'Yenidoğan Çetesi' soruşturmasını yürüten savcı Yavuz Engin'e 'tehdit' davasında karar

'Yenidoğan Çetesi' soruşturmasını yürüten savcı Yavuz Engin'e 'tehdit' davasında karar

"Yenidoğan çetesi" soruşturmasını yürüten savcının tehdit edilmesi davasında karar açıklandı.Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Mustafa Kemal Zengin ve başka suçtan tutuklu olan sanık Muhammed Emin Orhan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, Aylin Arslantatar'ın da aralarında bulunduğu 5 tutuksuz sanık, müşteki Beyda Nur Danış ve taraf avukatları hazır bulundu.Tutuksuz sanık Aylin Arslantatar savunmasında, müşteki Yavuz Engin'in kendisini Büyükçekmece Adliyesi'ne çağırdığını, savunma yapmadığını, belge sunduğunu, yapmadığı bir suçtan dolayı sanık kürsüsünde olduğunu iddia etti.Tutuklu sanık Mustafa Kemal Zengin savunmasında, dosyanın sanığı değil mağduru olduğunu, savcının yanına yenidoğan çetesindeki sanıklardan biri olan Tuğçe Toptemel'in tahliyesi için değil, yapılan bir haksızlık için gittiğini, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek tahliye talebinde bulundu.Diğer tutuksuz sanıklar da beraatlerini talep etti.Savunmaların alınmasının ardından mahkeme heyeti sanıklara son sözünü sordu.Sanık Aylin Arslantatar, "Adaletin tecelli edeceğine inancım tam. Bugün burada adil yargılama yapıldığını düşünüyorum. Teşekkür ederim." dedi.Mustafa Zengin: SuçsuzumMustafa Kemal Zengin ise suçsuz olduğunu savundu.Daha sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Mustafa Kemal Zengin'in "görevi yaptırmamak için direnme" ve müşteki Halil Emre Yılmaz'a yönelik "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" suçlarından 5 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına hükmetti.Mahkeme heyeti, sanık Aylin Arslantatar'ın, müşteki Halil Emre Yılmaz'a yönelik "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" suçundan 1 yıl 8 ay hapisle cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.Heyet, Gökhan Güler, Baki Çelik, Yavuz Çelik, Zeynep Kaman, Muhammed Emin Orhan ile kamu görevlisi olan sanıklar T.A, M.D, M.B, M.E.Y, İ.K. ve M.G'nin ise beraatini kararlaştırdı.

