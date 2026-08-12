https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/7-dakikalik-yol-35-dakikaya-cikti-coken-m7-metro-hatti-yeniden-ne-zaman-acilacak--1107936809.html

7 dakikalık yol 35 dakikaya çıktı: Çöken M7 Metro Hattı yeniden ne zaman açılacak?

7 dakikalık yol 35 dakikaya çıktı: Çöken M7 Metro Hattı yeniden ne zaman açılacak?

Sputnik Türkiye

M7 Metro hattı ne zaman açılacak, m7 metrosu çalışıyor mu, m7 metrosu ne zaman açılıyor

2026-08-12T10:44+0300

2026-08-12T10:44+0300

2026-08-12T10:44+0300

türki̇ye

pelin alpkökin

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

metro

mecidiyeköy

çağlayan

kağıthane

m7 metro hattı

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İstanbul'un en çok kullanılan metro hatlarından M7 Metro Hattı'nda nisan ayında başlayan onarım hala sürüyor. Yeraltı sularının yarattığı çökme nedeniyle raylar hasar gördüğü için hattın Mecidiyeköy-Nurtepe arasındaki seferleri durdurulmuş, hattın en yoğun istasyonlarından Çağlayan ve Kağıthane durakları kapatılmıştı. Hattı kullanan milyonlarca kişi 'M7 Metro Hattı ne zaman açılacak?' sorusunun yanıtını ararken İBB yetkilileri hattın yeniden hizmete yıl sonunda açılmasının planlandığını açıkladı. Nisan ayında çökme nedeniyle kapatıldıNTV'nin haberine göre, günde yaklaşık iki milyondan fazla yolcunun kullandığı M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nın Mecidiyeköy durağı, yer altı suyu akışı kaynağındaki artış sebebiyle aylardır kapalı. Yeraltı sularının yarattığı çökme nedeniyle raylar hasar görünce, Mecidiyeköy-Nurtepe arasında seferler 27 Nisan'da durdurulmuştu.7 dakika süren yol 35 dakikaya çıktı Başlatılan çalışmayla Mecidiyeköy-Nurtepe arasındaki, hattın en yoğun istasyonlarından Çağlayan ve Kağıthane durakları kapatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu mesafe için ücretsiz otobüs seferleri başlattı. Ancak normalde 6-7 dakikada geçilen o mesafenin süresi uzadı. Aynı yol metro hattının kapalı olması sebebiyle 30-35 dakika sürüyor.M7 Metro hattı ne zaman yeniden açılacak?İBB Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Pelin Alpkökin, İstanbul'daki yoğun yağışlar nedeniyle hatta nisan ayında bir deformasyon yaşandığını söyledi. Ekiplerin hattaki çalışmaları devam ettiğini söyleyen Alpkökin, hattın ne zaman normale döneceğine ilişkin şunları söyledi: "Mümkün mertebe bu yılın sonuna doğru ve yıl sonuna kalmadan bu hattımızı bitirmek için bu bulduğumuz mühendislik çözümüyle çalışıyor olacağız."İBB Raylı Sistemler Dairesi Başkanvekili Erman Eryılmaz da metro hattındaki çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Hattın deforme olan bölgesinde, yaklaşık 60 metrelik bir kısımda kırım çalışmalarını tamamlamak üzereyiz." dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/istanbulda-toplu-tasimaya-zam-geldi-metro-metrobus-taksi-ve-otobus-bileti-fiyatlari-ne-kadar-oldu-1107345072.html

türki̇ye

mecidiyeköy

çağlayan

kağıthane

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pelin alpkökin, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), metro, mecidiyeköy, çağlayan, kağıthane, m7 metro hattı