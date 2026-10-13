https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/teknik-direktor-abdullah-avcidan-a-milli-takim-aciklamasi-adimin-gecmesi-beni-mutlu-ediyor-1109515183.html
Teknik direktör Abdullah Avcı'dan A Milli Takım açıklaması: Adımın geçmesi beni mutlu ediyor
Teknik direktör Abdullah Avcı'dan A Milli Takım açıklaması: Adımın geçmesi beni mutlu ediyor
Sputnik Türkiye
Abdullah Avcı A Milli Takım teknik direktörlüğü iddiaları hakkında konuştu. Deneyimli teknik adam, adının milli takımla anılmasından mutluluk duyduğunu... 13.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-13T21:52+0300
2026-10-13T21:52+0300
2026-10-13T21:52+0300
spor
abdullah avcı
milli takım
trabzonspor
a milli futbol takımı
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UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray - Barcelona maçını tribünden takip etmek üzere RAMS Park'a gelen Avcı, A Milli Futbol Takımı'ndaki teknik direktörlük süreci ve kariyer planlaması hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.'Milli Takım için net bir durum yok'Abdullah Avcı, İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından adı A Milli Takım için geçen milli takımın çok özel ve değerli bir yer olduğunu vurguladı. Daha önce hem genç milli takımlarda hem de A takımda görev yaptığını hatırlatan Avcı, şu ifadeleri kullandı:'2 senede 10-12 kulüpten teklif aldım'Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra yaklaşık iki yıldır takım çalıştırmayan tecrübeli teknik direktör, bu süreçte seçici davrandığını belirtti. Kariyeri boyunca sadece üç kulüpte ve A Milli Takım'da görev aldığını ifade eden Avcı, gelen teklifler hakkında şunları söyledi:Avrupa kupalarındaki Türk takımlarına başarı dileğiGalatasaray - Barcelona mücadelesini Şampiyonlar Ligi seviyesindeki oyunu canlı takip etmek için izlemeye geldiğini belirten Avcı, Avrupa'da sahne alacak tüm Türk temsilcilerine başarılar diledi. Abdullah Avcı, "Avrupa kupalarında sahne alacak Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor adına umarım güzel bir hafta olur. Ülkemizin sevindiği müsabakalar izlemeyi diliyorum" diyerek sözlerini tamamladı.
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abdullah avcı, milli takım, trabzonspor, a milli futbol takımı, vincenzo montella
abdullah avcı, milli takım, trabzonspor, a milli futbol takımı, vincenzo montella
Teknik direktör Abdullah Avcı'dan A Milli Takım açıklaması: Adımın geçmesi beni mutlu ediyor
Abdullah Avcı A Milli Takım teknik direktörlüğü iddiaları hakkında konuştu. Deneyimli teknik adam, adının milli takımla anılmasından mutluluk duyduğunu belirtirken, şu an için resmi veya netleşmiş bir durumun olmadığını açıkladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray - Barcelona maçını tribünden takip etmek üzere RAMS Park'a gelen Avcı, A Milli Futbol Takımı'ndaki teknik direktörlük süreci ve kariyer planlaması hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.
'Milli Takım için net bir durum yok'
Abdullah Avcı, İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından adı A Milli Takım için geçen milli takımın çok özel ve değerli bir yer olduğunu vurguladı. Daha önce hem genç milli takımlarda hem de A takımda görev yaptığını hatırlatan Avcı, şu ifadeleri kullandı:
Adımın geçmesi çok güzel bir şey ve beni mutlu ediyor. Ancak gerçekçi konuşmak gerekirse, şu an itibarıyla böyle bir durum net bir şekilde yok. Türk futboluna, ülkeye ve bayrağa hizmet etmek her teknik adamın arzuladığı bir ortamdır. Verilecek karara 'Türk futbolu adına hayırlı olsun' demekten başka bir şansımız yok. Şu an için beklemek, seyretmek ve görmek en güzeli.
'2 senede 10-12 kulüpten teklif aldım'
Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra yaklaşık iki yıldır takım çalıştırmayan tecrübeli teknik direktör, bu süreçte seçici davrandığını belirtti. Kariyeri boyunca sadece üç kulüpte ve A Milli Takım'da görev aldığını ifade eden Avcı, gelen teklifler hakkında şunları söyledi:
Yurt içi ve yurt dışında 10-12 kulüpten teklif aldım. Ya yarışmak ya da bir projeyi gerçekleştirmek gerekiyor. Şu an itibarıyla böyle bir tercihim olmadı. Biraz dinlenme, bunu yaparken de ekibimle hem lig hem de uluslararası seviye üzerinden çalışma yapıyoruz.
Avrupa kupalarındaki Türk takımlarına başarı dileği
Galatasaray - Barcelona mücadelesini Şampiyonlar Ligi seviyesindeki oyunu canlı takip etmek için izlemeye geldiğini belirten Avcı, Avrupa'da sahne alacak tüm Türk temsilcilerine başarılar diledi.
Abdullah Avcı, "Avrupa kupalarında sahne alacak Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor adına umarım güzel bir hafta olur. Ülkemizin sevindiği müsabakalar izlemeyi diliyorum" diyerek sözlerini tamamladı.