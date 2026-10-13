https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/trump-husiler-yanlis-davraniyorlar-1109487463.html

Trump: Husiler yanlış davranıyorlar

Trump: Husiler yanlış davranıyorlar

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan’a yönelik saldırılarını artıran Husilere tepki göstererek, “Husiler yanlış işler yapıyorlar hem de çok yanlış. Bu... 13.10.2026, Sputnik Türkiye

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ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan’a yönelik saldırılarla ilgili değerlendirmesinde Husileri eleştirdi.Trump, Anadolu Ajansı (AA) muhabirinin, Husilerin saldırılarını artırması ile ABD’de yapılacak Kongre ara seçimleri arasında bir bağlantı görüp görmediğine yönelik sorusunu da cevapladı.Bu gelişmelerin seçim sonuçlarını nasıl etkileyeceğini bilmediğini belirten Trump, konuyu bu açıdan değerlendirmediğini söyledi. Trump, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

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abd, donald trump, i̇ran, husiler