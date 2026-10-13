https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/trump-husiler-yanlis-davraniyorlar-1109487463.html
Trump: Husiler yanlış davranıyorlar
Trump: Husiler yanlış davranıyorlar
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan’a yönelik saldırılarını artıran Husilere tepki göstererek, “Husiler yanlış işler yapıyorlar hem de çok yanlış. Bu... 13.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-13T01:11+0300
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ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan’a yönelik saldırılarla ilgili değerlendirmesinde Husileri eleştirdi.Trump, Anadolu Ajansı (AA) muhabirinin, Husilerin saldırılarını artırması ile ABD’de yapılacak Kongre ara seçimleri arasında bir bağlantı görüp görmediğine yönelik sorusunu da cevapladı.Bu gelişmelerin seçim sonuçlarını nasıl etkileyeceğini bilmediğini belirten Trump, konuyu bu açıdan değerlendirmediğini söyledi. Trump, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/riyadda-3-patlama-sesi-duyuldu-balistik-fuze-onlendi-1109484299.html
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abd, donald trump, i̇ran, husiler
abd, donald trump, i̇ran, husiler
Trump: Husiler yanlış davranıyorlar
ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan’a yönelik saldırılarını artıran Husilere tepki göstererek, “Husiler yanlış işler yapıyorlar hem de çok yanlış. Bu durum hiç iyi değil.” ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan’a yönelik saldırılarla ilgili değerlendirmesinde Husileri eleştirdi.
Trump, Anadolu Ajansı (AA) muhabirinin, Husilerin saldırılarını artırması ile ABD’de yapılacak Kongre ara seçimleri arasında bir bağlantı görüp görmediğine yönelik sorusunu da cevapladı.
Bu gelişmelerin seçim sonuçlarını nasıl etkileyeceğini bilmediğini belirten Trump, konuyu bu açıdan değerlendirmediğini söyledi. Trump, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“Bunun seçimleri nasıl etkileyeceğini bilmiyorum. Bunu hesaba katmıyorum. Tek bildiğim, İran’ın asla nükleer silaha sahip olmayacağı ve bu durumun artık gerçekleşmiş olduğu. Asla nükleer silaha sahip olmayacaklar. Ancak Husiler yanlış davranıyorlar.”