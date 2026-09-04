https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/istanbuldaki-isid-operasyonunun-goruntuleri-ortaya-cikti-1108496552.html

İstanbul'daki IŞİD operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul'daki IŞİD operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da terör örgütü IŞİD ile bağlantılı olduğu ve Türkiye'de terör saldırısı planladığı değerlendirilen şüphelinin yakalandığı operasyonla ilgili detaylar... 04.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-04T16:30+0300

2026-09-04T16:30+0300

2026-09-04T16:30+0300

türki̇ye

sultanbeyli

işi̇d

mi̇t

milli i̇stihbarat teşkilatı başkanlığı

terör

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Terör örgütü IŞİD ile bağlantılı olduğu ve Türkiye'de terör saldırısı planladığı değerlendirilen 21 yaşındaki Berkan Ç.'nin yakalandığı anlara ait kamera görüntüleri ortaya çıktı. MİT ve Emniyet'ten ortak operasyonMilli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) ile İstanbul Emniyet Müdürlüğünce koordineli yürütülen çalışmalarda, terör örgütü IŞİD'le bağlantılı olduğu ve ülkede terör saldırısı planladığı değerlendirilen Berkan Ç'nin (21) yakalanmasına yönelik Sultanbeyli'de düzenlenen operasyon güvenlik kameralarınca kaydedildi.Sultanbeyli'deki otogara otomobille gelen şüphelinin, yolcu mahallinden indiği anda arkasından başka bir araçla gelen polis ekiplerini fark etmesi ve polislere silahla ateş etmesi görüntülerde yer aldı. Görüntülerde, polis ekiplerinin anında karşılık vermesi üzerine şüphelinin aracı kendisine siper olarak kullanması ve etkisiz hale getirilmesi de bulunuyor.Ne olmuştuMİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünce koordineli olarak yürütülen çalışmalarda, DEAŞ'la bağlantılı olduğu ve ülkede terör saldırısı planladığı değerlendirilen Berkan Ç'nin (21) yakalanmasına yönelik, Sultanbeyli'de 3 Eylül'de​​​​​​​ operasyon düzenlenmiş, açtığı ateşe karşılık veren görevli polisler şüpheliyi etkisiz hale getirmişti.Operasyonun ardından incelemelerini sürdüren ekipler, şüpheliyle bağlantılı olduğu değerlendirilen G.Ç'yi Tuzla'da yakalamış, zanlının evindeki aramada ise ruhsatsız tabanca, 200 mermi ile çok sayıda dijital materyal ele geçirmişti.Etkisiz hale getirilen şüphelinin evindeki aramalarda ise patlayıcı yapımında kullanılabileceği değerlendirilen bazı maddeler bulunmuş, söz konusu maddelerle ilgili Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerince inceleme yapılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/sultanbeylide-deas-operasyonu-supheli-etkisiz-hale-getirildi-1108485449.html

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sultanbeyli, işi̇d, mi̇t, milli i̇stihbarat teşkilatı başkanlığı, terör