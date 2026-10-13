https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/trumptan-zelenskiye-rusya-ile-anlasma-cagrisi-soylemi-birakip-masaya-oturmali-1109493152.html

Trump’tan Zelenskiy’e 'Rusya ile anlaşma' çağrısı: ‘Söylemi bırakıp masaya oturmalı’

Trump’tan Zelenskiy’e 'Rusya ile anlaşma' çağrısı: ‘Söylemi bırakıp masaya oturmalı’

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Trump, Kiev rejimi lideri Zelenskiy’in Rusya ile olan çatışmayı sonlandırmaya odaklanması ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya gelmesi... 13.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-13T09:40+0300

2026-10-13T09:40+0300

2026-10-13T09:51+0300

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ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna krizine ilişkin yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’e Rusya ile müzakere masasına oturma çağrısında bulundu.Gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Trump, "Zelenskiy konuşmayı bırakıp anlaşma sağlamaya odaklanmalı" ifadesini kullandı.Zelenskiy'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile doğrudan bir görüşme gerçekleştirmesi gerektiğini söyleyen ABD Başkanı, Moskova’nın çatışmanın çözümüne Kiev yönetiminden daha fazla ilgi gösterdiğini kaydetti.‘Zelenskiy tüm dünya için sorun yaratıyor’Trump, geçtiğimiz günlerde de Zelenskiy’i Washington’ın "Rus petrol rafinerilerine saldırı düzenlenmemesi" yönündeki uyarılarını dikkate almamakla suçlamıştı. Ukrayna liderinin Moskova ile çoktan barış imzalamış olması gerektiğini belirten Trump, mevcut tutumu nedeniyle Zelenskiy’nin "tüm dünya için sorun yarattığını" ifade etti. ABD Başkanı ayrıca, Ukraynalıların daha uzlaşmacı bir lider seçebilmesi amacıyla Ukrayna’da seçim yapılması önerisinde bulunmuştu.Miami'deki görüşme erken kesildiDiğer yandan, ABD ve Ukrayna heyetleri arasında Miami’de gerçekleştirilen son temasların erken sona erdiği bildirildi. Temasların, Trump’ın Putin ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından duyurduğu Rus dizel yakıtıyla ilgili anlaşma nedeniyle kesintiye uğradığı kaydedildi.Kremlin’den yapılan açıklamada söz konusu telefon görüşmesinde ağırlıklı olarak Ukrayna krizinin çözümünün ele alındığı belirtildi.Haber kaynakları, ABD’li yetkililerin Ukrayna tarafını, Rus rafinerilerine yönelik saldırıların durdurulmaması halinde istihbarat paylaşımının kesilebileceği hususunda uyardığını aktardı.Rusya’nın enerji altyapısına yönelik saldırılarıRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce yaptığı açıklamada, ordunun Ukrayna’daki enerji tesislerine yönelik geniş çaplı saldırılarının, Kiev'in Rus ekonomisini çökertmeyi hedefleyen adımlarına yanıt olarak başlatıldığını açıklamıştı. Rusya Savunma Bakanlığı da söz konusu operasyonların Ukrayna’nın askeri ve ekonomik potansiyelini düşürmek amacıyla yürütüldüğünü bildirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/novak-rusya-ve-abd-sirketleri-dizel-tedariki-icin-masada-1109490720.html

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abd, ukrayna, rusya, donald trump, vladimir zelenskiy, vladimir putin, barış, müzakere