https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/metro-ve-tramvayda-tek-fiyat-donemi-bitiyor-ucret-iadesi-olacak-mi-1108926186.html

Metro ve tramvayda tek fiyat dönemi bitiyor: Ücret iadesi olacak mı?

Metro ve tramvayda tek fiyat dönemi bitiyor: Ücret iadesi olacak mı?

Sputnik Türkiye

Kısa ve uzun mesafe yolcuları arasındaki ücret adaletsizliğini gidermeyi hedefleyen iade sistemi için altyapı çalışmaları hızlandı. Metro ve tramvayda da ücret... 22.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-22T10:06+0300

2026-09-22T10:06+0300

2026-09-22T10:06+0300

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İstanbul'da metro ve tramvay kullananları ilgilendiren çalışmada sona gelindi. Metrobüslerde olduğu gibi metro ve tramvaylarda da ücret iade otomatları devreye alınacak.İade cihazları hazırBir süredir gündemde olan proje için bazı duraklarda çalışmalar tamamlanma aşamasına geçti. İade cihazlarının konulacağı yerler belirlenirken elektrik hattı çekimleri de tamamlandı.Fiyatlar değişecekMetro ve tramvay kullananlarda en kısa mesafeyi giden de en uzun mesafeyi giden aynı ücreti ödüyordu. Yeni tarife sistemiyle birlikte binilen ve inilen durak arasındaki ücretler farklılık gösterecek.Uygulama ne zaman başlayacak?Uygulamanın ne zaman devreye alınacağı henüz netlik kazanmasa da çalışmalar hızla devam ediyor.Ücretler değişecek mi?Metro ve tramvaylarda da düzenleme yapılarak fiyatlarda değişiklik UKOME gündemine gelebilir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/istanbulun-yeni-metrosunun-detaylari-belli-oldu-hangi-ilcelerden-gececek-kac-durak-olacak-1108075331.html

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