https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/teknik-direktor-abdullah-avcidan-a-milli-takim-aciklamasi-adimin-gecmesi-beni-mutlu-ediyor-1109515183.html

Teknik direktör Abdullah Avcı'dan A Milli Takım açıklaması: Adımın geçmesi beni mutlu ediyor

Teknik direktör Abdullah Avcı'dan A Milli Takım açıklaması: Adımın geçmesi beni mutlu ediyor

Sputnik Türkiye

Abdullah Avcı A Milli Takım teknik direktörlüğü iddiaları hakkında konuştu. Deneyimli teknik adam, adının milli takımla anılmasından mutluluk duyduğunu... 13.10.2026, Sputnik Türkiye

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spor

abdullah avcı

milli takım

trabzonspor

a milli futbol takımı

vincenzo montella

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UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray - Barcelona maçını tribünden takip etmek üzere RAMS Park'a gelen Avcı, A Milli Futbol Takımı'ndaki teknik direktörlük süreci ve kariyer planlaması hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.'Milli Takım için net bir durum yok'Abdullah Avcı, İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından adı A Milli Takım için geçen milli takımın çok özel ve değerli bir yer olduğunu vurguladı. Daha önce hem genç milli takımlarda hem de A takımda görev yaptığını hatırlatan Avcı, şu ifadeleri kullandı:'2 senede 10-12 kulüpten teklif aldım'Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra yaklaşık iki yıldır takım çalıştırmayan tecrübeli teknik direktör, bu süreçte seçici davrandığını belirtti. Kariyeri boyunca sadece üç kulüpte ve A Milli Takım'da görev aldığını ifade eden Avcı, gelen teklifler hakkında şunları söyledi:Avrupa kupalarındaki Türk takımlarına başarı dileğiGalatasaray - Barcelona mücadelesini Şampiyonlar Ligi seviyesindeki oyunu canlı takip etmek için izlemeye geldiğini belirten Avcı, Avrupa'da sahne alacak tüm Türk temsilcilerine başarılar diledi. Abdullah Avcı, "Avrupa kupalarında sahne alacak Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor adına umarım güzel bir hafta olur. Ülkemizin sevindiği müsabakalar izlemeyi diliyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/arda-turandan-a-milli-takim-aciklamasi-gercekten-heyecan-verici-1109511183.html

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abdullah avcı, milli takım, trabzonspor, a milli futbol takımı, vincenzo montella