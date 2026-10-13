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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/yola-cikacaklar-dikkat-istanbulda-trafik-durma-noktasina-geldi--1109508269.html
Yola çıkacaklar dikkat: İstanbul'da trafik durma noktasına geldi
Yola çıkacaklar dikkat: İstanbul'da trafik durma noktasına geldi
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İstanbul'da yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 80'i geçti 13.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-13T17:39+0300
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İstanbul'da akşam saatlerinde yağmurun da etkisiyle trafik yoğunluğu İBB verilerine göre yüzde 80'i geçti. Galatasaray maçı nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu arttıGalatasaray-Barcelona karşılaşması nedeniyle RAMS Park çevresinde de trafik yoğunluğu oluşmaya başladı. Stadyuma ulaşım sağlayan güzergâhlarda araç trafiğinin ilerleyen saatlerde daha da artabileceği değerlendiriliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/akom-uyardi-saat-verdi-kuvvetli-yagis-ve-firtina-geliyor-1109500046.html
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i̇stanbul, trafik, trafik yoğunluğu
i̇stanbul, trafik, trafik yoğunluğu

Yola çıkacaklar dikkat: İstanbul'da trafik durma noktasına geldi

17:39 13.10.2026
© Adem Kutucuİstanbul'da okulların açıldığı ilk gün trafik nasıl?
İstanbul'da okulların açıldığı ilk gün trafik nasıl? - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2026
© Adem Kutucu
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İstanbul'da yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 80'i geçti
İstanbul'da akşam saatlerinde yağmurun da etkisiyle trafik yoğunluğu İBB verilerine göre yüzde 80'i geçti.

Galatasaray maçı nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu arttı

Galatasaray-Barcelona karşılaşması nedeniyle RAMS Park çevresinde de trafik yoğunluğu oluşmaya başladı. Stadyuma ulaşım sağlayan güzergâhlarda araç trafiğinin ilerleyen saatlerde daha da artabileceği değerlendiriliyor.
İstanbul sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2026
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İstanbul Valiliği'nden 12 ilçe için uyarı: Yağışlar çok kuvvetli olacak
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