https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/akom-uyardi-saat-verdi-kuvvetli-yagis-ve-firtina-geliyor-1109500046.html

AKOM uyardı, saat verdi: Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor

AKOM uyardı, saat verdi: Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor

Sputnik Türkiye

İstanbul genelinde şiddetli fırtına ve sağanak yağış bekleniyor. AKOM, yağışların gece 23.00'ten sonra etkisini artıracağını yarın da kuvvetli fırtınanın... 13.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-13T13:13+0300

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i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

akom

sağanak

sağanak yağış uyarısı

gök gürültülü sağanak

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İstanbul'da sıcak hava yerini serin ve yağışlı havaya bıraktı. AKOM da İstanbul genelinde şiddetli fırtına ve sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Bugün aralıklarla görülecek yağışların gece saat 23.00’ten itibaren etkisini artıracağı, yarın (çarşamba) sabah 09.00’dan itibaren ise kuvvetli fırtına ile birlikte sağanak geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor. Yağışın ise bazı ilçelerde metrekareye 70 kiloya ulaşabileceği belirtildi. Gece 23.00'den sonraya dikkatİstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi AKOM’un değerlendirmelerine göre; İstanbul başta olmak üzere ülkemizin tamamına yakın bölümünde Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava ve Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemlerin etkili olması bekleniyor.Buna göre, bugün aralıklarla görülecek yağışların gece saatlerinden (23.00) sonra etkisini arttıracağı, çarşamba sabah 09.00’dan itibaren ise aralıklı hamleler ile saatte 50-80 kilometre aralığında kuvvetli fırtına ile birlikte sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor.Metrekareye 70 kilo yağış görülebilecekPerşembe öğle saatlerine (13.00) kadar fırtına ile birlikte görülmesi beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle Avrupa Yakası’nın kuzey ve orta ilçeleri (Çatalca, Arnavutköy, Eyüpsultan, Sarıyer, Başakşehir, Esenyurt, Büyükçekmece) ile Anadolu Yakası’nın doğu ilçelerinde (Maltepe, Kartal, Sultanbeyli, Pendik, Tuzla ve Şile) metrekareye 40-70 kilogram; diğer yerlerde ise 20-40 kilogram aralığında yağışların gözlemlenebileceği tahmin ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/meteorolojiden-cifte-alarm-18-ilde-camur-yagacak-16-sehre-sari-kodlu-alarm-verildi-1109488230.html

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i̇stanbul, istanbul hava durumu, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), akom, sağanak, sağanak yağış uyarısı, gök gürültülü sağanak