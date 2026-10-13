https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/novak-rusya-ve-abd-sirketleri-dizel-tedariki-icin-masada-1109490720.html

Novak: Rusya ve ABD şirketleri dizel tedariki için masada

Novak: Rusya ve ABD şirketleri dizel tedariki için masada

Sputnik Türkiye

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, ABD'nin yaptırımları geçici olarak askıya almasının ardından iki ülke şirketleri ve enerji bakanlıkları arasında Rus dizelinin... 13.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-13T08:43+0300

2026-10-13T08:43+0300

2026-10-13T08:48+0300

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Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rus televizyonuna verdiği mülakatta, Rusya ile ABD arasındaki enerji temaslarına ve küresel enerji piyasalarındaki son duruma ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.Novak, Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında 9 Ekim'de gerçekleşen telefon görüşmesinin ardından Moskova yönetiminin dizel yakıt ihracat yasağını kısmen kaldırdığını açıkladı. ABD yönetiminin de Rus dizelinin küresel piyasalara tedarikine yönelik yaptırımları 6 ay süreyle (7 Nisan 2027'ye kadar) askıya aldığını belirten Novak; iki ülke şirketlerinin yanı sıra Rusya ve ABD Enerji Bakanlıkları arasında doğrudan görüşmelerin başladığını aktardı.Sevkiyat takvimi ve hedeflerRusya'nın dizel ihracat yasağını planlanandan önce kaldırmaya başladığını kaydeden Novak, sevkiyat takvimine ilişkin şu detayları paylaştı:Küresel piyasalar ve fiyatlar üzerindeki etkisiHürmüz Boğazı'nda yaşanan sorunlar ve küresel rafine kapasitelerindeki düşüş nedeniyle petrol fiyatlarının yaklaşık iki katına çıktığını vurgulayan Novak, Rusya'nın ek tedarik hamlesinin piyasaları dengelemeye başladığını söyledi. Novak, OPEC+ bakanlarının Hürmüz'deki durum nedeniyle küresel piyasaya günlük 6 ila 7 milyon varil enerjinin sunulamadığını tespit ettiklerini aktararak şunları kaydetti:‘Avrupa'ya enerji sevkiyatı sürüyor’Avrupa ile enerji ilişkilerine de değinen Novak, Batı'nın yaptırım kısıtlamalarına rağmen muafiyet tanınan alanlarda yükümlülüklerini yerine getirmeye devam ettiklerini ifade etti.Novak, 2022 yılından bu yana Avrupa Birliği (AB) ülkelerine toplam 320,7 milyar dolarlık enerji kaynağı ihraç ettiklerini, bu rakamın ABD tarafından daha önce açıklanan 250 milyar dolarlık tahminin oldukça üzerinde olduğunu belirtti.Başbakan Yardımcısı, 2026 yılının ilk 9 ayında ise AB'ye 21,3 milyar dolarlık enerji tedariki gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.

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rusya, aleksandr novak, abd, enerji, dizel, dizel yakıt, vladimir putin, donald trump, avrupa birliği, ab, opec+