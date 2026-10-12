Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/riyadda-3-patlama-sesi-duyuldu-balistik-fuze-onlendi-1109484299.html
Riyad’da 3 patlama sesi duyuldu: Balistik füze önlendi
Riyad’da 3 patlama sesi duyuldu: Balistik füze önlendi
Sputnik Türkiye
Suudi Arabistan öncülüğündeki uluslararası koalisyonun sözcüsü Turki Al-Maliki, Yemen’den Husiler tarafından fırlatılan bir balistik füzenin Riyad’da hava... 12.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-12T22:01+0300
2026-10-12T22:01+0300
dünya
ortadoğu
suudi arabistan
yemen
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/04/1103979644_0:0:1025:577_1920x0_80_0_0_044bbc3e99501ad6c58645e8d6226e5e.jpg
Suudi Arabistan öncülüğündeki uluslararası koalisyonun sözcüsü Turki Al-Maliki, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Yemen’den fırlatılan bir balistik füzenin Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a ulaşmadan hava savunma güçlerince önlendiğini bildirdi.Al-Maliki, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Husi terörist grubunun Riyad’a fırlattığı balistik füze engellenerek imha edildi” ifadelerini kullandı.Öte yandan, Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğünün hesabından yapılan açıklamada, erken uyarı sisteminin başkent genelinde devreye girdiği bildirildi.Görgü tanıkları ise uyarının ardından şehirde art arda 3 patlama sesinin duyulduğunu aktardı.Sivil Savunma Müdürlüğü, kısa süre sonra yaptığı ikinci açıklamada 'tehlikenin geçtiğini' duyurdu. Ancak müdürlük, yaşanan olayın niteliğine ilişkin herhangi bir ayrıntı paylaşmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/yemende-suudi-arabistan-destekli-hukumet-husileri-teror-orgutu-ilan-etmeyi-ongoren-yasa-tasarisini-1109480259.html
suudi arabistan
yemen
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/04/1103979644_0:0:885:663_1920x0_80_0_0_63665e1ea569c1a96400942a61bb6b39.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ortadoğu, suudi arabistan, yemen
ortadoğu, suudi arabistan, yemen

Riyad’da 3 patlama sesi duyuldu: Balistik füze önlendi

22:01 12.10.2026
© AP Photo / Amr NabilSuudi Arabistan
Suudi Arabistan - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2026
© AP Photo / Amr Nabil
Abone ol
Suudi Arabistan öncülüğündeki uluslararası koalisyonun sözcüsü Turki Al-Maliki, Yemen’den Husiler tarafından fırlatılan bir balistik füzenin Riyad’da hava savunma güçlerince engellenerek imha edildiğini açıkladı.
Suudi Arabistan öncülüğündeki uluslararası koalisyonun sözcüsü Turki Al-Maliki, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Yemen’den fırlatılan bir balistik füzenin Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a ulaşmadan hava savunma güçlerince önlendiğini bildirdi.
Al-Maliki, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Husi terörist grubunun Riyad’a fırlattığı balistik füze engellenerek imha edildi” ifadelerini kullandı.
Öte yandan, Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğünün hesabından yapılan açıklamada, erken uyarı sisteminin başkent genelinde devreye girdiği bildirildi.
Görgü tanıkları ise uyarının ardından şehirde art arda 3 patlama sesinin duyulduğunu aktardı.
Sivil Savunma Müdürlüğü, kısa süre sonra yaptığı ikinci açıklamada 'tehlikenin geçtiğini' duyurdu. Ancak müdürlük, yaşanan olayın niteliğine ilişkin herhangi bir ayrıntı paylaşmadı.
Husiler - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2026
DÜNYA
Yemen'de Suudi Arabistan destekli hükümet Husileri 'terör örgütü' ilan etmeyi öngören yasa tasarısını onayladı
18:38
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала