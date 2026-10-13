https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/yola-cikacaklar-dikkat-istanbulda-trafik-durma-noktasina-geldi--1109508269.html

Yola çıkacaklar dikkat: İstanbul'da trafik durma noktasına geldi

Yola çıkacaklar dikkat: İstanbul'da trafik durma noktasına geldi

Sputnik Türkiye

İstanbul'da yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 80'i geçti 13.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-13T17:39+0300

2026-10-13T17:39+0300

2026-10-13T17:39+0300

türki̇ye

i̇stanbul

trafik

trafik yoğunluğu

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İstanbul'da akşam saatlerinde yağmurun da etkisiyle trafik yoğunluğu İBB verilerine göre yüzde 80'i geçti. Galatasaray maçı nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu arttıGalatasaray-Barcelona karşılaşması nedeniyle RAMS Park çevresinde de trafik yoğunluğu oluşmaya başladı. Stadyuma ulaşım sağlayan güzergâhlarda araç trafiğinin ilerleyen saatlerde daha da artabileceği değerlendiriliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/akom-uyardi-saat-verdi-kuvvetli-yagis-ve-firtina-geliyor-1109500046.html

türki̇ye

i̇stanbul

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i̇stanbul, trafik, trafik yoğunluğu