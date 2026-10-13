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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/trumptan-zelenskiye-rusya-ile-anlasma-cagrisi-soylemi-birakip-masaya-oturmali-1109493152.html
Trump’tan Zelenskiy’e 'Rusya ile anlaşma' çağrısı: ‘Söylemi bırakıp masaya oturmalı’
Trump’tan Zelenskiy’e 'Rusya ile anlaşma' çağrısı: ‘Söylemi bırakıp masaya oturmalı’
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump, Kiev rejimi lideri Zelenskiy’in Rusya ile olan çatışmayı sonlandırmaya odaklanması ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya gelmesi... 13.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-13T09:40+0300
2026-10-13T09:51+0300
ukrayna kri̇zi̇
abd
ukrayna
rusya
donald trump
vladimir zelenskiy
vladimir putin
barış
müzakere
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ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna krizine ilişkin yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’e Rusya ile müzakere masasına oturma çağrısında bulundu.Gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Trump, "Zelenskiy konuşmayı bırakıp anlaşma sağlamaya odaklanmalı" ifadesini kullandı.Zelenskiy'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile doğrudan bir görüşme gerçekleştirmesi gerektiğini söyleyen ABD Başkanı, Moskova’nın çatışmanın çözümüne Kiev yönetiminden daha fazla ilgi gösterdiğini kaydetti.‘Zelenskiy tüm dünya için sorun yaratıyor’Trump, geçtiğimiz günlerde de Zelenskiy’i Washington’ın "Rus petrol rafinerilerine saldırı düzenlenmemesi" yönündeki uyarılarını dikkate almamakla suçlamıştı. Ukrayna liderinin Moskova ile çoktan barış imzalamış olması gerektiğini belirten Trump, mevcut tutumu nedeniyle Zelenskiy’nin "tüm dünya için sorun yarattığını" ifade etti. ABD Başkanı ayrıca, Ukraynalıların daha uzlaşmacı bir lider seçebilmesi amacıyla Ukrayna’da seçim yapılması önerisinde bulunmuştu.Miami'deki görüşme erken kesildiDiğer yandan, ABD ve Ukrayna heyetleri arasında Miami’de gerçekleştirilen son temasların erken sona erdiği bildirildi. Temasların, Trump’ın Putin ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından duyurduğu Rus dizel yakıtıyla ilgili anlaşma nedeniyle kesintiye uğradığı kaydedildi.Kremlin’den yapılan açıklamada söz konusu telefon görüşmesinde ağırlıklı olarak Ukrayna krizinin çözümünün ele alındığı belirtildi.Haber kaynakları, ABD’li yetkililerin Ukrayna tarafını, Rus rafinerilerine yönelik saldırıların durdurulmaması halinde istihbarat paylaşımının kesilebileceği hususunda uyardığını aktardı.Rusya’nın enerji altyapısına yönelik saldırılarıRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce yaptığı açıklamada, ordunun Ukrayna’daki enerji tesislerine yönelik geniş çaplı saldırılarının, Kiev'in Rus ekonomisini çökertmeyi hedefleyen adımlarına yanıt olarak başlatıldığını açıklamıştı. Rusya Savunma Bakanlığı da söz konusu operasyonların Ukrayna’nın askeri ve ekonomik potansiyelini düşürmek amacıyla yürütüldüğünü bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/novak-rusya-ve-abd-sirketleri-dizel-tedariki-icin-masada-1109490720.html
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abd, ukrayna, rusya, donald trump, vladimir zelenskiy, vladimir putin, barış, müzakere
abd, ukrayna, rusya, donald trump, vladimir zelenskiy, vladimir putin, barış, müzakere

Trump’tan Zelenskiy’e 'Rusya ile anlaşma' çağrısı: ‘Söylemi bırakıp masaya oturmalı’

09:40 13.10.2026 (güncellendi: 09:51 13.10.2026)
© AP Photo / Nathan HowardPresident Donald Trump departs following a cabinet meeting at Camp David, near Thurmont, Md., Friday, July 31, 2026
President Donald Trump departs following a cabinet meeting at Camp David, near Thurmont, Md., Friday, July 31, 2026 - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2026
© AP Photo / Nathan Howard
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ABD Başkanı Trump, Kiev rejimi lideri Zelenskiy’in Rusya ile olan çatışmayı sonlandırmaya odaklanması ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya gelmesi gerektiğini belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna krizine ilişkin yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’e Rusya ile müzakere masasına oturma çağrısında bulundu.
Gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Trump, "Zelenskiy konuşmayı bırakıp anlaşma sağlamaya odaklanmalı" ifadesini kullandı.
Zelenskiy'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile doğrudan bir görüşme gerçekleştirmesi gerektiğini söyleyen ABD Başkanı, Moskova’nın çatışmanın çözümüne Kiev yönetiminden daha fazla ilgi gösterdiğini kaydetti.

‘Zelenskiy tüm dünya için sorun yaratıyor’

Trump, geçtiğimiz günlerde de Zelenskiy’i Washington’ın "Rus petrol rafinerilerine saldırı düzenlenmemesi" yönündeki uyarılarını dikkate almamakla suçlamıştı. Ukrayna liderinin Moskova ile çoktan barış imzalamış olması gerektiğini belirten Trump, mevcut tutumu nedeniyle Zelenskiy’nin "tüm dünya için sorun yarattığını" ifade etti. ABD Başkanı ayrıca, Ukraynalıların daha uzlaşmacı bir lider seçebilmesi amacıyla Ukrayna’da seçim yapılması önerisinde bulunmuştu.

Miami'deki görüşme erken kesildi

Diğer yandan, ABD ve Ukrayna heyetleri arasında Miami’de gerçekleştirilen son temasların erken sona erdiği bildirildi. Temasların, Trump’ın Putin ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından duyurduğu Rus dizel yakıtıyla ilgili anlaşma nedeniyle kesintiye uğradığı kaydedildi.
Kremlin’den yapılan açıklamada söz konusu telefon görüşmesinde ağırlıklı olarak Ukrayna krizinin çözümünün ele alındığı belirtildi.
Haber kaynakları, ABD’li yetkililerin Ukrayna tarafını, Rus rafinerilerine yönelik saldırıların durdurulmaması halinde istihbarat paylaşımının kesilebileceği hususunda uyardığını aktardı.

Rusya’nın enerji altyapısına yönelik saldırıları

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce yaptığı açıklamada, ordunun Ukrayna’daki enerji tesislerine yönelik geniş çaplı saldırılarının, Kiev'in Rus ekonomisini çökertmeyi hedefleyen adımlarına yanıt olarak başlatıldığını açıklamıştı. Rusya Savunma Bakanlığı da söz konusu operasyonların Ukrayna’nın askeri ve ekonomik potansiyelini düşürmek amacıyla yürütüldüğünü bildirmişti.
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2026
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Novak: Rusya ve ABD şirketleri dizel tedariki için masada
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