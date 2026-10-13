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Zaharova: Rusya tüm medya kuruluşlarına açıktır
Zaharova: Rusya tüm medya kuruluşlarına açıktır
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rusya'nın tüm medya kuruluşlarına açık olduğunu vurguladı. 13.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-13T15:09+0300
2026-10-13T15:09+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova'da düzenlenen 3. Uluslararası Yekatrerina Forumu’nda yaptığı açıklamada Rusya'nın tüm kitle iletişim araçlarına açık olduğunu belirtti.Zaharova, "Bütün kitle iletişim araçlarına açığız, zira vatandaşlar içerikleri onlar üzerinden alıyor. Çünkü şunun farkındayız ki, biz orada yer almazsak, bu ortam Rusofobiyi ve Rusya karşıtı bilgileri pompalayacak olanlar tarafından işgal edilecek" diye konuştu.Rus diplomat, “Hiçbir gazeteciye karşı kendimizi ve ülkemizi de kapatmıyoruz. Bakınız, kaç tane forum düzenleniyor, her yere her zaman yabancı muhabirler geliyor. Yani biz hem direkt hedef kitlelerle çalışıyoruz hem de medya aracılığıyla dolaylı olarak çalışıyoruz” vurgusunu yaptı.Zaharova, kamuoyu önünde açıkça Rusların öldürülmesi çağrısında bulunan Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesinin muhabiri Michael Martens'i bir istisna örneği olarak göstererek, uluslararası arananlar listesine dahil edilen ve Rusya’da hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak olan bu gazetecinin ‘tam anlamıyla bir aşırılık yanlısı’ ve ‘akıl hastası’ olarak nitelendirilebileceğinin altını çizdi.Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Yekaterina Forumu, Rusya’nın medeniyetsel gelişimine, geleneksel manevi ve ahlaki değerlerine ve uluslararası insani işbirliğine adanmış uluslararası bir kamu platformudur.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/rusya-disisleri-bakanligi-sozcusu-zaharova-natonun-profesyonel-askeri-personeli-ukrayna-saflarinda-1109444092.html
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rusya, moskova, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, medya, frankfurter allgemeine zeitung
rusya, moskova, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, medya, frankfurter allgemeine zeitung

Zaharova: Rusya tüm medya kuruluşlarına açıktır

15:09 13.10.2026
© SputnikRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2026
© Sputnik
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rusya'nın tüm medya kuruluşlarına açık olduğunu vurguladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova'da düzenlenen 3. Uluslararası Yekatrerina Forumu’nda yaptığı açıklamada Rusya'nın tüm kitle iletişim araçlarına açık olduğunu belirtti.
Zaharova, "Bütün kitle iletişim araçlarına açığız, zira vatandaşlar içerikleri onlar üzerinden alıyor. Çünkü şunun farkındayız ki, biz orada yer almazsak, bu ortam Rusofobiyi ve Rusya karşıtı bilgileri pompalayacak olanlar tarafından işgal edilecek" diye konuştu.
Rus diplomat, “Hiçbir gazeteciye karşı kendimizi ve ülkemizi de kapatmıyoruz. Bakınız, kaç tane forum düzenleniyor, her yere her zaman yabancı muhabirler geliyor. Yani biz hem direkt hedef kitlelerle çalışıyoruz hem de medya aracılığıyla dolaylı olarak çalışıyoruz” vurgusunu yaptı.
Zaharova, kamuoyu önünde açıkça Rusların öldürülmesi çağrısında bulunan Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesinin muhabiri Michael Martens'i bir istisna örneği olarak göstererek, uluslararası arananlar listesine dahil edilen ve Rusya’da hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak olan bu gazetecinin ‘tam anlamıyla bir aşırılık yanlısı’ ve ‘akıl hastası’ olarak nitelendirilebileceğinin altını çizdi.
Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Yekaterina Forumu, Rusya’nın medeniyetsel gelişimine, geleneksel manevi ve ahlaki değerlerine ve uluslararası insani işbirliğine adanmış uluslararası bir kamu platformudur.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2026
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