https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/rusyada-japon-gazeteci-casusluk-suphesiyle-gozaltina-alindi-1109511391.html
Rusya’da Japon gazeteci casusluk şüphesiyle gözaltına alındı
Rusya’da Japon gazeteci casusluk şüphesiyle gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Japon Hokkaido Shimbun gazetesinin bürosunda görev yapan bir muhabirin Sahalin bölgesinde gözaltına alındığını bildirdi. 13.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-13T19:25+0300
2026-10-13T19:25+0300
2026-10-13T19:25+0300
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rusya federal güvenlik servisi (fsb)
sahalin
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rusya dışişleri bakanlığı
yujno-sahalinsk
japonya
casusluk
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FSB’den yapılan açıklamada, gazetecinin Rusya’nın güvenliğine karşı kullanmak amacıyla ülkenin savunma kapasitesine ilişkin bilgiler topladığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:Gazetecinin Rusya’dan ayrılmayı planladığı tarihten bir gün önce gözaltına alındığı ve Moskova’ya götürüldüğü belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/fsb-rusyada-bir-askeri-hava-ussune-yonelik-saldiri-engellendi-1109496850.html
sahalin
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yujno-sahalinsk
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rusya federal güvenlik servisi (fsb), sahalin, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, yujno-sahalinsk, japonya, casusluk
rusya federal güvenlik servisi (fsb), sahalin, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, yujno-sahalinsk, japonya, casusluk
Rusya’da Japon gazeteci casusluk şüphesiyle gözaltına alındı
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Japon Hokkaido Shimbun gazetesinin bürosunda görev yapan bir muhabirin Sahalin bölgesinde gözaltına alındığını bildirdi.
FSB’den yapılan açıklamada, gazetecinin Rusya’nın güvenliğine karşı kullanmak amacıyla ülkenin savunma kapasitesine ilişkin bilgiler topladığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
Rusya Dışişleri Bakanlığı nezdinde akreditasyona sahip, Japon Hokkaido Shimbun gazetesinin Yujno-Sahalinsk bürosu muhabiri olan ve bir Japon istihbarat servisi lehine casusluk yaptığından şüphelenilen Japonya vatandaşının yasa dışı faaliyetleri önlenmiştir.
Gazetecinin Rusya’dan ayrılmayı planladığı tarihten bir gün önce gözaltına alındığı ve Moskova’ya götürüldüğü belirtildi.