencay Özcan başkanlığında belediyenin Saraçhane'deki Başkanlık binasında yapıldı. AK Parti'li Meclis Üyesi Abdullah Aksu, M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nda uzun süredir devam eden teknik arıza ve onarım sürecindeki gecikmenin yolcu mağduriyetlerine neden olduğunu söyledi. 27 Nisan'dan beri sürüyor27 Nisan'da başlayan teknik arıza ve onarım sürecinin tamamlanamadığını ve yolcuların kesintisiz metro ulaşımdan mahrum kaldığını belirten Aks, " Nurtepe-Mecidiyeköy arasında otobüslerle aktarma yapmak zorunda bırakılmaktadır." dedi. Bu metro hattındaki teknik arızanın kesin nedeninin ne olduğunu ve 170 günlük sürede onarım çalışmalarının neden tamamlanamadığını soran Aksu, "Çalışmaların mevcut fiziki gerçekleşme oranı nedir ve hattın kesintisiz işletmeye alınacağı kesin tarih ne zamandır? Arızanın meydana geldiği tünel ve makas bölgesinde, arıza öncesinde yapılan periyodik bakım, teknik kontrol, zemin hareketi ve yeraltı suyu izleme çalışmalarında herhangi bir risk tespit edilmiş midir? Tespit edilmişse hangi tedbirler alınmıştır? Alınan tedbirlere rağmen arızanın meydana gelmesinin teknik ve idari gerekçeleri nelerdir?" şeklinde konuştu.Metro hattında, 2021'de Mecidiyeköy-Çağlayan kesiminde yaşanan yapısal sorunlar ile 2026'da meydana gelen arıza arasında teknik bir ilişki bulunup bulunmadığını da soran Aksu, "Daha önce gerçekleştirilen onarım ve güçlendirme çalışmalarının yeterliliğine ilişkin herhangi bir teknik inceleme yapılmış mıdır? Yapılmışsa sonuçları nelerdir? 27 Nisan 2026 tarihinden bugüne kadar M7 hattındaki sefer kısıtlamaları nedeniyle günlük ortalama kaç yolcu etkilenmiştir? Toplam kaç yolcu aktarmalı ulaşım kullanmak zorunda kalmıştır? Yolcuların normal seyahat sürelerine kıyasla günlük ve toplam ilave zaman kaybı hesaplanmış mıdır?" sorularını yöneltti.Aralık ayının ikinci haftasına işaret ettiSoru önergesi üzerine söz alan CHP'li Meclis Üyesi Onur Özyurt, metro hattıyla ilgili gerekli incelemelerin ve tespitlerin yapıldığını söyledi.Bu konuda ihale de yapıldığını anlatan Özyurt, "Şu anda yüklenici firmamız çalışmalarına başlamıştır. Aralık ayının ikinci haftasında tekrardan mevcut istasyonu hizmete açmayı planlıyoruz." dedi. Konuşmaların ardından yapılan oylamada, soru önergesi oy birliğiyle kabul edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/7-dakikalik-yol-35-dakikaya-cikti-coken-m7-metro-hatti-yeniden-ne-zaman-acilacak--1107936809.html

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