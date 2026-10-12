https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/riyadda-3-patlama-sesi-duyuldu-balistik-fuze-onlendi-1109484299.html

Riyad’da 3 patlama sesi duyuldu: Balistik füze önlendi

Riyad’da 3 patlama sesi duyuldu: Balistik füze önlendi

Sputnik Türkiye

Suudi Arabistan öncülüğündeki uluslararası koalisyonun sözcüsü Turki Al-Maliki, Yemen’den Husiler tarafından fırlatılan bir balistik füzenin Riyad’da hava... 12.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-12T22:01+0300

2026-10-12T22:01+0300

2026-10-12T22:01+0300

dünya

ortadoğu

suudi arabistan

yemen

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/04/1103979644_0:0:1025:577_1920x0_80_0_0_044bbc3e99501ad6c58645e8d6226e5e.jpg

Suudi Arabistan öncülüğündeki uluslararası koalisyonun sözcüsü Turki Al-Maliki, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Yemen’den fırlatılan bir balistik füzenin Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a ulaşmadan hava savunma güçlerince önlendiğini bildirdi.Al-Maliki, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Husi terörist grubunun Riyad’a fırlattığı balistik füze engellenerek imha edildi” ifadelerini kullandı.Öte yandan, Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğünün hesabından yapılan açıklamada, erken uyarı sisteminin başkent genelinde devreye girdiği bildirildi.Görgü tanıkları ise uyarının ardından şehirde art arda 3 patlama sesinin duyulduğunu aktardı.Sivil Savunma Müdürlüğü, kısa süre sonra yaptığı ikinci açıklamada 'tehlikenin geçtiğini' duyurdu. Ancak müdürlük, yaşanan olayın niteliğine ilişkin herhangi bir ayrıntı paylaşmadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/yemende-suudi-arabistan-destekli-hukumet-husileri-teror-orgutu-ilan-etmeyi-ongoren-yasa-tasarisini-1109480259.html

suudi arabistan

yemen

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ortadoğu, suudi arabistan, yemen