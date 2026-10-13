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İstanbul'da metroda kablolar patladı, seferler durdu
İstanbul'da metroda kablolar patladı, seferler durdu
Sputnik Türkiye
Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı'ndaki kablolarda meydana gelen patlama nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor. 13.10.2026, Sputnik Türkiye
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İstanbul'da metro hattındaki kablolar patladı.Patlama sonrası duman oluştuM5 Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı'nın Ihlamurkuyu İstasyonu'nda, metronun bulunduğu alandaki kablolarda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından oluşan duman istasyona yayıldı.Yolcular tahliye edildiHaber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, metro seferleri durduruldu.Ihlamurkuyu İstasyonu'nda metro bekleyen yolcular, yoğunluk oluşturdu. Yolcular, görevliler tarafından tahliye edildi.Yaşanan arıza nedeniyle metro hattının bazı duraklarında da yoğunluk yaşandı.Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "M5 Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Üsküdar-Çakmak ve İmam Hatip Lisesi-Sultanbeyli istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/metro-ve-tramvayda-tek-fiyat-donemi-bitiyor-ucret-iadesi-olacak-mi-1108926186.html
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üsküdar, metro i̇stanbul, metro
üsküdar, metro i̇stanbul, metro

İstanbul'da metroda kablolar patladı, seferler durdu

09:56 13.10.2026 (güncellendi: 10:08 13.10.2026)
Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı'nda kabloların patlaması nedeniyle seferler aksadı
Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı'nda kabloların patlaması nedeniyle seferler aksadı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2026
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Ayrıntılar geliyor
Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı'ndaki kablolarda meydana gelen patlama nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor.
İstanbul'da metro hattındaki kablolar patladı.

Patlama sonrası duman oluştu

M5 Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı'nın Ihlamurkuyu İstasyonu'nda, metronun bulunduğu alandaki kablolarda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından oluşan duman istasyona yayıldı.

Yolcular tahliye edildi

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, metro seferleri durduruldu.
Ihlamurkuyu İstasyonu'nda metro bekleyen yolcular, yoğunluk oluşturdu. Yolcular, görevliler tarafından tahliye edildi.
Yaşanan arıza nedeniyle metro hattının bazı duraklarında da yoğunluk yaşandı.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "M5 Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Üsküdar-Çakmak ve İmam Hatip Lisesi-Sultanbeyli istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.
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