https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/ukraynanin-uluslararasi-rezervleri-yil-basindan-bu-yana-yuzde-18-kadar-geriledi-1109495856.html
Ukrayna'nın uluslararası rezervleri yıl başından bu yana yüzde 18 kadar geriledi
Ukrayna'nın uluslararası rezervleri yıl başından bu yana yüzde 18 kadar geriledi
Sputnik Türkiye
Ukrayna Merkez Bankası verilerine göre, ülkenin uluslararası rezervleri yıl başından 1 Ekim'e kadar olan süreçte 10,19 milyar dolar azalarak 47,1 milyar dolar... 13.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-13T10:52+0300
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2026-10-13T10:57+0300
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Ukrayna Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, ülkenin uluslararası rezervlerinde yılın ilk dokuz ayında belirgin bir düşüş kaydedildi.Ukrayna’nın 1 Ocak itibarıyla 57,29 milyar dolar seviyesinde bulunan uluslararası rezervleri, 1 Ekim tarihi itibarıyla yüzde 17.8 (10,19 milyar dolar) azalarak 47 milyar 101.8 milyon dolara geriledi.Kamu borcu 215 milyar doları aştıRezervlerdeki erimeye paralel olarak ülkenin toplam kamu borcundaki artış eğilimi de devam ediyor. Merkez Bankası verilerine göre, Ukrayna'nın kamu borcu ağustos ayı sonu itibarıyla bir önceki aya kıyasla 1.37 milyar dolar artarak 215.55 milyar dolara ulaştı.Ukrayna Maliye Bakanlığı tahminlerine göre, toplam kamu borcunun yıl sonunda 226 milyar dolara ulaşması öngörülüyor. Hazırlanan 2027 yılı bütçe taslağında 37 milyar dolarlık bütçe açığı ve mali yükümlülüklerin 276 milyar dolara kadar yükselmesi bekleniyor.Dış finansman desteğine yüksek oranda bağımlı olan Kiev yönetimine yönelik Batılı ortaklardan sağlanan yardım paketlerinin onay süreçleri uzarken, müttefikler Ukrayna'nın öz kaynak teminini artırması gerektiği yönündeki uyarısını yineliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/trumptan-zelenskiye-rusya-ile-anlasma-cagrisi-soylemi-birakip-masaya-oturmali-1109493152.html
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ukrayna, rezerv, borç, kamu borcu
ukrayna, rezerv, borç, kamu borcu
Ukrayna'nın uluslararası rezervleri yıl başından bu yana yüzde 18 kadar geriledi
10:52 13.10.2026 (güncellendi: 10:57 13.10.2026)
Ukrayna Merkez Bankası verilerine göre, ülkenin uluslararası rezervleri yıl başından 1 Ekim'e kadar olan süreçte 10,19 milyar dolar azalarak 47,1 milyar dolar seviyesine gerilerken, kamu borcundaki tırmanış sürüyor.
Ukrayna Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, ülkenin uluslararası rezervlerinde yılın ilk dokuz ayında belirgin bir düşüş kaydedildi.
Ukrayna’nın 1 Ocak itibarıyla 57,29 milyar dolar seviyesinde bulunan uluslararası rezervleri, 1 Ekim tarihi itibarıyla yüzde 17.8 (10,19 milyar dolar) azalarak 47 milyar 101.8 milyon dolara geriledi.
Kamu borcu 215 milyar doları aştı
Rezervlerdeki erimeye paralel olarak ülkenin toplam kamu borcundaki artış eğilimi de devam ediyor. Merkez Bankası verilerine göre, Ukrayna'nın kamu borcu ağustos ayı sonu itibarıyla bir önceki aya kıyasla 1.37 milyar dolar artarak 215.55 milyar dolara ulaştı.
Ukrayna Maliye Bakanlığı tahminlerine göre, toplam kamu borcunun yıl sonunda 226 milyar dolara ulaşması öngörülüyor. Hazırlanan 2027 yılı bütçe taslağında 37 milyar dolarlık bütçe açığı ve mali yükümlülüklerin 276 milyar dolara kadar yükselmesi bekleniyor.
Dış finansman desteğine yüksek oranda bağımlı olan Kiev yönetimine yönelik Batılı ortaklardan sağlanan yardım paketlerinin onay süreçleri uzarken, müttefikler Ukrayna'nın öz kaynak teminini artırması gerektiği yönündeki uyarısını yineliyor.