https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/yola-cikacaklar-dikkat-istanbulda-trafik-durma-noktasina-geldi--1109508269.html
Yola çıkacaklar dikkat: İstanbul'da trafik durma noktasına geldi
Yola çıkacaklar dikkat: İstanbul'da trafik durma noktasına geldi
Sputnik Türkiye
İstanbul'da yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 80'i geçti 13.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-13T17:39+0300
2026-10-13T17:39+0300
2026-10-13T17:39+0300
türki̇ye
i̇stanbul
trafik
trafik yoğunluğu
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İstanbul'da akşam saatlerinde yağmurun da etkisiyle trafik yoğunluğu İBB verilerine göre yüzde 80'i geçti. Galatasaray maçı nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu arttıGalatasaray-Barcelona karşılaşması nedeniyle RAMS Park çevresinde de trafik yoğunluğu oluşmaya başladı. Stadyuma ulaşım sağlayan güzergâhlarda araç trafiğinin ilerleyen saatlerde daha da artabileceği değerlendiriliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/akom-uyardi-saat-verdi-kuvvetli-yagis-ve-firtina-geliyor-1109500046.html
türki̇ye
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i̇stanbul, trafik, trafik yoğunluğu
i̇stanbul, trafik, trafik yoğunluğu
Yola çıkacaklar dikkat: İstanbul'da trafik durma noktasına geldi
İstanbul'da yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 80'i geçti
İstanbul'da akşam saatlerinde yağmurun da etkisiyle trafik yoğunluğu İBB verilerine göre yüzde 80'i geçti.
Galatasaray maçı nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu arttı
Galatasaray-Barcelona karşılaşması nedeniyle RAMS Park çevresinde de trafik yoğunluğu oluşmaya başladı. Stadyuma ulaşım sağlayan güzergâhlarda araç trafiğinin ilerleyen saatlerde daha da artabileceği değerlendiriliyor.