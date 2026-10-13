https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/zaharova-rusya-tum-medya-kuruluslarina-aciktir-1109503028.html

Zaharova: Rusya tüm medya kuruluşlarına açıktır

Zaharova: Rusya tüm medya kuruluşlarına açıktır

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rusya'nın tüm medya kuruluşlarına açık olduğunu vurguladı. 13.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-13T15:09+0300

2026-10-13T15:09+0300

2026-10-13T15:09+0300

dünya

rusya

moskova

rusya dışişleri bakanlığı

mariya zaharova

medya

frankfurter allgemeine zeitung

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/18/1083090439_0:154:3095:1895_1920x0_80_0_0_8d788d2fc39e135273f61f27d62ea971.jpg

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova'da düzenlenen 3. Uluslararası Yekatrerina Forumu’nda yaptığı açıklamada Rusya'nın tüm kitle iletişim araçlarına açık olduğunu belirtti.Zaharova, "Bütün kitle iletişim araçlarına açığız, zira vatandaşlar içerikleri onlar üzerinden alıyor. Çünkü şunun farkındayız ki, biz orada yer almazsak, bu ortam Rusofobiyi ve Rusya karşıtı bilgileri pompalayacak olanlar tarafından işgal edilecek" diye konuştu.Rus diplomat, “Hiçbir gazeteciye karşı kendimizi ve ülkemizi de kapatmıyoruz. Bakınız, kaç tane forum düzenleniyor, her yere her zaman yabancı muhabirler geliyor. Yani biz hem direkt hedef kitlelerle çalışıyoruz hem de medya aracılığıyla dolaylı olarak çalışıyoruz” vurgusunu yaptı.Zaharova, kamuoyu önünde açıkça Rusların öldürülmesi çağrısında bulunan Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesinin muhabiri Michael Martens'i bir istisna örneği olarak göstererek, uluslararası arananlar listesine dahil edilen ve Rusya’da hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak olan bu gazetecinin ‘tam anlamıyla bir aşırılık yanlısı’ ve ‘akıl hastası’ olarak nitelendirilebileceğinin altını çizdi.Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Yekaterina Forumu, Rusya’nın medeniyetsel gelişimine, geleneksel manevi ve ahlaki değerlerine ve uluslararası insani işbirliğine adanmış uluslararası bir kamu platformudur.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/rusya-disisleri-bakanligi-sozcusu-zaharova-natonun-profesyonel-askeri-personeli-ukrayna-saflarinda-1109444092.html

rusya

moskova

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, moskova, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, medya, frankfurter allgemeine zeitung