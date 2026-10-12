https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/riyadda-3-patlama-sesi-duyuldu-balistik-fuze-onlendi-1109484299.html
Riyad’da 3 patlama sesi duyuldu: Balistik füze önlendi
Riyad’da 3 patlama sesi duyuldu: Balistik füze önlendi
Sputnik Türkiye
Suudi Arabistan öncülüğündeki uluslararası koalisyonun sözcüsü Turki Al-Maliki, Yemen’den Husiler tarafından fırlatılan bir balistik füzenin Riyad’da hava... 12.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-12T22:01+0300
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Suudi Arabistan öncülüğündeki uluslararası koalisyonun sözcüsü Turki Al-Maliki, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Yemen’den fırlatılan bir balistik füzenin Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a ulaşmadan hava savunma güçlerince önlendiğini bildirdi.Al-Maliki, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Husi terörist grubunun Riyad’a fırlattığı balistik füze engellenerek imha edildi” ifadelerini kullandı.Öte yandan, Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğünün hesabından yapılan açıklamada, erken uyarı sisteminin başkent genelinde devreye girdiği bildirildi.Görgü tanıkları ise uyarının ardından şehirde art arda 3 patlama sesinin duyulduğunu aktardı.Sivil Savunma Müdürlüğü, kısa süre sonra yaptığı ikinci açıklamada 'tehlikenin geçtiğini' duyurdu. Ancak müdürlük, yaşanan olayın niteliğine ilişkin herhangi bir ayrıntı paylaşmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/yemende-suudi-arabistan-destekli-hukumet-husileri-teror-orgutu-ilan-etmeyi-ongoren-yasa-tasarisini-1109480259.html
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ortadoğu, suudi arabistan, yemen
Riyad’da 3 patlama sesi duyuldu: Balistik füze önlendi
Suudi Arabistan öncülüğündeki uluslararası koalisyonun sözcüsü Turki Al-Maliki, Yemen’den Husiler tarafından fırlatılan bir balistik füzenin Riyad’da hava savunma güçlerince engellenerek imha edildiğini açıkladı.
Suudi Arabistan öncülüğündeki uluslararası koalisyonun sözcüsü Turki Al-Maliki, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Yemen’den fırlatılan bir balistik füzenin Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a ulaşmadan hava savunma güçlerince önlendiğini bildirdi.
Al-Maliki, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Husi terörist grubunun Riyad’a fırlattığı balistik füze engellenerek imha edildi” ifadelerini kullandı.
Öte yandan, Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğünün hesabından yapılan açıklamada, erken uyarı sisteminin başkent genelinde devreye girdiği bildirildi.
Görgü tanıkları ise uyarının ardından şehirde art arda 3 patlama sesinin duyulduğunu aktardı.
Sivil Savunma Müdürlüğü, kısa süre sonra yaptığı ikinci açıklamada 'tehlikenin geçtiğini' duyurdu. Ancak müdürlük, yaşanan olayın niteliğine ilişkin herhangi bir ayrıntı paylaşmadı.