İstanbul'da metroda kablolar patladı, seferler durdu
09:56 13.10.2026 (güncellendi: 10:08 13.10.2026)
Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı'nda kabloların patlaması nedeniyle seferler aksadı
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı'ndaki kablolarda meydana gelen patlama nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor.
İstanbul'da metro hattındaki kablolar patladı.
Patlama sonrası duman oluştu
M5 Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı'nın Ihlamurkuyu İstasyonu'nda, metronun bulunduğu alandaki kablolarda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından oluşan duman istasyona yayıldı.
🚇💥İstanbul'da metroda kablolar patladı, seferler durdu 👉M5 Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı'nın Ihlamurkuyu İstasyonu'nda, metronun bulunduğu alandaki kablolarda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından oluşan duman istasyona yayıldı. 👉Metro seferleri durduruldu. Ihlamurkuyu İstasyonu'nda metro bekleyen yolcular, yoğunluk oluşturdu. Yolcular, görevliler tarafından tahliye edildi.— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 13, 2026
Yolcular tahliye edildi
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, metro seferleri durduruldu.
Ihlamurkuyu İstasyonu'nda metro bekleyen yolcular, yoğunluk oluşturdu. Yolcular, görevliler tarafından tahliye edildi.
Ihlamurkuyu İstasyonu'nda metro bekleyen yolcular, yoğunluk oluşturdu. Yolcular, görevliler tarafından tahliye edildi.
Yaşanan arıza nedeniyle metro hattının bazı duraklarında da yoğunluk yaşandı.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "M5 Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Üsküdar-Çakmak ve İmam Hatip Lisesi-Sultanbeyli istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.